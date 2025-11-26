Barça erleidet an der Stamford Bridge Schiffbruch gegen Chelsea

Daniel Panero London Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Barça musste an der Stamford Bridge eine herbe Schlappe einstecken. Die Mannschaft von Hansi Flick musste sich mit 0:3 geschlagen geben, nachdem Araujo in der ersten Halbzeit des Feldes verwiesen worden war. Tore von Koundé, der ein Eigentor schoss, Estevao und Delap besiegelten eine weitere Schreckensnacht für die Katalenen in der Champions League, die in den letzten drei Spielen eine volle Hütte brauchen, um noch eine Chance auf einen Platz unter den ersten Acht zu haben.

Und das war ein Tag, an dem man seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Flick war sich dessen bewusst und setzte auf die Mannschaft, die Athletic besiegt hatte, und nahm nur wenige Änderungen vor. Er brachte Araujo in der Abwehr und stellte Frenkie de Jong neben Eric García im Mittelfeld auf. Das waren die Neuzugänge in einer Barça-Mannschaft, die in der Anfangsphase des Spiels Persönlichkeit zeigte, die aber nachließ, als der Plan des Deutschen, Lewandowski weit vor dem Tor zu finden, um den Druck der Gastgeber zu brechen, nicht mehr aufging.

Barça fand schon früh das richtige Rezept und hatte nach einem Konter von Chelsea sogar eine ausgezeichnete Chance durch Ferran, doch der Valencianer scheiterte an Robert Sánchez, und dieser Spielzug sollte das ganze Spiel über in Erinnerung bleiben. Es war die klarste Chance für eine Barça-Mannschaft, die auf dem Papier eigentlich alle Möglichkeiten hatte, einen großen Abend zu erleben. Lamine Yamal und Balde waren zwei hervorragende Flankengeber, Fermin war omnipräsent und Ferran konnte den von Lewandowski geschaffenen Raum nutzen. Das einzige Problem für die Katalenen war ein chronisches Leiden. Jedes Mal, wenn Chelsea am Mittelfeld vorbeikam, zitterten die Beine.

Die beiden Tore, die Enzo Fernández aberkannt wurden, das erste wegen eines Handspiels von Fofana zu Beginn des Spiels und das zweite wegen Abseits, waren bereits eine ernste Warnung, aber damit war es noch nicht getan. Barça konnte Chelsea wehtun, aber sie konnten nicht sicher sein, dass sie ihnen nicht auch wehtun würden. Diese Anfälligkeit zeigte sich bei jedem Wechsel von Chelsea, und sie zeigte sich auch bei einer Ecke, bei der Chelsea eine Überlegenheit auf dem Flügel erzeugte und die mit einem Ball in den Strafraum endete, den Koundé schließlich ins eigene Netz beförderte. Barça wurde immer stärker und setzte noch vor der Halbzeit mit der zweiten gelben Karte für Ronald Araujo nach einem absurden Tackling gegen Cucurella einen weiteren Nagel in den Sarg. Die Culés brauchten ein Wunder.

Unentschlossenheit

Nach dem Wiederanpfiff stellte Flick die Mannschaft um, indem er Eric in die Innenverteidigung rückte und Rashford für Ferran Torres brachte, der den Fehler aus der ersten Halbzeit nicht mehr aus dem Kopf bekam. Von da an gerieten die Blau-Weißen in existenzielle Zweifel. In Unterzahl zu pressen war Selbstmord, und Meter zu kassieren war ein Verrat an sich selbst. Chelsea nutzte diese Unentschlossenheit, um einen Schritt nach vorne zu machen und einen Alleingang zu beginnen, der dank der Mobilität von Pedro Neto, Garnacho und Estevao Früchte tragen sollte.

Schließlich war es der Brasilianer, der nach einem Slalomlauf, bei dem er Cubarsí hinter sich ließ, den Durchbruch schaffte und dann am kurzen Pfosten traf. Es war ein klasse Tor des 18-jährigen brasilianischen Juwels und der endgültige Abschied aus dem Spiel für Barça, das nun mehr auf Schadensbegrenzung bedacht war, als auf ein Wunder zu hoffen. Flick brachte in der Schlussphase Christensen und Raphinha, und die Strafe wurde noch größer, nachdem ein weiterer Ball hinter die Innenverteidiger zu Delaps drittem Treffer führte. Barça hat sich in die Wolle gekriegt und muss nun in den letzten drei Spielen alles geben, um noch eine Chance auf einen Platz unter den ersten Acht zu haben.