Topmodel Lidia Santos aus Málaga gibt ihr Debüt als Kellnerin in der Kuppelshow «First Dates»

J. Moreno Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Das berühmteste Restaurant im spanischen Fernsehen, in dem Amor seine Pfeile abschießen will, hat jetzt einen Akzent aus Málaga. Das internationale Topmodel Lidia Santos gab am Montagabend ihr Debüt bei First Dates. Von nun an wird ihre Rolle in der beliebten Dating-Show die gleiche sein, die Laura Boado in den letzten Monaten gespielt hat: die Singles zu begrüßen, sie an den Tisch zu begleiten und an ihren ersten Eindrücken teilzuhaben - und mitzuwirken. «Leute, der heutige Abend ist sehr wichtig, denn wir haben eine neue Kollegin. Es war nicht leicht, sie zu finden, denn die Vorgängerinnen haben die Messlatte sehr hoch gelegt. Aber ich denke, sie wird perfekt zu uns passen», sagte Carlos Sobera, als er sie den Zwillingen Marisa und Cristina Zapata und Matías Roure vorstellte. Das Model, das zugab, «glücklich» über dieses neue berufliche Abenteuer zu sein, versicherte, dass sie gut in der Rolle der Celestina sei und betonte, dass ihre Erfolgsquote beim Verkuppeln von Freunden bei 80 Prozent liege. Sie verteidigte auch die Authentizität von Cuatro. «Es ist die realistischste Sendung, die man im Fernsehen finden kann», sagte sie.

«Ich möchte meine Frische, meine Energie und meine Umgänglichkeit einbringen, damit sich die Gäste wohl fühlen und das Erlebnis genießen. Und vor allem hoffe ich, dass ich viel Spaß haben werde und dass das Publikum mich in einem anderen Licht sehen kann als dem, das es bereits von mir kennt», erklärte die in Benalmádena in der Provinz Málaga geborene Schauspielerin kürzlich. Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf der Kinoleinwand zu sehen ist. Im Jahr 2019 reiste Lidia nach Honduras, um an der Sendung Supervivientes teilzunehmen, eine Erfahrung, die sie sehr geprägt hat. «Das hat mich gelehrt, das zu schätzen, was ich zur Verfügung habe. Ich war sehr hungrig und es war hart», gesteht sie. Nach fünf Wochen auf der Insel wurde sie aus der Reality-Show ausgeschlossen, wo sie versuchte, unbemerkt zu bleiben: «Ich wollte nicht in Schwierigkeiten geraten, die meinen Beruf gefährden könnten», sagt sie.

Sie hat sich schon immer zum Fernsehen hingezogen gefühlt, obwohl ihre berufliche Laufbahn immer parallel zu ihrer großen Leidenschaft, der Mode, verlief. Sie war kaum drei Jahre alt, als sie bereits mit aufrechten Armen posierte und lächelte. «Auch wenn es typisch klingt, ich hatte es in mir. Ich habe meiner Mutter die Absätze geklaut und angefangen, wie auf einem Laufsteg zu laufen», gesteht sie. Damals ahnte sie noch nicht, dass sie 2011 im Alter von 19 Jahren zur Miss Málaga gekrönt werden und 2013 den zweiten Platz bei der Miss Universe Spanien belegen würde. Seit vielen Jahren wird Lidia aufgrund ihrer Maße mit dem Etikett «kurvig» versehen, das sie mit Stolz verteidigt: «Die Gesundheit steht an erster Stelle, man muss sich so akzeptieren, wie man ist; 90-60-90 ist nicht real!», betonte sie in einem Gespräch mit SUR .

In den letzten zehn Jahren hat Santos in Mailand und London gelebt und auf allen fünf Kontinenten gemodelt, wo sie auf den wichtigsten Modewochen auftrat.

Heute, mit 33 Jahren, kann sie sich rühmen, für große Marken wie Guess gearbeitet zu haben. Sie hat auch Kampagnen für El Corte Inglés, MediaMarkt und Woman Secret (mit Elsa Pataky) gemacht. In den letzten zehn Jahren hat Santos in Mailand und London gelebt und auf fünf Kontinenten gemodelt: von Paris über Italien, Deutschland, Holland, die Türkei, Bangkok, Südafrika, Mexiko, Chicago und New York. Sie hat Präsentationen für Polo Ralph Lauren gemacht und lief auf den wichtigsten Modewochen mit Custo Barcelona, Ángel Schlesser, Dolores Cortés, Lola Casademunt, Ágatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos, Pronovias und Laura Sánchez.

Und so geht es immer weiter. Denn auch ihre Modekarriere hört nicht auf. In diesen Tagen ist Lidia bei der Gran Canaria Swin Week aufgetreten, wo sie im Countdown zu ihrem neuen Fernsehauftritt ihre Silhouette in Badeanzügen zur Schau stellte. Gestern Abend war der große Tag für die gebürtige Benalmádenaerin. Wir haben mit ihr vor ihrem großen Test geplaudert:

-Wie sind Sie zu «First Dates» gekommen?

-Das war ein Casting, das mir von meinem Agenten vorgeschlagen wurde. Ich verfolge 'First Dates' seit dem Start vor fast zehn Jahren. Ich finde, es ist ein spontanes und super lustiges Format. Ich arbeitete als Model und sie boten mir das Casting an, zu dem ich ging, weil ich gerade in Madrid war. Nach etwa einer Woche riefen sie mich an, um mir zu gratulieren und mir zu sagen, dass ich in der Sendung sein würde.

