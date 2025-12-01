Sechs tote Wildschweine mit Schweinepest im selben ländlichen Gebiet von Barcelona gefunden

Alfonso Torices Barcelona Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Sprecher der katalanischen Regierung gaben am Samstag bekannt, dass sie vier weitere tote Wildschweine mit Afrikanischer Schweinepest in demselben Naturgebiet gefunden haben, in dem am Freitag die ersten beiden positiven Kadaver gefunden wurden, nämlich in der Gemeinde Cerdanyola del Vallès in Barcelona, im Gebiet Collserola.

Dies sind die ersten Fälle von Schweinepest in Spanien seit 31 Jahren, einer Krankheit, die seit 1995 in Spanien offiziell getilgt war. Diese Viruserkrankung befällt weder Menschen noch andere Tiere, weder durch Kontakt noch durch den Verzehr von Schweinefleisch, aber wenn der Ausbruch nicht schnell isoliert wird, um eine Epidemie zu verhindern, könnte dies eine Katastrophe für die sehr mächtige spanische Schweineindustrie bedeuten, die zu den weltweit größten Exporteuren dieses Produkts gehört. Im Moment gibt es keinen einzigen Fall von betroffenen Schweinen im Land, aber Japan und Mexiko haben bereits die Einfuhr von Schweinen aus Spanien eingefroren.

Das Landwirtschaftsministerium und die Generalitat sind sich bewusst, dass die ersten Stunden und Tage entscheidend sind, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Sie haben daher begonnen, eine Reihe von Präventions- und Kontrollmaßnahmen festzulegen, die verhindern sollen, dass das Virus die Region verlässt, in der die infizierten Kadaver aufgetaucht sind. Der Plan zielt darauf ab, den Kontakt der Öffentlichkeit mit Gebieten zu vermeiden, in denen sich möglicherweise infizierte Tiere, tot oder lebendig, oder deren Überreste befinden, andere möglicherweise infizierte tote Wildschweine zu lokalisieren, den Ausgang dieser Wildtiere aus dem Sicherheitsbereich zu verhindern und gleichzeitig die 39 Schweinezuchtbetriebe in der Umgebung unter Quarantäne zu stellen, aus denen kein einziges Tier herauskommen darf und die der Gesundheitspolizei unterstellt sind.

In 12 Gemeinden rund um den Infektionsherd wurde ein Betretungsverbot für andere Personen als die Anwohner verhängt, und eine 20-Kilometer-Zone um das betroffene Gebiet wird abgegrenzt, einschließlich physischer Zäune, um das Entweichen oder die Flucht von Wildschweinen in diesen Gebieten zu verhindern; auch die Jagd und andere Aktivitäten sind verboten.

Im nächstgelegenen Gebiet (in einem Radius von 6 Kilometern), das 12 Gemeinden umfasst, wurde die vollständige Sperrung des Zugangs zur natürlichen Umwelt, die Aussetzung aller jagdlichen Aktivitäten und forstwirtschaftlichen Arbeiten, das Verbot jeglicher Aktivitäten in ländlichen Gebieten aus Gründen der Biosicherheit und die Installation von physischen und chemischen Barrieren sowie von Fallen zur Bekämpfung von Wildschweinen angeordnet. Die betroffenen Gemeinden - alle in der Provinz Barcelona - sind Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de la Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa und Rubí.

In einem zweiten Sicherheitsperimeter von 20 Kilometern Länge, der 64 Gemeinden umfasst, gelten besondere Beschränkungen: Einschränkung von Freizeitaktivitäten, Jagd und Aktivitäten im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, Verbot von Handlungen, die die Bevölkerungskontrolle und die Biosicherheitsarbeit beeinträchtigen könnten, und der Zugang zum gesamten Collserola-Park für Freizeitaktivitäten ist eingeschränkt.

Außerdem wurde ein Paket von Empfehlungen an die Gemeinden verschickt, um die Prävention zu verstärken: verstärkte Reinigung von Abfallbehältern und Containern, Aufstellen von Katzentränken an hochgelegenen Stellen, Warnung der Bürger, dass es verboten ist, Wildschweine zu füttern, Schließung von Picknickplätzen bis auf weiteres und Anrufen der Notrufnummer 112 im Falle des Auffindens eines toten Wildschweins, wobei dieses nicht angefasst werden darf.