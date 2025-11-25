Regierung entscheidet sich für die Staatsanwältin Teresa Peramato als Nachfolgerin von García Ortiz

Paula De las Heras Madrid Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Pedro Sánchez hat beschlossen, nicht eine Sekunde zu warten. Kaum war der Regierungschef von seiner Afrikareise gelandet, die ihn nach Südafrika und Angola geführt hatte, um am G-20-Gipfel und am Gipfeltreffen zwischen der EU und der Afrikanischen Union teilzunehmen, verkündete die Regierung die Entscheidung, heute im Ministerrat das Verfahren zur Auswahl des Nachfolgers von Álvaro García Ortiz einzuleiten, der gestern seine Entlassung aufgrund der Verurteilung wegen Geheimnisverrats durch den Obersten Gerichtshof am vergangenen Donnerstag beantragt hatte. Als Nachfolgerin wird die aus Salamanca stammende Teresa Peramato Martín vorgeschlagen, die derzeit Chefanklägerin der Strafabteilung der Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs und Beauftragte für den Schutz und den Schutz der Opfer in Strafverfahren ist.

Peramato, mit 35 Jahren Berufserfahrung als Staatsanwältin, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Posten. Sie ist, wie die Regierung bereits erklärt hatte, eindeutig progressiv und war, wie García Ortiz selbst, Präsidentin der Progressiven Vereinigung der Staatsanwälte, aber ihr Profil hat wenig Ecken und Kanten. Die Exekutive behauptet in ihrem Kommuniqué, dass sie die «einhellige Anerkennung der juristischen Akteure» genieße und hebt insbesondere ihre Erfolge im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt hervor. «Sie gilt als eine der großen Förderer der juristischen Spezialisierung in diesem Bereich», heißt es.

Offizielle Ernennung steht noch aus

Im Jahr 2005 wurde Peramato zur stellvertretenden Staatsanwältin für die Abteilung Gewalt gegen Frauen bei der Staatsanwaltschaft Madrid ernannt und war außerdem Mitglied der Expertengruppe der Staatlichen Beobachtungsstelle für Gewalt gegen Frauen für die Erstellung des ersten Jahresberichts der Staatlichen Beobachtungsstelle für Gewalt gegen Frauen (2007). Zwischen 2021 und 2035 hat sie das Amt der Staatsanwältin der Kammer gegen Gewalt gegen Frauen inne.

Nach der heutigen Genehmigung des Vorschlags wird der Generalrat der Justiz am Mittwoch um 12 Uhr in einer Plenarsitzung zusammentreten, um die Ernennung zu bewerten und einen unverbindlichen Bericht zu erstellen. Anschließend wird Peramato vor dem Justizausschuss des Abgeordnetenkongresses erscheinen. Sobald diese Formalitäten abgeschlossen sind, wird der König Felipe sie zur Generalstaatsanwältin ernennen.

In der Zwischenzeit wird García Ortiz, anders als gestern von der Regierung vorgeschlagen, im Amt bleiben. Der Ministerrat hat die Absicht, ihn erst dann zu entlassen, wenn die Ernennung seines Nachfolgers wirksam wird, sofern das Urteil, das ihn zu einer Geldstrafe von 7.200 Euro und zwei Jahren Amtsenthebung verurteilt, nicht vorher vollstreckt wird.