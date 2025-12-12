Experten des Arbeitsministeriums empfehlen eine Erhöhung des Mindestlohns um 37 bis 56 Euro pro Monat

Lucía Palacios Madrid Freitag, 12. Dezember 2025 | Aktualisiert 13:38h. Teilen

Die Anhebung des Mindestlohns für 2026 befindet sich bereits in der Endphase der Verhandlungen, die jedoch als kompliziert gelten und deren Ausgang fast sicher vorhersehbar ist: Es wird keine Einigung mit den Arbeitgebern geben, und die Regierung wird versuchen, die Unterstützung der Gewerkschaften für den neuen Betrag zu gewinnen, der voraussichtlich zwischen 1.221 Euro und 1.240 Euro brutto pro Monat bei vierzehn Zahlungen liegen wird.

Dies sind die beiden Szenarien, die der Expertenausschuss der zweiten Vizepräsidentin Yolanda Díaz vorschlägt, um seinem Auftrag nachzukommen, eine Empfehlung für den Mindestlohn für das nächste Jahr auszuarbeiten, der bei 60 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns liegen soll: eine Erhöhung um 3,1 Prozent, was 37 Euro mehr pro Monat bedeuten würde, oder um 4,7 Prozent, was 56 Euro mehr bedeuten würde, wie El País am Donnerstag vorab berichtete und von Quellen aus dem Umfeld des Ausschusses gegenüber dieser Zeitung bestätigt wurde.

Die Entscheidung für die eine oder andere Erhöhung hängt davon ab, ob der Mindestlohn letztendlich weiterhin steuerfrei bleibt oder ob er zum ersten Mal über die Einkommensteuer an das Finanzamt abgeführt werden muss. Dies war einer der Konflikte, die letztes Jahr innerhalb der Regierung ausgebrochen sind, nachdem die Erhöhung auf derzeit 1.184 Euro beschlossen worden war. Yolanda Díaz erklärte öffentlich den Kampf gegen die erste Vizepräsidentin María Jesús Montero, nachdem die Finanzministerin durchgesetzt hatte, dass der Mindestlohn nun wie bei allen anderen Arbeitnehmern in der Einkommensteuererklärung zu versteuern ist, da er seit 2018 um mehr als 60 Prozent gestiegen ist und immer mehr Arbeitnehmer davon betroffen sind: nach Schätzungen der Regierung etwa 2,5 Millionen.

Rote Linie: Kaufkraft gewinnen

Aus diesem Grund hatte die aus Regierungsmitgliedern und Gewerkschaftsvertretern bestehende Expertengruppe (die Arbeitgeberverbände lehnten eine Teilnahme ab) in diesem Jahr erstmals zwei Szenarien vorgelegt, um einen erneuten Konflikt zu vermeiden: eine geringere Erhöhung ohne Besteuerung und eine höhere Erhöhung für den Fall, dass eine Besteuerung beschlossen wird.

Beide im Bericht des Ausschusses vorgeschlagenen Erhöhungen entsprechen der von Díaz vorgegebenen roten Linie: Sie dürfen in keinem Fall unter der Preisentwicklung liegen, da die Inflation zum Jahresende einen durchschnittlichen Anstieg von etwa 2,7 Prozent erreichen könnte. Auf diese Weise gewinnt der Mindestlohn immer an Kaufkraft.

Der Vorschlag der Experten unterscheidet sich von dem gemeinsam von CC OO und UGT vorgelegten Vorschlag und dem Vorschlag der Arbeitgeberverbände CEOE und Cepyme. Konkret haben die Arbeitgeberverbände eine Erhöhung um 1,5 Prozent für 2026 vorgeschlagen, was einem Bruttomonatslohn von 1.202 Euro in vierzehn Monatszahlungen entsprechen würde, die nicht von der Einkommensteuer befreit sind.

Die Gewerkschaften CC OO und UGT haben ihrerseits eine Erhöhung dieses Mindesteinkommens um 7,5 Prozent auf bis zu 1.273 Euro brutto pro Monat für vierzehn Zahlungen vorgeschlagen, mit obligatorischer Besteuerung im IRPF.