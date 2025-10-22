Barça gewinnt vor dem Clásico an Moral

Daniel Panero Madrid Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Barça war am Dienstag gut gelaunt vor dem Clásico am Sonntag im Santiago Bernabéu. Die Mannschaft von Hansi Flick besiegte Olympiacos mit 6:1 in einem Spiel, das komplizierter war, als es das Ergebnis vermuten lässt, und das sich zuspitzte, als Hezze in der zweiten Halbzeit für Mendilibars Mannschaft vom Platz gestellt wurde. Drei Tore von «Man of the Match» Fermin, ein Doppelpack von Rashford und ein Elfmeter von Lamine Yamal stärkten die Moral von Barça, das vor dem Duell mit dem Erzrivalen bei Olympiacos alle Zweifel ausräumen konnte.

Barça wollte sich vor dem Clásico in Schwung bringen. Man konnte es an der festlichen Atmosphäre im Lluis Companys, an Flicks wenigen Rotationen und an der Konzentration in den Gesichtern der einen Mannschaft sehen. Trotzdem war der Beginn des Spiels ein Beinahe-Kollaps. Barça verlor zweimal den Ball, als Mendilibars Mannen nach vorne drängten und Szczesny mit einer Hand festhielt, um die Fans auf den Tribünen zum Jubeln zu bringen, was nicht ausbleiben sollte.

Die Bühne war reif dafür. Olympiacos ließ nicht locker, griff an und ließ hinten Räume, die Barcelona bald ausnutzen sollte. Rashford warnte mit einem Schuss, der von Tzolakis geklärt wurde, und dann leitete Fermín einen Wechsel ein, den er selbst nach einem Abpraller des gegnerischen Torhüters abschloss, um den Torreigen zu eröffnen. Das war der Beginn eines Strudels. Mendilibars Mannschaft änderte ihre Einstellung nicht, und die Macken der aktuellen Barça-Mannschaft waren wenige Tage vor dem Derby nur allzu offensichtlich. Barcelona war viele Minuten lang nicht in der Lage, das Spiel zu kontrollieren. Pedri wurde im Schlagabtausch verwässert und jeder Wechsel der Griechen war ein Martyrium für den langsamen Rückzug der Flick-Mannen.

Dani García versuchte es mit einem Schuss, der nur um Zentimeter daneben ging, und das Spiel wurde zu einer Frage des Talents zwischen den beiden Mannschaften. Den Griechen fehlte der letzte Pass, und Barça, mitten in einer Achterbahnfahrt, fand den zweiten in einem Übergang, in dem Dro, sehr aktiv, Fermín aufstellte, um das Spiel zu Ende bringen. Der Spieler aus Campillo sieht Räume, in denen andere nur Beine sehen, Tore fallen ihm zu und er nutzte die Gelegenheit, um einen Platz im Klassiker zu fordern.

Nach dem Wiederanpfiff zeigte Barça einmal mehr seine Defensivschwächen. Schon eine Flanke vom Flügel reichte aus, um Probleme zu verursachen. Eric García vergab einen absurden Elfmeter wegen Handspiels und El Kaabi verwandelte den Strafstoß souverän und eröffnete damit ein neues Spiel, das ohne den rigorosen Platzverweis für Hezze wegen eines Handspiels gegen Marc Casadó für Barça hätte kompliziert werden können.

Die Flick-Jungs, die nur noch mit zehn Spielern antraten, nahmen ihre Moral mit ins Derby, indem sie Olympiacos in einer knappen Viertelstunde niederrangen. In dieser Zeit fielen vier Tore. Lamine Yamal verwandelte einen Foulelfmeter an Rashford, der englische Stürmer erzielte das vierte Tor nach einem Zuspiel von Balde, Fermin machte seinen Hattrick mit einem Linksschuss im Strafraum perfekt, und das sechste Tor erzielte wiederum Rashford mit einem reinen Mittelstürmerzug. Es war die Krönung eines großartigen Abends, der alle Zweifel zerstreute und die Moral vor dem Derby stärkte, zu dem Barça gestärkt anreisen wird.