Polizei zerschlägt erstmals terroristische Zelle von «White Power»-Neonazis in Spanien

Melchor Sáiz-Pardo Castellón Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Erster Polizeieinsatz in der spanischen Kriminalgeschichte gegen eine terroristische Gruppe von «White Power»-Neonazis . Die Nationalpolizei hat in der Provinz Castellón drei Personen verhaftet, die mit der «terroristischen Organisation» namens «The Base» in Verbindung stehen. Dabei handelt es sich um ein neues internationales Netzwerk, das aus «paramilitärischen Zellen» besteht, die sich «in Trainingslagern militärisch ausbilden, mit dem Ziel, Anschläge zu verüben», wie das Innenministerium am Montag mitteilte.

Die Polizei behauptet, dass diese Zelle nach ihrer Ausbildung bereit war, terroristische Anschläge auf nationalem Gebiet zu verüben. Als mögliche Ziele nannten die Verhafteten Anschläge auf Politiker, Polizeibeamte, Einwanderer, Mitglieder der jüdischen und muslimischen Gemeinschaft, Einwanderer, Aktivisten antifaschistischer Gruppen und Mitglieder der LGTBI-Gemeinschaft.

Der Anführer der Zelle, der am Dienstag vergangener Woche festgenommen wurde, ist nun auf Anordnung der Audiencia Nacional in Untersuchungshaft genommen worden. Richter Antonio Piña hat ihn und zwei seiner Anhänger wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Anwerbung, Indoktrination und Ausbildung für terroristische Zwecke sowie wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt.

Bei den fünf Durchsuchungen in der Provinz Castellón wurden neun Waffen beschlagnahmt, darunter zwei Schusswaffen, Munition, mehr als zwanzig Stichwaffen, «komplette militärische taktische Ausrüstungen», die für Ausbildungszwecke verwendet werden sowie Dokumentationen, Propaganda für «The Base», Neonazi-Utensilien sowie Unterlagen, in denen andere terroristische Organisationen angepriesen werden.

Die Ermittlungen begannen Anfang 2025, als Beamte des Generalkommissariats für Information (CGI), die auf die Bekämpfung von Terrorismus und Radikalismus spezialisiert sind, eine hochgradig radikalisierte Person entdeckten, die mit den terroristischen Postulaten von «The Base» übereinstimmte, wie das Innenministerium heute mitteilte.

Diese Organisation wurde im Juli 2018 von dem Amerikaner Rinaldo Nazzaro (bekannt unter den Pseudonymen «Norman Spear» und «Roman Wolf») gegründet, der sich heute in Russland aufhält. Dieses Kollektiv wird in der Europäischen Union, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und Neuseeland als terroristisch eingestuft. Im Wesentlichen handelt es sich um eine «rassistisch motivierte» gewalttätige extremistische Gruppe, die «einen ethnischen Krieg anzetteln will, um einen weißen Staat zu errichten».

Die «Basis», die auch starke antisemitische Wurzeln hat, operiert als «dezentralisiertes, klandestines Netzwerk» kleiner operativer Zellen, deren wichtigste ideologische Grundsätze die Überlegenheit der weißen Rasse, militanter Akzelerationismus und die Vorbereitung eines «ethnischen Krieges» sind. Nach der radikalsten Version dieses Akzelerationismus, die vor allem in den USA von Neonazi-Gruppen verbreitet wird, ist eine «soziale Revolution» notwendig, um eine «postkapitalistische Gesellschaft» unter der Kontrolle der arischen Ethnie zu erreichen. Und um diese Veränderungen herbeizuführen, sind alle Methoden, auch terroristische, rechtmäßig.

Der Traum der Gruppe ist die Schaffung rein weißer rassischer Staaten nach dem Vorbild von «White Cascadia» (ein riesiges Gebiet zwischen den US-Bundesstaaten Idaho, Oregon, Washington und West-Montana sowie Teilen Westkanadas) mit einer mehrheitlich kaukasischen Bevölkerung und angelsächsischen kulturellen Wurzeln.

Bei den Ermittlungen zu den Verbindungen von «The Base» in Spanien entdeckten die CGI-Agenten, dass es bereits eine «zusammenhängende Zelle» gab, die aus drei Personen bestand. Alle waren «hochgradig radikalisiert, orientierten sich in ihrem Lebensstil an den Postulaten der terroristischen Organisation und waren bereit, Anschläge zu verüben», betonte der Informationsdienst der Nationalpolizei am Montag, der darauf hinwies, dass die drei Festgenommenen bereits «mehrere taktische Trainingseinheiten mit paramilitärischen Techniken und Materialien» absolviert hatten.

Ansprechpartner Nazzaro

Die Beamten konnten auch überprüfen, wie die Inhaftierten soziale Netzwerke nutzten, um neue Kämpfer zu rekrutieren, Gewalttaten anderer terroristischer Organisationen zu verherrlichen und «audiovisuelle Inhalte mit akzelerationistischem Charakter mit anderen Nutzern zu teilen».

«In den letzten Monaten hatten die Inhaftierten ihren radikalen Diskurs verschärft, zu Gewalttaten aufgerufen und sogar offen erklärt, dass sie bereit seien, gezielte Anschläge für die Sache zu verüben», so die Polizei.

Darüber hinaus stand der Anführer der spanischen Zelle in direktem Kontakt mit Rinaldo Nazzaro selbst, der vor einem Monat zur Konsolidierung international ausgeweiteter Zellen und zur Durchführung gezielter Anschläge aufrief, um die westlichen demokratischen Institutionen zu stürzen.

Dies und das festgestellte Waffenarsenal führten dazu, dass die Beamten in den frühen Morgenstunden des Dienstags eine Polizeiaktion einleiteten, um den Anführer und seine beiden wichtigsten Mitarbeiter festzunehmen.

Die Operation wurde von der Generaldirektion für Information mit Unterstützung der Informationsbrigade der Provinz Castellón geleitet, alles unter der Leitung der Staatsanwaltschaft der Audiencia Nacional. Europol-Agenten haben sich an der Informationsanalyse im Rahmen der Ermittlungen beteiligt.