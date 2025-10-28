Atlético startet auswärts mit überzeugendem Sieg gegen Real Betis

José Manuel Andrés Sevilla Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Atlético, das in dieser Saison auswärts im Metropolitano nach vier Ligaspielen und zwei weiteren in der Champions League noch nicht gewonnen hatte, brauchte dringend einen Auswärtssieg. Die Auswärtspunkte, die im Kampf um die Tabellenspitze so wichtig sind, hatten die Hoffnungen der durch den ersten Auswärtssieg der Saison wiedererstarkten Colchonero-Mannschaft bisher verhindert. Und was für ein Sieg, denn der Gegner war mit Betis ein Champions-League-Anwärter, der vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte.

Die Rot-Weißen gewannen ein Spiel auf höchstem Niveau, wie es sich für einen Montag gehört, und zwar durch zwei schön herausgespielte Tore von Giuliano Simeone und Álex Baena, die der Überlegenheit Atléticos auf dem Rasen von La Cartuja vor der Pause gerecht wurden, wenn auch nicht im Ballbesitz, so doch in der Nähe des gegnerischen Strafraums und im Spiel nach vorne.

Das Spiel wurde den hohen Erwartungen von Anfang an gerecht, denn das erste Tor fiel in Windeseile nach einem herrlichen Volleyschuss von Giuliano von der Strafraumgrenze der Grün-Weißen. Ein Traumstart für die Colchoneros bei einem sehr schwierigen Gastspiel und eine gute Reaktion von Betis, das die Mannschaft von Cholo mit einer gefährlichen Flanke von Antony in den Strafraum in Bedrängnis bringen konnte. Die Mannschaft von Pellegrini, die durch das rot-weiße Gift in der Offensive bedroht wurde, was zu einer weiteren guten Möglichkeit von Nico Gonzalez führte, die von Pau Lopez abgefälscht wurde, versuchte den schwindelerregenden Beginn des Spiels mit der Kontrolle über den Ball zu dominieren, aber es fehlte an Genauigkeit im letzten Abschnitt.

Doch Atlético, das seine Dreiecksbeziehung sehr geschickt ausspielte, fand den Weg zum Tor viel leichter. Eine sehr flüssige Colchonero-Mannschaft, bei der Álex Baena die Rolle des Mittelfeldspielers vor dem formstarken Mittelfeldduo Koke und Barrios spielte. Julián Álvarez verfehlte das Tor nach einer Flanke von Giuliano, der Betis mit seinem unnachgiebigen Spiel viel Kopfzerbrechen bereitete, kurz nach der besten Chance für Verdiblanca, einem strammen Schuss von Abde, den Oblak abwehren konnte.

Im Laufe der Minuten beruhigte sich die Dynamik des Spiels. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit wurde das Tempo gedrosselt und das Mittelfeld mit Barrios, Koke und Amrabat in den Mittelpunkt gestellt. Beide Seiten schienen mit dem 0:1 zur Pause zufrieden zu sein, als Atlético erneut einen Konter schlug. Nach einer Aktion, bei der Betis einen Elfmeter nach einem Foul von Le Normand an Natan forderte, war die Mannschaft von Simeone schnell wieder auf den Beinen und Baena setzte mit einem fantastischen Schlenzer das i-Tüpfelchen auf eine bemerkenswerte Leistung der Rot-Weißen in den ersten 45 Minuten.

Reaktion von Betis

Nach dem Wiederanpfiff ging es für Betis, das die Einwechslung von Lo Celso positiv zur Kenntnis nahm, deutlich besser, während Atlético mit der Muskelverletzung von Barrios, seinem Kompass, eine sehr schlechte Nachricht erhielt. Die Sevillaner, die in diesem schweren Spiel nichts zu verlieren hatten, setzten alles auf eine Karte und drängten auf den Ausgleich, wobei der Freistoß von Abde an die Latte und der Schuss von Lo Celso aus kurzer Distanz an Oblak scheiterte.

Simeone reagierte, indem er seine Offensivabteilung auffrischte, auch wenn er dafür eine halbe Stunde vor Schluss auf Julián Álvarez verzichten musste. Es gelang ihm nicht, den Trend des Spiels in Richtung Athletic umzukehren, aber die Wahrheit ist, dass seine Mannschaft dem Sperrfeuer von Betis, das in der Schlussphase des Spiels bereits harmlos war, gut standhielt. Trotz der lobenswerten Reaktion von Betis war der Sieg von Atlético, der erste Auswärtssieg der Saison, zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.