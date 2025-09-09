Starkes Unicaja-Team gibt am Ende auf und unterliegt Real Madrid (82:89)

Nacho Carmona Málaga Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Unicaja musste sich im «Finale» des Costa del Sol-Turniers gegen Real Madrid geschlagen geben. Es war der dritte Test vor der Saison und gleichzeitig der anspruchsvollste, bevor es am nächsten Sonntag nach Singapur geht, einen Tag nach dem Spiel in der Copa Andalucía. Unicaja gab trotz der Niederlage ein gutes Bild ab, in einem Spiel, das von dem Einsatz beider Mannschaften, dem Debüt von Chris Duarte und den Ermutigungsbotschaften an Nachwuchspieler Dani Carrasco geprägt war. Tatsächlich trugen beide Mannschaften vor Spielbeginn ein T-Shirt mit der Aufschrift 'Ánimo, Dani'. Real Madrid ging als Sieger aus dem Schlagabtausch hervor, nachdem die Mannschaft Blut geschwitzt hatte, um ihren sechsten Sieg an der Costa del Sol zu erringen und damit die erfolgreichste Mannschaft zu werden und die bislang fünf von Unicaja in diesem Turnier zu übertreffen. Sergio Scariolo war in der Sporthalle Martín Carpena zwar anwesend, saß aber nicht auf der Bank. Die Mannschaft wurde von seinem Assistenten Luis Guil geleitet.

Unicaja hätte keinen besseren Start hinlegen können, mit einem fast makellosen ersten Viertel, in dem die meisten Offensivaktionen der Mannschaft, die an diesem Sonntag von Luis Guil, dem zweiten italienischen Trainer, gecoacht wurde, gestoppt und deren gefährliche Aktionen ausgenutzt wurden, so dass man mit einer 13-Punkte-Führung (28:15) ins nächste Viertel ging. Die gefährlichsten Spieler am Korb in dieser Phase des Spiels waren Kalinoski und Dylan Addae-Wusu mit jeweils fünf Punkten. Der Amerikaner, den Unicaja während der dreiwöchigen Vorbereitungszeit als Point Guard rekrutiert hatte, zeigte in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen im Angriff und bewies Intelligenz in der Verteidigung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Spielgeschehen grundlegend. Ibon Navarro entschied sich für ein Quintett mit den drei Canteranos (die U22-Spieler Buatajevas und Manu Trujillo und Addae-Wusu) sowie Tyson Pérez und Webb III. Bei Wiederaufnahme des Spiels legten die Weißen einen 0:14-Lauf hin, angeführt von Tavares und Llull in ihren jeweiligen Rollen. Die ersten Punkte im zweiten Spielabschnitt fielen erst nach mehr als fünf Minuten, und zwar durch Perry, der die Demütigung der Weißen mit einem Zwei-Punkte-Wurf stoppte und damit für einen Moment die Vorzeichen des Spiels änderte. Einem 7:0-Lauf von Unicaja folgte ein ebensolcher von Real Madrid. Das Team von Ibon Navarro ging in Führung, wenn auch nur knapp, und war gewappnet für das, was danach kam.

Im dritten Viertel behielt Unicaja die Nerven und setzte dem Ganzen am Ende das Sahnehäubchen auf. Es war eine Phase, die von Freiwürfen und Dreiern geprägt war. Zu den Dreiern des Teams gesellten sich zeitweise Kalinoski und Tillie sowie Duarte, der Unicaja mit einem sehenswerten Wurf in Führung brachte, und Addae, der nach der Pause sein Niveau nicht senkte. Kravish, der einige wichtige Rebounds gegen Tavares holte und fünf Punkte erzielte, war in dieser Phase der große Anführer des Teams. Der Hype um die Verpflichtung des Dominikaners zeigte sich in den Ovationen, die die Fans Duarte entgegenbrachten, als er knapp 50 Sekunden vor Ende des Viertels eingewechselt wurde.

Das letzte Drittel war, auch als es sich dem Ende zuneigte, von Beschwerden über einige Schiedsrichterentscheidungen geprägt. Unicaja kam zu Beginn gut ins Spiel, doch ein 0:10-Lauf und die Größe der weißen Spieler machten ihnen am Ende einen Strich durch die Rechnung. Der 13-Punkte-Vorsprung, mit dem die Mannschaft von Ibon Navarro in das letzte Viertel ging, reichte nicht aus. Sie hat gelitten und nicht aufgegeben, aber am Ende stand die Niederlage auf dem Papier

Trotz des Ergebnisses waren die Eindrücke keineswegs negativ. Kalinoski und Duarte ragten mit jeweils 14 Punkten heraus, und den schwarzen Peter bekam Sulejmanovic, der fünf persönliche Fouls beging und fast ein Viertel vor Schluss des Feldes verwiesen wurde. Addae brillierte auf einer Bühne, auf der er noch nie zuvor gespielt hatte, und vor Fans, die zu den engaiertesten des Landes gehören. Der Druck war, wie er zeigte, kein Problem für ihn.