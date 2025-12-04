Entführungen, Internetkriminalität und Sexualdelikte bestimmen die Kriminalität in Málaga

María José Díaz Alcalá Málaga Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Entführungen, Cyberkriminalität und Straftaten gegen die sexuelle Freiheit (mit Ausnahme von Vergewaltigungen) sind die Straftaten, die, wenn auch nur geringfügig, die Kriminalität in der Provinz Málaga in die Höhe treiben. Die vom Innenministerium erstellte Bilanz für das dritte Quartal 2025 zeigt einen Anstieg sowohl der konventionellen Straftaten (1,4 Prozent) als auch der im Internet begangenen Straftaten (9,2 Prozent), was insgesamt einen Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet. Im Mittelpunkt des Berichts stehen Entführungen: Insgesamt wurden 13 Fälle gezählt, acht mehr als in den ersten neun Monaten des Jahres 2024, was einem Anstieg von 160 Prozent entspricht.

Am 8. Juni, kurz vor elf Uhr abends, schrie ein Mann auf der Autobahn in Höhe des Stadtteils Campanillas um Hilfe. Ein Autofahrer hielt an, um ihm zu helfen, und alarmierte den Rettungsdienst. Der Betroffene behauptete, dass ihn einige vermummte Personen mit vorgehaltener Waffe entführt hätten, als er auf der Straße nach Benahavís unterwegs gewesen sei, und ihn nach einer Weile in der Provinzhauptstadt Málaga wieder freigelassen hätten. Einige Monate zuvor, genauer gesagt am 31. Januar, wurde ein weiterer Mann in San Pedro Alcántara (Marbella) entführt. Nachdem er sieben Stunden lang festgehalten worden war, sprang er von der Fassade des Gebäudes, um zu fliehen. Obwohl er dabei stürzte, konnte die Nationalpolizei, die das Gebäude bereits umstellt hatte, ihm schnell helfen und die Täter festnehmen, als sie versuchten zu fliehen. Dies sind einige der Entführungen, die in der aktuellen Bilanz aufgeführt sind.

Jeden Tag werden mehr als 40 Fälle von Internetkriminalität registriert

Die Kategorie der im Internet begangenen Straftaten verzeichnet einen Anstieg um 1.246 Delikte, von 13.611 auf 14.857, das sind mehr als 40 pro Tag. Der deutlichste Anstieg ist in der Kategorie „Sonstige Cyberkriminalität« zu verzeichnen, mit 20,5 Prozent (1.637 gegenüber 1.972 in diesem Jahr). Computerbetrug macht 7,6 Prozent aus (11.974 gegenüber 12.885). Unter diesen Zahlen befindet sich der Fall eines 70-jährigen Mannes, der sich über soziale Netzwerke in ein Profil verliebte, in dem eine Frau sich als Sergeant der US-Marine auf Mission in Bagdad ausgab. Die falsche Soldatin versprach dem Mann, ihn bald zu besuchen, und bat ihn unter verschiedenen Vorwänden um Geld. Insgesamt überwies er ihr 318.573 Euro. Dieser Betrug – bekannt als Liebesbetrug – deckte ein internationales Netzwerk auf, das mit der Festnahme von fünf Personen, darunter einer Person in der Provinz Málaga, zerschlagen wurde.

Die Sexualstraftaten sind im dritten Quartal 2025 gegenüber 2024 um 1,7 Prozent gestiegen, obwohl die Vergewaltigungen um 6,7 Prozent zurückgegangen sind. In dem Bericht wird dieser anhaltende Anstieg, der jedoch deutlich geringer ausfällt als in den Vorjahren, auf „aktive Maßnahmen zur Sensibilisierung und Verringerung der sozialen und persönlichen Toleranz gegenüber dieser Art von Straftaten zurückgeführt, die dazu führen, dass die Opfer eher bereit sind, Anzeige zu erstatten und ihre Fälle den Sicherheitskräften zu melden, wodurch die Dunkelziffer bei diesen Straftaten sinkt«.

Zu den jüngsten Fällen gehört der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf ein 16-jähriges Mädchen durch einen gleichaltrigen Minderjährigen mitten auf der Straße. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Juni auf der Promenade Antonio-Machado, als das Opfer mit zwei Freunden spazieren ging. Nach ihren Angaben und denen von Zeugen tauchte der Festgenommene überraschend auf, schlug ihr auf das Gesäß und begann dann, ihre Genitalien zu berühren.

Rückgang bei Morden, Raubüberfällen und Drogenhandel

Der Bericht des Ministeriums von Fernando Grande-Marlaska weist darauf hin, dass von Januar bis September ein vorsätzlicher Mord weniger begangen wurde als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, nämlich 18 gegenüber 19. Die Zahl der versuchten Morde ist noch stärker zurückgegangen, mit sechs Fällen weniger (47 gegenüber 53 im Jahr 2024). Ebenso gingen Raubüberfälle mit Gewalt und Einschüchterung (um 20,8 Prozent), Einbrüche in Wohnungen, Geschäfte und andere Einrichtungen (22,5 Prozent), Diebstähle (3,4 Prozent) und der Drogenhandel (7,7 Prozent) zurück.