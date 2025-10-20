Abstiegsangst: Vergebene Chancen kommen dem Málaga CF auswärts in Leganés teuer zu stehen

Daryl Finch Madrid Montag, 20. Oktober 2025 Teilen

Der Aufschwung des FC Málaga wurde am Sonntag jäh gestoppt, als man in Butarque mit 0:2 gegen Leganés unterlag - eine Niederlage, die einmal mehr die mangelnde Zielstrebigkeit des Teams offenbart und die Abstiegsängste wieder aufleben lässt.

Die Gäste, die sich gegenüber dem Sieg gegen Deportivo in der Vorwoche nicht verändert hatten, gerieten bereits nach vier Minuten in Rückstand.

Bei einem schnellen Angriff von Leganés setzte sich Juan Cruz gegen Einar Galilea durch und brachte einen gefährlichen Ball nach innen, der von Diego García abgefälscht wurde und die Gastgeber in Führung brachte. Der abgefälschte Ball wurde von Torhüter Alfonso Herrero abgefälscht und zwang Málaga dazu, das Spiel von Anfang an zu verfolgen.

Trotz des frühen Rückschlags reagierte die Mannschaft von Pellicer gut und begann, das Spiel zu dominieren. Juanpe überzeugte erneut im Mittelfeld, während David Larrubia zwei klare Chancen vergab, die den Verlauf des Spiels hätten ändern können.

Der erste war eine Eins-gegen-Eins-Situation gegen Juan Soriano nach einem präzisen Pass von Rafa, der zweite ein weiterer Fehlversuch zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Dominanz ohne Belohnung

Málaga drängte nach vorne und schnürte Leganés tief in der eigenen Hälfte ein, doch es gelang ihnen nicht, den Druck in Tore umzumünzen.

Die Gastgeber blieben kompakt und gefährlich, so dass Cruz noch vor der Pause die Führung auszubauen drohte.

Pellicer brachte nach der Pause Eneko Jauregi und Izan Merino, um den Angriff bzw. die Abwehr zu verstärken, doch Málagas Abschlussschwäche hielt an.

Die unvermeidliche Strafe folgte in der 72. Minute, als Rubén Peña einen langen Ball in den Strafraum spielte, den Álex Millán zum 2:0 versenkte.

Fast 11.000 Fans waren im Stadion, darunter etwa 500 mitgereiste Anhänger, die ihrem Frust nach Spielschluss Luft machten. Mit dieser Niederlage wurden Málagas Hoffnungen auf eine konstante Serie nach einer vier Spiele andauernden Niederlagenserie in der vergangenen Woche zunichte gemacht.

Die Pellicer-Elf muss sich einmal mehr über die verpassten Chancen ärgern, da sie nur einen Punkt vor Real Sociedad B liegt.