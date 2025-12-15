Spanien verschiebt neues Systems zur Rechnungsstellung für KMU und Selbständige um ein Jahr

Cristina Cándido Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die spanische Zentralregierung hat zugestimmt, kleinen Unternehmen und Selbstständigen eine gewisse Zeit einzuräumen, um sich an das neue Rechnungsstellungssystem Verifactu anzupassen, das vom Finanzministerium entwickelt wurde. Unternehmen haben bis zum 1. Januar 2027 Zeit, während Selbstständigen eine längere Frist eingeräumt wurde - bis Juli dieses Jahres.

Verifactu ist Teil des Gesetzes zur Betrugsbekämpfung, mit dem die Schattenwirtschaft bekämpft und die Transparenz der Rechnungsstellung gewährleistet werden soll. In den letzten Monaten wurde es jedoch von Tausenden von Selbstständigen abgelehnt, weil diese Maßnahme zu Unsicherheit führte.

Dieser Aufschub in letzter Minute, der von Quellen aus dem Finanzministerium bestätigt wurde, nachdem Premierminister Pedro Sánchez in einem Medieninterview ein mit der katalanischen Partei Junts vereinbartes Maßnahmenpaket angekündigt hatte, bedeutet, dass Verifactu für Freiberufler und Unternehmen mindestens ein weiteres Jahr lang nicht obligatorisch sein wird.

Verifactu legt fest, dass computergestützte Rechnungsstellungssysteme einen Datensatz erzeugen müssen, der nicht geändert oder gelöscht werden kann und der Steuerbehörde zugänglich sein muss, entweder durch direkte Übermittlung der Informationen oder durch deren sichere Aufbewahrung. Darüber hinaus müssen neue Rechnungen einen QR-Code enthalten, mit dem die Kunden überprüfen können, ob die Registrierungspflichten gegenüber der Steuerbehörde erfüllt wurden und somit die in den Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer oder Einkommensteuer korrekt einbehalten wurde.

Das Projekt bot den Unternehmen zwei Möglichkeiten: Sie konnten eine private, von der Steuerbehörde zugelassene Software verwenden oder sich direkt an die von der Steuerbehörde bereitgestellte Software anschließen, so dass ihre Rechnungen direkt in die Datenbank der Steuerbehörde aufgenommen wurden.

Gesunder Menschenverstand

Die Verlängerung bedeutet eine «Erleichterung» für die Selbstständigen, die über die Verbände der Selbstständigen (Ata) seit dem 31. Oktober «gesunden Menschenverstand» gefordert hatten. Sie beantragten, die Maßnahme zu verschieben.

«Die Selbstständigen können heute aufatmen und beginnen das Jahr nicht mit noch mehr Belastungen und Hindernissen», sagte Ata-Präsident Lorenzo Amor und bedankte sich für den «Druck», den die Junts und andere Parteien auf die Regierung ausüben.

Die Präsidentin des spanischen Mittelstandsverbands (Cepyme), Ángela de Miguel, stimmte zu, dass diese Entscheidung «in die richtige Richtung geht und die Realität von Tausenden von KMU und Kleinstunternehmen anerkennt, deren Zeit, Ressourcen und technische Fähigkeiten nicht mit denen von Großunternehmen vergleichbar sind».

Die Gewerkschaft der Freiberufler und Selbstständigen (Upta) bezeichnete die Entscheidung der Regierung, Fragen aufzuwerfen und dann einen Rückzieher zu machen, als «echten Unsinn». «Das schafft nur Misstrauen, aber keine Sicherheit, und das Kollektiv hat die Nase voll von dieser Situation», sagte Upta-Präsident Eduardo Abad. Seiner Meinung nach wird Verifactu nicht in der Lage sein, den Betrug zu stoppen, der bei hochqualifizierten Fachleuten vorkommt, die ihre Patienten oder Kunden in ihren Praxen betreuen. «Sie stellen einfach keine Rechnung aus, und wenn sie keine Rechnung ausstellen, macht Verifactu überhaupt keinen Sinn», erklärte er.