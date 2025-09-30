Alcaraz bezwingt Ruud in Tokio und erreicht das zehnte Finale des Jahres

Enric Gardiner Tokio Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Carlos Alcaraz hat mit einem hart erkämpften und hart erarbeiteten Sieg das Finale bei den Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships in Tokio erreicht. Der Spieler aus Murcia, der die ganze Woche über in Japan keinen Satz verloren hatte, musste gegen Casper Ruud (3-6, 6:3, 6:4) einen Rückstand aufholen, um sich das Recht zu sichern, seinen achten Titel des Jahres gegen Taylor Fritz zu holen, der ihm zuletzt beim Laver Cup unterlag.

Ruuds Leistung, die weit über seinem diesjährigen Niveau auf schnellen Plätzen liegt, zwang den Spanier dazu, hart zu arbeiten und eine geduldigere Version zu zeigen als in der vorherigen Runde gegen Brandon Nakashima, als er einen Punklt nach dem anderen holte

Diesmal tat er sich schwer und war frustriert, weshalb er schrie, nachdem Ruud den ersten Satz gedreht hatte, in dem der Norweger die Kontertechnik in Perfektion anwendete. Am Montag konnte Alcaraz aus keiner Position auf dem Platz den Abschluss finden, weil Ruud es verstand, den Ball neu zu positionieren und danach Probleme zu schaffen. Der Norweger wehrte fünf Breakbälle ab und kam bei eigenem Aufschlag von 3:3 auf 15:40 heran, um den ersten Satz mit 3:6 und teilweise 2:12 Punkten zu beenden.

Der Spanier war wütend und stieß einen untypischen Schrei der Verzweiflung aus, aber innerhalb von weniger als zehn Minuten hatte er den ersten Satz gegen einen Spieler verloren, der ihm immer schwer zu schaffen machte. Er schlug ihn in ihrem letzten Aufeinandertreffen bei den ATP Finals in Turin und in den letzten fünf Duellen hatte er immer mindestens einen Satz gewonnen, mit Ausnahme des Viertelfinales in Peking im vergangenen Jahr.

Und dieser Ruud scheint einen Durchhänger zu haben. Vor Tokio hatte er seit Roland Garros nur vier Siege und keinen davon gegen Spieler über Platz 40 der Weltrangliste. Es war nicht der Ruud, der Alcaraz im US-Open-Finale 2022 in fünf Sätzen besiegte, aber er spielte ein großartiges Match, das dem Spanier eine höhere Intensität abverlangte, der im zweiten Satz die Oberhand behielt. Er schlug 15 Winner-Bälle, nur fünf unerzwungene und verbesserte seinen Aufschlag. Er steigerte die Quote von 60 auf 80 Prozent und brachte neun direkte Aufschläge ins Feld.

Nun war es Zeit für den schwierigsten Teil, den dritten Satz zu beenden, in dem Ruud der erste war, der einen Breakball hatte. Zwei, einen mit einer außergewöhnlichen Rückhand und einen weiteren mit einem tollen zweiten Aufschlag.

Den Weg ebnen

Aber Alcaraz vergab nicht, im nächsten Spiel war er es, der die Chance hatte, und obwohl Ruud sich zunächst mit einer Berührung des Netzes rettete und den Ball auf der Seite des Spaniers liegen ließ, gelang ihm schließlich ein Schlag, der zwar nicht endgültig war, aber den Weg zum Sieg ebnete.

Er brauchte noch ein paar Spiele mehr, um den Sieg zu erringen, aber er ließ sich nicht entmutigen und wird heute in seinem zehnten Finale der Saison stehen, dem neunten in Folge.

Sein Gegner im Finale wird Fritz sein, der Jenson Brooksby mit 6:3, 6:4 bezwang und eine Woche nach dem Laver Cup, den der Amerikaner klar gewann, erneut auf den Spanier trifft. Vor diesem Match hatte Alcaraz alle drei bisherigen Begegnungen gewonnen. Sollte er gewinnen, wäre es der 24. Titel in der Karriere des Spaniers.

Kein Aufschub

Der Tennissport kennt keine Atempause. Während des Turniers in Tokio traf Carlos Alcaraz auf seine potenziellen Konkurrenten beim Shanghai Masters 1000, das diesen Mittwoch beginnt und am 12. Oktober endet. Das Debüt des Spaniers wird nicht vor dem Wochenende erwartet.

Der Spieler aus Murcia, der sich mit seinem Sieg über Casper Ruud für sein zehntes Saisonfinale qualifiziert hat, kehrt diese Woche in China in den Wettkampf zurück und wird in Shanghai gegen Leander Tien oder Miomir Kecmanovic debütieren. Als Topgesetzter des Turniers ist er von der ersten Runde befreit. Er trifft in der dritten Runde auf Cameron Norrie, im Achtelfinale auf Daniil Medvedev, im Viertelfinale auf Alexander De Minaur oder Karen Khachanov und im Halbfinale auf Alexander Zverev oder Lorenzo Musetti.

Selbst ein hypothetisches Finale würde Jannik Sinner und Novak Djokovic ausschließen, der in Shanghai, wo er im letzten Jahr das Finale erreichte, nach einer Pause nach den US Open wieder antritt.

Bei diesem Turnier erreichte Alcaraz im vergangenen Jahr das Viertelfinale, so dass er sich noch steigern kann, um die Platz eins der Welt zu verteidigen, während Sinner, der sein Debüt gegen Daniel Altmaier oder einen Spieler aus der Qualifikation geben wird, in Peking punkten kann, wo er für das Halbfinale qualifiziert ist, aber nicht hier, da er im vergangenen Jahr den Titel holte. Der Italiener hat es sehr schwer, vor dem Ende der Saison wieder zum besten Tennisspieler der Welt zu werden, aber er hat nicht aufgegeben und wird nach Shanghai in einer Woche in Wien spielen, in der sich Alcaraz im Prinzip ausruhen wird.

Der Spieler aus El Palmar hat erst zweimal in Schanghai gespielt. 2023 scheiterte er in der dritten Runde an Grigor Dimitrov und im vergangenen Jahr im Viertelfinale an Tomas Machac.