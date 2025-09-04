Havarie der Regierungsmaschine während des Fluges zwingt Sanchez zur Absage des Pariser Treffens mit Selenskyj

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Eine Panne während des Fluges der Falcon, die Pedro Sánchez am Donnerstagmorgen nach Paris brachte, um an der Sitzung der Koalition der Willigen für die Ukraine teilzunehmen, zwang zur Rückkehr nach Madrid. Das Flugzeug musste nach 40 Minuten Flugzeit aufgrund eines nicht genannten Zwischenfalls umkehren, so dass der Regierungschef schließlich per Videokonferenz vom La Moncloa-Palast aus an der Sitzung teilnahm, nachdem er ohne größere Zwischenfälle auf dem Luftwaffenstützpunkt Torrejón de Ardoz gelandet war.

Nach Angaben der Exekutive wurde entschieden, die Reise endgültig abzusagen, da die Option, nach Madrid zurückzukehren und mit einem anderen Flugzeug in die französische Hauptstadt zu fliegen, nicht realisierbar war. Sánchez wäre nicht rechtzeitig zum Gipfel mit Wolodimir Selenskyj und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs angekommen.

Die Sitzung im Elysée-Palasr begann um 10 Uhr, und Sánchez landete eine Viertelstunde vor Beginn des Treffens wieder in Torrejón, gerade rechtzeitig, um mit dem Hubschrauber zum Regierungssitz Moncloa zu fliegen und das internationale Treffen online zu verfolgen.

Neben Selenskyj nahmen der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, persönlich an dem Treffen am Donnerstag in Paris teil. Andere Staats- und Regierungschefs, wie der Brite Keir Starmer und der US-Amerikaner Donald Trump, waren per Videokonferenz zugeschaltet, so wie es schließlich auch Sánchez tat.

Der spanische Regierungschef war am Mittwoch zu einem bilateralen Treffen mit Starmer in Downing Street nach London geflogen und nach Madrid zurückgeflogen, von wo aus er heute in die französische Hauptstadt reisen sollte.

Dieses Treffen der Koalition der Willigen hatte als Hauptziel, die Sicherheitsgarantien zu analysieren, die ihre Mitglieder der Ukraine im Falle eines hypothetischen Friedensabkommens mit Putin oder eines Waffenstillstands geben würden.