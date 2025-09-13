Das schlechte Fleisch, das auf dem Teller landet - Illegale Schlachthöfe in Spanien

DOMÉNICO CHIAPPE Samstag, 13. September 2025 Teilen

Am Tag Null teilten sich die Mitarbeiter der Zentralen Umweltbehörde in 17 Teams auf, die an drei Orten operierten: Ávila (Castilla y León), Madrid und Toledo (Castilla - La Mancha). Sieben Teams drangen in Einrichtungen vor, in denen Tiere ohne Vorschriften und Gesundheitskontrollen geschlachtet wurden, während zehn weitere Teams Restaurants, Wohnhäuser und Bauernhöfe inspizierten. Es war der Höhepunkt monatelanger Ermittlungen gegen Schaf- und Ziegenhaltungsbetriebe, die neun Restaurants belieferten, «die völlig normal aussahen. Weder schäbig noch seltsam», berichten die Seprona-Ermittler. «Einige waren völlig normale Restaurants. Wenn Sie mich fragen, ob ich dort gegessen hätte, lautet die Antwort ja.» Bei der bislang jüngsten Operation gegen illegale Schlachthöfe Ende Juni fanden sie «eine Menge Kadaver und Tiere mit großen Tumoren. Die Lebenden waren zusammen mit den Toten. Sie hatten nicht einmal etwas zu trinken. Die meisten lagen im Sterben», erinnert sich einer der beteiligten Beamten. Eine provi- sorische Konstruktion mit labilen Dächern, umzäunt und innerhalb eines Viehzuchtbetriebs gelegen.

In diesem 'Haus des Grauens' wurden monatlich etwa 200 Tiere getötet und verkauft. «Es handelt sich um Tiere, deren Herkunft nicht mehr nachvollziehbar ist, von denen man nicht weiß, wie sie dorthin gekommen sind, weil die Verwaltungsvorschriften umgangen wurden, um sie in Betrieben unterzubringen, die nicht als solche registriert sind», lässt sich ein Seprona-Mitarbeiter zitieren.

In Schlachthöfen wie diesem fanden sich Skelette von Ziegen und Schafen, die gefesselt waren und an Hunger und Durst gestorben sind, sowie Tiere mit Krankheiten, die zerlegt wurden, kurz bevor sie verfaulten. Bei den Razzien wurden Äxte und Schlachtermesser sichergestellt, aber keine Geräte zur vorherigen Betäubung der Tiere. «Sogar das haben sie sich gespart», sagt einer der Beamten unter Bezug auf die illegale Praxis, die Tiere einer unnötigen Qual bei der Schlachtung auszusetzen.

«An illegalen Schlachthöfe werden keine Hygienevorschriften eingehalten. Die Tiere können krank, unterernährt oder unkontrolliert mit Medikamenten behandelt worden sein und dennoch als Steak auf dem Teller landen», erklärt Renato Massari, Professor für Umweltrecht an der Internationalen Universität von La Rioja (Unir). «Außerdem befinden sie sich oft versteckt in unkontrollierten Hallen. Das bedeutet, dass biologische Abfälle auf das Feld geworfen werden und den Boden oder die Grundwasserleiter verschmutzen. Das ist nicht nur ein Risiko für diejenigen, die dieses Fleisch konsumieren, sondern auch für die Umwelt und die Menschen, die in der Nähe leben», warnt er.

Für ein paar Euro weniger

Um nachzuweisen, dass es einen illegalen Schlachthof gibt, werden unangekündigte Kontrollen sowohl an den Schlacht- als auch an den Lager- und Vertriebsorten durchgeführt, bei denen die Zertifizierung der Ware überprüft wird. Wenn sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet ist, wird sie beschlagnahmt. Es handelt sich nicht um ein paar Steaks – teilweise werden Tausende von Kilogramm eingezogen.

Auch Restaurants, die Fleisch ohne «minimale Gesundheitsgarantien wie das Verfallsdatum» erwerben, werden kontrolliert. Das Provinzgericht von León deckte den Fall einer Schlachtung von Schafen in den Nebenräumen einer Metzgerei auf, die Kunden mit dem gefälschten Siegel einer legalen Schlachterei angeboten wurden. «Es gibt keine Papiere, keine Kontrollen, und Fleisch ohne Garantien wird eingeschleust», sagt Massari.» Der Preis, den der Endkunde zahlt, liegt in der Regel ein paar Euro pro Kilo unter dem Marktpreis. «Wenn ein ganzes Stück Zicklein oder Lamm (etwa zwölf Kilo) 100 oder 110 Euro kostet, zahlen sie 80 oder 90», schätzt ein Beamter.

An solchen Orten werden Schlachtungen heimlich durchgeführt. Illegale Schlachtungen von Tieren, deren Gesundheitszustand nicht rückverfolgbar ist, werden jedoch auch in legalen Schlachtbetrieben durchgeführt. In Spanien werden Tiere aller Art geschlachtet. Rinder, Ziegen, Schafe ... sogar Pferde. In einem Schlachthof in Pamplona wurden beispielsweise 57 Pferde geschlachtet, von denen 23 nicht das tatsächliche Alter in ihren Unterlagen hatten. Es gab eine «klare Absicht, ausgewachsene Tiere als für den Verzehr geeignet auszugeben, als wären sie junge Fohlen, die auf dem Hof geboren wurden», heißt es in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Navarra aus dem letzten Jahr.

