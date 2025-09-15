Barça triumphiert erneut gegen Valencia

Daniel Panero Madrid Montag, 15. September 2025 Teilen

Barcelona hat Valencia zum dritten Mal in Folge aus dem Weg geräumt. Nach dem 7:1 und dem 5:0 im vergangenen Jahr siegte das Team von Hansi Flick diesmal mit 6:0 im Estadi Johan Cruyff in einem Spiel, in dem Valencia von Minute zu Minute schwächer wurde. Ein Doppelpack von Fermín, dem Mann des Spiels, Raphinha und Lewandowski zauberte ein Lächeln in die Gesichter der 'Culés', die mit Zweifeln in die Pause gingen und nun ihrer besten Form näher zu kommen scheinen.

Und schon der Beginn des Spiels war eine Absichtserklärung. Flick hat ein unnachgiebiges Drehbuch. Wenn Raphinha zu spät zum Aktivierungstraining kommt, ist er raus aus der Elf und wenn man den Gegner in der gegnerischen Hälfte nicht beißt, ist man raus aus der Elf. Irgendetwas gefiel dem Deutschen in Vallecas nicht und diesmal entschied er sich für eine kleine Revolution mit Casadó an der Basis neben Pedri und mit Fermín, Rashford und Bardghji hinter einem Ferran, der im Moment den Puls von Lewandowski gewonnen zu haben scheint. Das Ziel war nichts anderes, als ein Spiel, in dem der Gegner auf wenige Meter spielen würde, mit fünf Mann hinten und mit der Idee, das Spiel für die Valencianos unangenehm zu machen, zu zerstören.

Und so war es auch. Valencia zog sich zurück und Barça setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest und kontrollierte das Spiel wie eine Ziehharmonika, von einer Seite zur anderen, bis sie eine Lücke fanden. Derjenige, der dieses Mal den Schlüssel in der Hand hielt, war Fermín, der immer noch entschlossen ist, Flick zu überzeugen. Er war der Beste in der Anfangsphase mit einem Schuss, der Agirrezabala fast überraschte und die nur 6.000 Zuschauer im gemütlichen Estadi Johan Cruyff zum Jubeln brachte. Das war der Auftakt zu der Show, die der Spieler aus El Campillo auf Lager hatte, und er schlug weiter zu, bis er nach einem Ball in den freien Raum von Ferran die Mauer durchbrach. Fermín setzte sich am langen Pfosten gegen Agirrezabala durch und klopfte weiter an das Tor der Flick-Elf.

Es war die Krönung einer Barça-Mannschaft, die eine großartige erste Halbzeit spielte. Sie waren in der Lage, eine Valencia-Mannschaft zu dominieren die zu jeder Zeit ideenlos war, und fanden dank Fermín und Ferran das Gleichgewicht, das Rashford und Bardghji, die weniger an die Automatismen der blau-weißen Mannschaft angepasst waren, fehlte. Trotzdem tröpfelten die Chancen nur so dahin, und Ferran hatte noch vor der Pause eine weitere, als das Spiel offen war und Valencia auf eine Reaktion warten musste.

Gelernte Lektion

Nach dem Wiederanpfiff hob Flick die Strafe für Raphinha auf und Barça war dankbar. Der Brasilianer hat die Fähigkeit, in der gesamten vorderen Reihe entscheidend zu sein, und das harmonierte perfekt mit der Beweglichkeit von Fermín und Ferran Torres. Die drei und Rashford, der sehr aktiv war, waren die Störenfriede einer Mannschaft aus Valencia, die angesichts der Barça-Bewegung verwirrt war. Rashford schlug eine Flanke in den Strafraum, und Raphinha tauchte mit der Fußspitze auf und versetzte der Mannschaft von Corberán einen weiteren Schlag, die zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Anzeigetafel schaute und wusste, dass eine neue Lawine wie im letzten Jahr im Anmarsch sein könnte.

Und so war es auch. Valencia hatte sich von diesem Rückschlag noch nicht erholt, als Fermín wieder einmal tödlich zwischen den Linien stand. Er nahm den Ball an, stellte sich der Valencia-Hintermannschaft und bestrafte sie mit einem Linksschuss von außerhalb des Strafraums, den Agirrezabala nur abklatschen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden, doch Barça wollte mehr und Raphinha erzielte den vierten Treffer nach einem Zweikampf mit der valencianischen Abwehr, bei dem der Brasilianer die Oberhand behielt.

Flick hatte seine Mannschaft bereits gewarnt, nachdem er in Mallorca den Fuß vom Gaspedal genommen hatte, und diesmal sollte das nicht passieren. Dani Olmo und Lewandowski wurden eingewechselt und die Walze hörte nicht auf. Beide schlossen sich zusammen, so dass der Pole, der im Eins-gegen-Eins gegen Agirrezabala unfehlbar war, das fünfte Tor erzielte, und wieder erschien der ehemalige Bayern-Spieler in der Schlussphase, um das sechste Tor nach einem gefilterten Pass von Marc Bernal zu erzielen,