- Beim «Casting» wird manchmal nach einem bestimmten Profil gesucht. Was hast du in diesem Prozess gemacht?

-Es war ein bisschen blind. Als ich hier ankam, wusste ich nicht, was ich tun würde, was sie vorschlagen würden, was sie mich fragen würden. Mit anderen Worten, es war ein bisschen wie 'ich komme und das war's'. Als ich ankam, habe ich ein bisschen Theater gespielt und simuliert, wie meine Arbeit im Programm aussehen würde. Ich war nervös, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Es war das erste Mal, dass ich auf diese Weise gearbeitet habe, ich hatte noch nie als Kellnerin gearbeitet. Ich wusste nicht, ob ich ein Tablett in die Hand nehmen sollte und ob ich alles oder einen Teller fallen lassen sollte. Ich habe mich in das Team eingelebt.

-Wie werden Sie jetzt mit der erhöhten Medienpräsenz umgehen?

-Vor allem bin ich glücklich und dankbar. Letztendlich sind es die Menschen, die dir folgen und dich unterstützen, die dich weiter voranbringen und wachsen lassen. Ich bin stolz darauf, an diesem Programm teilzunehmen.

-Was hat Sie hinter den Kulissen am meisten überrascht?

-Die Hingabe und das Engagement des Teams und wie sich jeder um jeden kümmert. Es steckt viel Mühe und Hingabe dahinter.

-Haben Menschen, die Ihnen nahe stehen, Sie schon gefragt, ob die Sendung echt ist?

-Jeder stellt mir diese Frage. Sind diese Leute wirklich auf der Suche nach Liebe', sagen sie. Ich schaue sie an und sage ihnen, dass dies die realistischste Sendung ist, die man im Fernsehen finden kann. Die Menschen, die kommen, handeln so, wie sie wollen, ihnen wird nichts vorgeschrieben. Sie sind frei zu tun, was sie wollen.

-Wie würden Sie sich in der Liebe definieren?

Ich verliebe mich schnell. Ich bin ein Mensch, der jemanden sieht und wenn er mir gefällt, sage ich: «Ich habe mich verliebt». Manchmal ist das nicht so gut, weil ich sehr intensiv bin. Und manchmal endet das, was sehr intensiv beginnt, auch sehr schnell, aber ja, ich könnte mich beim ersten Date verlieben. Ich betrachte das Gesamtbild, ich bin kein oberflächlicher Mensch. Natürlich ist es das Äußere, das mir ins Auge fällt, aber ich habe kein bestimmtes Profil. Ich bin ein sehr energiegeladener Mensch. Wenn mir die Energie der Person gefällt, ist es das, was mich verliebt macht.

- Und was sind Ihre roten Fahnen?

-Unglücklicherweise war ich in einer toxischen Beziehung. Ich kann Eifersucht nicht ausstehen. Ich denke, wenn man mit jemandem zusammen ist, muss man ihm letztendlich vertrauen. Ein bisschen Eifersucht ist nicht schlimm, aber wenn sie sich auf die Art und Weise auswirkt, wie man sich kleidet, wie man ausgeht, mit welchen Leuten man ausgeht... Dann geht das zu weit.

-Würden Sie die Liebe bei «First Dates» suchen?

-Jetzt bin ich bereit, mich zu verlieben. Ich bin offen für die Liebe. Wenn ich mich bei «First Dates» verliebe, wäre ich glücklich. Gibt es einen besseren Ort?

- Nachdem Sie so viele Dates in der Sendung gesehen haben, welchen Rat würden Sie geben?

-Ich glaube nicht, dass man übertreiben muss. Letztendlich muss eine Person natürlich sein, muss so sein, wie man ist. Denn wer auch immer dich liebt und wer auch immer mit dir zusammen sein wird... du kannst beim ersten, zweiten oder dritten Date eine Rolle vortäuschen, aber am Ende wird deine Persönlichkeit zum Vorschein kommen. Du musst also authentisch sein.

- Hatten Sie jemals ein Date, dem Sie entkommen wollten?

-Ich hatte schon viele Dates, ich werde Sie nicht anlügen, meistens auf Instagram. Aber ich habe keine unangenehmen Überraschungen erlebt. Ich bin immer sehr gut behandelt worden. Einmal habe ich allerdings einer Freundin geschrieben: 'Bitte ruf mich an und sag mir, dass dein Freund dich verlassen hat', weil ich es nicht mehr ertragen konnte (lacht). Er war ein Mensch, der nur über sich selbst sprach, er ließ mich nicht reden. Ich bin gegangen, und er hat es nicht einmal bemerkt.

-Warum sind Sie sechs Jahre nach ihrem Auftritt in der Sendung 'Supervivientes' zum Fernsehen zurückgekehrt?

-Nach 'Supervivientes' habe ich mich meinem Beruf, der Mode, gewidmet. Seit ich 15 bin, arbeite ich als Model. Ich bin viel gereist und habe im Ausland gearbeitet. Das ist wunderbar, aber es ist auch ermüdend, keine Routine zu haben und nicht zu wissen, wo man im nächsten Monat sein wird. Ich wollte etwas in meinem Leben ändern, und dann bekam ich diesen Anruf, dieses Casting, und das hat alles verändert. Ich bin sehr glücklich.