In diesen Schlachthöfen werden Tiere, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, genauso geschlachtet wie solche, die dafür zugelassen sind. Bei Verdachtsfällen müssen die Beamten der Seprona-Einheiten verschiedene Datenbanken abgleichen, um «legal erscheinende Dokumentenfälschungen, sogar auf Verwaltungsebene, aufzudecken, mit denen versucht wird, die Herkunft zu manipulieren, und wir müssen nachweisen, dass dieses Tier nicht das ist, als das es ausgegeben wird», beschreibt die Quelle des Naturschutzdienstes der Guardia Civil.

In einem Land, in dem laut offiziellen Angaben mehr als 34 Millionen Schweine gezüchtet werden, weisen die Urteile auf das «Risiko für die menschliche Gesundheit durch den Verzehr von Tieren, die bestimmten therapeutischen Behandlungen unterzogen wurden» und die mögliche Übertragung von Trichinose durch Schweine hin. Darüber hinaus gibt es weitere Krankheiten, die auf den Verbraucher übertragen werden können, wie «Tuberkulose und Zystizerkose durch Taenia saginata (ein Parasit, der sich im Darm des Wirts einnistet) bei Rindern sowie Tuberkulose und Fasziolose bei adulten Schafen und Ziegen», wie der 'Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der Spanischen Agentur für Lebensmittelsicherheit und Ernährung' zu den Fällen, in denen eine zusätzliche Post-mortem-Untersuchung erforderlich ist, feststellt.

Wer an der Schlachtung und dem Verkauf von illegalem Fleisch beteiligt sind, begeht mehrere Straftaten. Eines gegen die öffentliche Gesundheit, «weil Fleisch auf den Markt gebracht wird, das nicht verzehrt werden darf»; ein weiteres wegen Tierquälerei, «wenn diese Schlachtung ohne die erforderlichen Tierschutzbedingungen durchgeführt wird»; und ein drittes wegen Urkundenfälschung, «wenn die Zertifikate gefäscht werden», erklärt eine Quelle der Guardia Civil. Man könnte ihnen auch die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung vorwerfen, «da es sich um eine strukturierte Gruppe mit Dauercharakter handelt, in der jeder bestimmte Aufgaben hat», und in einigen Fällen kommt noch Geldwäsche hinzu, «da Geld außerhalb des gemeinsamen Marktes durch Schwarzgeldzahlungen erzielt wird, die vor dem Finanzamt verheimlicht werden».

Die in verschiedenen Urteilen verhängten Strafen belaufen sich jedoch nur auf wenige Monate Haft, wobei ein hoher Prozentsatz bei Berufungsverfahren mit einem Freispruch endet. «Manchmal sprechen wir von sehr hohen illegalen Gewinnen im Vergleich zur Freiheitsstrafe», erklärt die Quelle, die hofft, dass die für nächstes Jahr geplante Umsetzung einer neuen europäischen Richtlinie zu einer Verschärfung der Strafen für Umweltdelikte führen wird.

Gerichtsverfahren sind langwierig und dauern durchschnittlich vier Jahre. Die Ermittlungsphase, in der «Tausende von Dokumenten und mehr als zehn Telefonanschlüsse» analysiert werden, dauert in der Regel fünf bis sechs Monate, um «Verfahren abzuschließen, die wegen zahlreicher Beteiligter, von denen jeder seinen eigenen Anwalt hat, kompliziert werden.» Ein in León verhandelter Fall mit einer 2.000 Seiten starken Akte verdeutlicht diese Komplexität.

Gesundheit und Leid

Abgesehen von den Risiken für die öffentliche Gesundheit ist der deutlichste Unterschied zwischen einem legalen und einem illegalen Schlachthof das Leiden der Tiere. In illegalen Schlachthöfen werden die Vorschriften zur Betäubung vor der Schlachtung nicht eingehalten. «Sie haben weder die Mittel noch die Voraussetzungen dafür», betont eine Quelle. «Das Tierschutzgesetz verlangt, dass Tiere nicht leiden müssen, und schreibt für jede Tierart konkrete Schlachtmethoden vor. Ein Huhn ist nicht dasselbe wie eine Kuh oder ein Schaf.»

Für Tierschützer bedeutet der Tod jedoch immer Leiden. «Ob legal oder illegal, das Problem ist struktureller Natur. Die Gesetzgebung schreibt vor, dass Tiere nicht unnötig leiden dürfen, aber wir haben festgestellt, dass die Betäubung oft fehlschlägt, was ein häufiger Fehler ist, und dass die Tiere in Angst sterben, weil Methoden wie Gas, Elektrobäder oder Bolzenschussgeräte nicht wirksam sind. Sie sind legal, verursachen den Tieren aber Schmerzen», erklärt die Anwältin Anna Mulá der Tierschutzvereinigung Igualdad Animal. «Mit oder ohne Kontrolle gibt es bereits Leiden, aber ohne können die Praktiken viel missbräuchlicher sein und sehr viel Leid verursachen, und das sogar mit Absicht.»

Die Tiere, deren Herkunft nicht rückverfolgbar ist, werden von Viehzüchtern «an einen Händler mit legalem oder illegalem Schlachthof verkauft, anstatt sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen und die Verluste zu tragen. Die Beteiligten wissen in der Regel, was sie tun. Ihr Profil entspricht dem von Menschen, die als normal durchgehen könnten.» Wenn jemand aus Naivität in diese Kette verwickelt wird, kann er vor Gericht Anzeige erstatten. Selbst wenn das Fleisch aus dem Restaurant ihn in die Notaufnahme gebracht hat.