Tipps für Körper und Geist vom Fitness-'Guru' Marcos Vázquez: «Man darf nicht bequem werden»

SOLANGE VÁZQUEZ Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Es wird uns allen immer klarer, dass es weder akzeptabel ist, körperlich stark und geistig erschöpft zu sein, noch den Geist intensiv zu trainieren und den Körper verkommen zu lassen. Wir alle wissen inzwischen, dass wir uns, um uns wohl zu fühlen, um beides kümmern müssen (es stimmt zwar, dass wir ihnen nicht immer den gleichen Anteil an Zeit und Aufmerksamkeit widmen, aber zumindest versuchen wir, keinen der beiden Bereiche zu vernachlässigen). Marcos Vázquez, bekannt als Fitness-Guru, hat gerade ein Buch mit dem Titel 'Sabia mente' (Weiser Geist, Tenos Verlag) veröffentlicht, in dem er darlegt, wie man «Zerstreutheit mit Aktion» bekämpft, ein Prinzip, das auf alle Muskeln des Körpers und auch auf das Gehirn anwendbar ist.

Wenn es jemanden überrascht, dass Marcos Vázquez – Schöpfer des erfolgreichen Blogs Fitness Revolucionario und Vermittler von Gesundheitsthemen – sich derzeit nicht auf Gewichte konzentriert, sondern sich mit tiefergehenden Fragen beschäftigt, hier ist seine Antwort: «Ich bin dafür bekannt geworden, Ordnung und Vernunft in die Gesundheit zu bringen. Denn es gibt immer wieder Studien, die ständig etwas anderes behaupten, dass man keine Eier essen darf, dass man sie jetzt ohne Einschränkung essen kann, dass Cholesterin unser Feind ist, dass es keine so große Sache ist... Deshalb betone ich, dass man kritisch denken und Neugierde fördern muss, was für alles im Leben grundlegend ist, auch für die Gesundheit.» Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung gibt uns Vázquez drei wichtige Tipps, die Körper und Geist verbessern, also grundlegende Aspekte, damit alles gut läuft.

1. Demut

«Wenn wir glauben, dass wir alles zu 100 % richtig machen und der Rest der Welt sich irrt, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir müssen immer überlegen, wo wir Fehler machen. Das heißt, wir müssen intellektuelle Demut kultivieren.» Seiner Meinung nach ist es im Leben, insbesondere angesichts des enormen medialen Lärms, unerlässlich, diese Eigenschaft zu trainieren: Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Fehler zu erkennen und uns richtig über Bewegung und Ernährung zu informieren, laufen wir Gefahr, uns zu überfordern. Das hängt direkt mit einer weiteren Fähigkeit zusammen, die es zu kultivieren gilt: Neugier, «einen wachen Geist zu haben, zu lernen, wie wir auf dieser Ebene funktionieren», was auch für den Körper ratsam ist. Man muss in Bewegung bleiben und seine Triebfedern kennen. Allerdings, so Vázquez, muss man von Zeit zu Zeit innehalten, nachdenken und entscheiden, was man tun kann ... und was nicht.

Sein Ratschlag: Wenige Dinge tun, die aber viel Nutzen bringen (das Pareto-Prinzip). «Mit 45 Minuten Bewegung pro Tag und etwas bewussterer Ernährung können wir bereits eine Verbesserung von 60 oder 70 Prozent erzielen», rät er.

2. 'Bestätigungsverzerrung' vermeiden

Was uns daran hindert, uns zu verbessern, ist die sogenannte 'Bestätigungsverzerrung'. Damit wird in der Psychologie die Tendenz beschrieben, Informationen so zu interpretieren, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen, um die Realität zu vereinfachen. «Das liegt daran, dass wir 'kognitiv bequem' sind, das Gehirn will keine Energie verschwenden und macht es sich dort bequem», erklärt er. Auf körperlicher Ebene ist dies auch gefährlich, weil es zu übermäßiger Trägheit führt (Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Trainingsprogramme, die keine Ergebnisse bringen und uns nur frustrieren ...).

Der Ratschlag: «Wir können uns ändern, es ist nie zu spät. Aber dafür dürfen wir nicht bei etwas bleiben, das uns nicht gut tut.» In diesem Sinne sollten wir nach Alternativen suchen (für Bewegung, Ernährung ...) und diese auch umsetzen.

3. Wahrscheinlichkeitsdenken

Das klingt nach Mathematik, ist aber ganz einfach: «Man muss in Wahrscheinlichkeiten denken, nicht alles ist wahr oder falsch. Und man muss den Grad der Gewissheit anpassen», sagt Vázquez. Um Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, einen Mittelweg zwischen denen zu finden, die ihre Meinung nie ändern (schlecht), und denen, die sie ständig ändern (manchmal fast noch schlimmer).

Der Ratschlag: Wir sollten immer realistisch einschätzen, welchen Spielraum für Verbesserungen wir haben, welche Fähigkeiten wir besitzen, wie unser Zeitplan aussieht ... «Und wir sollten genügend Zeit zum Ausruhen einplanen, denn das ist für das reibungslose Funktionieren des Körpers unerlässlich», fügt er hinzu. Wenn wir uns mit Sport quälen und einen übermäßigen Teil unserer Energie und Zeit dafür aufwenden wollen ... wo bleiben dann unsere Stunden der Erholung?