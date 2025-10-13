Chupete stiehlt FC Málaga die Show beim Sieg gegen den ungeschlagenen Tabellenführer

Daryl Finch Malaga Montag, 13. Oktober 2025 Teilen

Der FC Málaga hat am Sonntagabend seine beste Saisonleistung gezeigt und den Tabellenführer der Segunda División, Deportivo, vor 25.514 Zuschauern in La Rosaleda mit 3:0 besiegt.

Trotz neun Ausfällen und einer Serie von vier Niederlagen in Folge zeigte die Mannschaft von Sergio Pellicer eine inspirierte, temporeiche Leistung, die auf Pressing, Teamwork und einem sensationellen Auftritt von Stürmer Chupete beruhte.

Die Gastgeber begannen aggressiv, machten viel Druck und griffen direkt an, um die bisher ungeschlagenen Galicier zu verunsichern. Ihre Bemühungen wurden bereits nach neun Minuten belohnt, als Joaquín sich auf der linken Seite gegen Miguel Loureiro durchsetzte und zu Chupete flankte, der Sergio Escudero am langen Pfosten überlistete und seelenruhig zum 1:0 abschloss.

Ñito Salas

Málaga versuchte es weiterhin mit schnellen Umschaltaktionen, und diese Hartnäckigkeit zahlte sich in der 31. Minute aus. Nach einem gewonnenen Zweikampf gegen Arnau Comas spielte Chupete einen schönen Doppelpass mit Rafa, der den Ball für den Stürmer durchsteckte, der mit seinem zweiten Treffer des Abends und seinem dritten Karriere-Tor gegen Deportivo Germán Parreño überwand.

Deportivo schlug gegen Ende der ersten Halbzeit zurück und zwang Torhüter Alfonso Herrero zu Glanzparaden gegen Zakaria und Loureiro, bevor Mario Soriano die Latte traf. Doch Málagas Abwehr, in der Rafita aus der Nachwuchs-Akademie als rechter Verteidiger agierte, stand sicher und verteidigte das Zwei-Tore-Polster zur Pause.

Torschütze wird Anbieter

Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit setzte Chupete Rafa mit einem herrlichen Hackentrick in Szene, der mit einem präzisen Flachschuss aus spitzem Winkel zum 3:0-Endstand traf.

Deportivo dachte kurzzeitig, sie hätten durch Zakaria einen Treffer erzielt, aber der VAR entschied auf Foul an Murillo.

Das Heimpublikum reagierte mit Gesängen und einer mexikanischen Welle, während Málaga das Spiel souverän zu Ende brachte. Die eingewechselten Darko Brasanac, Julen Lobete, Carlos Dotor und Jokin Gabilondo trugen alle zu einem ausgeglichenen Spiel bei, während Herrero mit weiteren Glanzparaden seinen Kasten sauber hielt.

Ñito Salas

Das Ergebnis beendete Deportivos ungeschlagene Serie und brachte Málaga aus der Abstiegszone, was den Glauben daran stärkt, dass Pellicers Team nach der Rückkehr verletzter Spieler wieder in der Tabelle aufsteigen kann.

Der Abend endete mit einer Feier, bei der die Fans einer Mannschaft applaudierten, die ihren Kampfgeist und ihr Flair wiederentdeckt hatte.