Spanischer Tennis-Star Davidovich gibt siegreiches Debüt auf der Rasentour

Pedro Luis Alonso Málaga Mittwoch, 25. Juni 2025

Alejandro Davidovichs Rasentour hat endlich begonnen, nachdem er wegen eines Magenvirus in Queen's, wo er kürzlich geheiratet hat, ausfiel, und zwar mit guten Nachrichten beim ATP 250 Eastbourne. Wie erwartet erfüllte er die Vorhersagen gegen den Chinesen Chun-Hsin Tseng (96.) mit 7:6 (6) und 6:2 in 1 Stunde und 34 Minuten.

Der Wind blies mit großer Intensität auf Platz 1 in Eastbourne. Seitenwind und Möwen, weniger als bei anderen Auflagen, und ein Davidovich, der länger als erwartet brauchte, um sich im ersten Satz an seinem Gegner festzubeißen. Es war ein kurioses Duell zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wimbledonsiegern in der Juniorenkategorie, 2017 und 2018. A priori mögen sie beide Rasen, aber der zwei Jahre ältere Spieler aus Málaga hat sich zu einem viel ernsthafteren Tennisspieler entwickelt als der Chinese, der eher stagniert.

Tsengs Aufschlag konnte Davidovich wenig anhaben, der seinerseits 100 Prozent der Punkte im ersten Satz für sich entschied (20/22 Punkte), und so war es seltsam, dass der in Monte Carlo ansässige Tennisspieler so lange brauchte, um sich abzusetzen. Er servierte mit besseren Prozentsätzen, machte weniger Fehler und setzte mehr Winner, aber in den sechs «Break»-Optionen, die ihm zur Verfügung standen, wurden alle durch unerzwungene Fehler vergeudet, vielleicht ein Übermaß an Eile.

Sogar der Tiebreak war einigermaßen ausgeglichen, fast ohne «Mini-Breaks. Tseng machte zu Beginn des zweiten Satzes Druck, und im ersten Spiel hatte Davidovich die einzigen beiden Breakbälle gegen ihn in diesem Match, die er ohne große Probleme abwehren konnte.

Tsengs schlechtestes Aufschlagspiel des Matches, im vierten Spiel, brachte ihn mit 0:40 in Rückstand, und Davidovich zog direkt nach und beendete das Match nun schneller, zum 6:2, in der Hälfte der Zeit als im ersten Satz. Schließlich war Tseng ein glücklicher Verlierer, der von der kurzfristigen Absage des Italieners Arnaldi profitierte. Seit seinem Juniorensieg in Wimbledon (ausgerechnet gegen Draper) hat er auf der ATP-Tour nur ein einziges Match auf diesem Belag gewonnen, und das war an diesem Samstag gegen den Franzosen Blancaneux in der Qualifikationsrunde. Am Sonntag unterlag er dem Italiener Bellucci (72.) mit einem überzeugenden 6;2, 6;1.

Davidovich, der in Eastbourne an Nummer sechs gesetzt ist, wird sich bis zu seinem Achtelfinalspiel ausruhen, und in seiner Hälfte der Auslosung gibt es weitere gefährliche Spieler wie den Tschechen Jakub Mensik oder den Amerikaner Taylor Fritz, den dritten bzw. ersten Favoriten.