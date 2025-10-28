Von Málaga und Benamargosa zur Fußball-Weltmeisterschaft

Pedro Luis Alonso Málaga Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Während die endgültige Berufung von Dean Huijsen noch aussteht und die Möglichkeit besteht, dass Isco noch in den Kader aufgenommen wird, wenn er seine Saison bei Betis mit einem guten Ergebnis abschließt, hat die Provinz bereits drei Spieler aus Málaga bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer nächsten Jahres dabei. Dabei handelt es sich um die Trainer Alejandro Caro (Málaga, 1989), seinen Bruder Óscar Caro (Málaga, 1985) und den Analysten Álvaro Reina (Benamargosa, 1980).

Katar hat sich im letzten FIFA-Fenster für die Weltmeisterschaft qualifiziert, und zwar in einer Phase mit zwei Dreiergruppen, in der zwei direkte Plätze an den Sieger jeder Gruppe vergeben wurden. Katar gewann eine der beiden Gruppen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman.

Als Julen Lopetegui im vergangenen Frühjahr zum Trainer von Katar ernannt wurde, das sich zum ersten Mal aus eigener Kraft für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat - das zweite Mal nach der Gastgeberrolle 2022 - holte er zwei Vertraute ins Boot.

Alejandro Caro verließ im Mai Málaga, wo er zusammen mit Julio Rodríguez einer der beiden Assitenztrainer war (Dani Jiménez kam in dieser Saison als Ersatz). Er war in LaLiga, bei Colmenar Viejo, Alcorcón, Al Ahli, Al Qadsia und Al Raed (Saudi-Arabien), Al Jahra (Kuwait) und der kuwaitischen Nationalmannschaft tätig und verfügt somit über umfangreiche Erfahrungen im Nahen Osten, wohin er auch zurückgekehrt ist.

Wie es der Zufall wollte, kam es nun zu eineem Wiedersehen der Brüder auf befruflicher Ebene. Óscar ist ebenfalls Assistenztrainer und war fast immer im Team von Lopetegui. Er war nämlich schon während der Zeit des baskischen Trainers mit der spanischen Nationalmannschaft und auf seiner Vereinstournee in Spanien und England dabei.

Zwischen 2008 und 2012 war er in der Jugend von Málaga tätig, mit einer Saison Unterbrechung in Antequera, sowie in der Aspire Academy in Katar (2013-15), in Alcorcón (2015-16), in der spanischen Nationalmannschaft (2016-18), bei Real Madrid (2018), Sevilla (2019-22), Wolverhampton (2022-23) und West Ham (2024-25), bevor er nun nach Katar zurückkehrte.

Álvaro Reina (Benamargosa, 1980) war als Assistenztrainer und Analyst tätig. Er war in verschiedenen Phasen bei Málaga und seine Karriere wurde mit Juan Ramón López Muñiz in Verbindung gebracht. Sie haben bei Alavés, Levante und dem ukrainischen Dnipro zusammengearbeitet, aber seine Karriere war viel breiter angelegt. Er war in der Nationalmannschaft von Panama, England (Watford und Huddersfield) und hat sein Debüt unter Lopetegui in diesem Abenteuer mit Katar gegeben, das eine der 'Cinderellas' der Endphase der nächsten Weltmeisterschaft sein wird, obwohl die Erweiterung auf 48 Nationalmannschaften das Panorama sehr weit öffnet.

.