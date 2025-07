Spanische Strombranche bedauert das Nein zum 'Anti-Blackout-Dekret' im Parlament

JOSÉ A. GONZÁLEZ / EDURNE MARTÍNEZ MADRID. Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Mit Telefonanrufen, Treffen und sogar Briefen versuchten die Regierung und der gesamte Energiesektor bis zum letzten Moment, das Königliche Gesetzesdekret 7/2025, auch 'Decreto antiapagón' (Anti-Blackout-Dekret) genannt, zu retten. Der Text stellte einen Fahrplan dar, um einen weiteren Stromausfall, wie er die iberische Halbinsel am 28. April lahmlegte, zu vermeiden. Um gültig zu sein, benötigte er die Zustimmung des Kongresses. Doch die Exekutive erhielt nicht die notwendige Unterstützung. Laut der Beratungsfirma PwC sind rund 200 Milliarden Euro in Gefahr. Die Strombranche geht sogar noch weiter und versichert dieser Zeitung, dass «auch die Rechtssicherheit Spaniens und seine Attraktivität für Investoren auf dem Spiel stehen».

Das Dekret, das vor einem Monat im Ministerrat gebilligt wurde und am Dienstag die Zustimmung des Parlaments erhalten sollte, sah eine Stärkung der Rolle der erneuerbaren Energien bei der Energieversorgung, deren Sicherung und deren Ausbau vor. Welche Verbesserungen hätte das Versorgungssystem erfahren, wenn das Dekret angenommen worden wäre? Die erneuerbaren Energien könnten wie die konventionellen Energieerzeugungsnetze als Teil der Stützkapazitäten eingesetzt werden. Eine Rolle, für die sie eine Vergütung erhalten würden und die besonders wichtig für die Kontrolle von Überspannungsspitzen ist, die die Hauptursache für den Stromausfall am 28. April waren.

STICHPUNKTE 16.000 Megawatt für industrielle Nutzung sind nach der Ablehnung im Parlament blockiert.

Der Text sah auch eine Lockerung der Bürokratie und der Fristen vor. Dadurch sollten Änderungen und neue Projekte im spanischen Energiesektor an Dynamik gewinnen und eine bessere Planung künftiger Stromnetze ermöglicht und die Bearbeitung und Entwicklung neuer Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen erleichtert werden, um die industrielle Entwicklung und Elektrifizierung der spanischen Wirtschaft zu beschleunigen.

STÜTZENDE MAßNAHMENDer Text schlägt vor, die Rolle der erneuerbaren Energien bei Versorgung und Speicherung zu stärken

Die Reaktionen aus dem Sektor ließen nicht lange auf sich warten: Der Windenergieverband (AEE) äußerte seine «tiefe Besorgnis» über die Nichtvalidierung des königlichen Dekrets. «Es gibt keinen technischen Grund, sich dem Dekret zu widersetzen», sagte der Verband am Dienstag in einer Erklärung. Darin führte er aus, dass der Inhalt aufgrund seines strategischen Charakters «eindeutig unpolitisch» sei.

In die gleiche Richtung äußerte sich auch der Generaldirektor der UNEF, des wichtigsten Verbandes der spanischen Photovoltaikbranche, José Donoso. «Investitionen in Milliardenhöhe werden aus politischen Gründen aufs Spiel gesetzt. Niemand in der Debatte hat den Inhalt des Textes kritisiert», sagte er dieser Zeitung. «Wir müssen uns einen Plan B überlegen, das Beste aus diesem Text herausholen und ihn von der Regierung genehmigen lassen.»

Aelec, der Verband der Elektrizitätsunternehmen, äußerte ebenfalls die Hoffnung, dass das Dekret zustande kommt, da es «technische und strategische Ziele verfolgt, die für die Energiesicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind».

Die Ministerin für den ökologischen Übergang, Sara Aagesen, bezeichnete den Inhalt des Textes als «einen technischen, aber sehr notwendigen Ansatz». In ihrer Rede im Parlament erinnerte die Ministerin daran, dass dieser königliche Erlass dazu diene, eine Antwort auf einen Totalausfall der Stromversorgung zu haben, um sicherzustellen, dass «die dem System zur Verfügung stehenden Ressourcen in den entscheidenden Momenten einsatzbereit sind». Die Annahme dieses Textes bedeute ein «verantwortungsvolles und entschlossenes Handeln» zugunsten des Elektrizitätssystems und der Energiewende, so die Ministerin. «Ich hoffe auf politische Verantwortung und Besonnenheit», sagte Aagesen wenige Minuten vor der Abstimmung, deren Ergebnis vollkommen offen war.

Die Ablehnung des Textes gefährdet nach Ansicht des spanischen Energiesektors Investitionen in Millionenhöhe und stellt einen Rückschlag für die stromintensive Industrie dar, der ein Bonus von 80 Prozent auf die Netzgebühren entgehen würde. Der Sektor warnt auch, dass diese Ablehnung «mindestens 16.000 MW für industrielle Nutzung» blockieren wird.