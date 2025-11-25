Wegen Vergewaltigung einer Schülerin verurteilter galicischer Lehrer in Havanna verhaftet

Melchor Sáiz-Pardo Ourense Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Die kubanischen Polizeibehörden haben am Montagabend in der kubanischen Hauptstadt Havanna den galicischen Musiklehrer Martiño Ramos Soto festgenommen, der vom Provinzgericht Ourense zu dreizehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er eine minderjährige Schülerin jahrelang missbraucht und vergewaltigt hatte. Ramos Soto, der im Juli kurz vor der Verkündung des Urteils des Obersten Gerichtshofs geflohen war, war am Montag von der spanischen Polizei auf die Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher Spaniens gesetzt worden.

Das Innenministerium hatte um die Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten, um ihn ausfindig zu machen, nachdem festgestellt worden war, dass er im vergangenen Juli aus dem Land nach Portugal und von dort nach Brasilien und dann nach Peru geflohen war, um schließlich auf Kuba zu landen, wo er schließlich festgenommen wurde, nachdem er in den letzten Tagen auf der Karibikinsel aufgespürt worden war.

Martiño Ramos Sotos, 50, war in Galicien vor allem für seine politische Militanz bekannt. Er stand jahrelang mit der Izquierda Unida in Verbindung, war Mitglied des Wahlausschusses von der nicht mehr exisistierenden Partei En Marea, Sympathisant der BNG und engagierte sich stark in feministischen Bewegungen.

Das Provinzgericht von Ourense bescheinigte dem Lehrer in seinem Urteil, dass er seine Stellung als Lehrer ausgenutzt hat, um seine Schülerin mindestens zehnmal zu vergewaltigen oder zu missbrauchen, und zwar von dem Zeitpunkt an, als das Opfer 12 Jahre alt war, bis zu ihrem 16. Lebensjahr.

Geschlagen und mit sadistischen Praktiken missbraucht

Dem Urteil zufolge gelang es Ramos, als das Mädchen die weiterführende Schule erreichte, ihr Vertrauen zu gewinnen, so dass sie ihm Nacktfotos schickte, und die Verabredungen begannen in den Klassenzimmern mit Berührungen und Missbrauch in der Schule. Dann folgten Verabredungen an abgelegeneren Orten, wo die Minderjährige laut Urteil vergewaltigt, geschlagen und mit sadistischen Praktiken missbraucht wurde. Erst im Jahr 2021, nach Jahren des sexuellen Missbrauchs, wagte die Minderjährige, ihn anzuzeigen.

Im Juli bestätigte der Oberste Gerichtshof die vom Obersten Gericht von Ourense verhängte 13-jährige Haftstrafe. Darüber hinaus wurde er zu einem 21-jährigen Berufsverbot als Lehrer verurteilt und aufgefordert, sich zwei Jahrzehnte lang von dem Opfer fernzuhalten, das nach wie vor an psychischen Folgen leidet, und 30.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Als Ramos von der Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Urteils erfuhr, beschloss er, die Flucht zu ergreifen, da er sich noch in Untersuchungshaft befand.