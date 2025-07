Feijóo für eine Reform des Strafgesetzbuches in Spanien, um auch reguläre Migranten auszuweisen

María Eugenia Alonso Madrid Freitag, 25. Juli 2025 Compartir

PP-Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo erklärte am Mittwoch, er sei offen für eine Änderung des Strafgesetzbuches, um die Fälle zu erweitern, die zur Ausweisung von legal in Spanien lebenden Einwanderern führen können, wenn diese eine Straftat begehen. Nach Ansicht des PP-Vorsitzenden muss die Justiz überdenken, «ob bestimmte Straftaten, die heute nicht zu einer Ausweisung führen, in Zukunft zu einer Ausweisung führen sollten».

In einem Interview mit dem TV-Sender Cuatro erklärte der Oppositionsführer, dass ein regulärer Einwanderer «sofort ausgewiesen werden kann oder erst vor Gericht gestellt werden und eine angemessene Strafe gefunden werden muss». Alles hänge von der Straftat ab, die er oder sie begangen habe. Befinde sich der Straftäter hingegen irregulär im Land, gebe es keine andere Möglichkeit als die sofortige Ausweisung, forderte Feijoo erneut.

Für den Vorsitzenden der Volkspartei ist es notwendig, über das Phänomen der illegalen Einwanderung nachzudenken, die die Grenzen unseres Landes übersteigt. Und zwar ohne «den Populismus anderer politischer Parteien», in einer impliziten Anspielung auf Vox, oder mit den «guten Absichten und dem Fehlen einer Migrationspolitik, mit der die Regierung das Tehma behandelt». Die Volkspartei wirft der Regierung von Pedro Sánchez vor, keine Migrationspolitik zu betreiben, die Aufnahmezentren auf den Kanarischen Inseln überlaufen zu lassen und nicht mehr Druck auf die Herkunftsländer der auf den Flüchtlingsbooten (Cayucos) ankommenden Migranten auszuüben.

Die PP hat ihren Diskurs über die Einwanderung verschärft, was sich in den beim jüngsten Parteikongress am 5. Juli verabschiedeten Beschlüssen widerspiegelt. Daran wird vorgeschlagen, die Regularisierung von Migranten auf der Grundlage der Herkunft und der Familienzusammenführung einzuschränken, die Leistungen für Migranten in einer irregulären Situation abzuschaffen, den langfristigen Aufenthalt an Beiträge zur Sozialversicherung und Kenntnisse der spanischen Kultur zu knüpfen und die Migration derjenigen zu bevorzugen, die dem Land kulturell nahe stehen.