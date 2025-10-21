Ermittlungen wegen Untreue gegen den Verwalter des FC Málaga

Antonio Góngora Málaga Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Der «Fall Vera» hat dazu geführt, den derzeit Hauptverantwortlichen des FC Málaga, José María Muñoz, auffliegen lassen, der kommisssarischer Konkursverwalter eines der Unternehmen war, die schließlich auch in dieses große Insolvenzverfahren, das vor mehr als zwölf Jahren begann, hineingezogen wurden. Gegen Muñoz wird in diesem Prozess bereits ermittelt, er hat bei der Polizei eine Aussage gemacht und seine Konten wurden vorsorglich gesperrt, wie «Málaga Hoy» veröffentlichte und diese Zeitung aus dem Umfeld des Martiricos-Clubchefs selbst bestätigen konnte.

Mitarbeiter des Verwalters haben SUR versichert, dass Muñoz überrascht, aber reinen Gewissens ist und dass er nicht beabsichtigt, wegen dieser Affäre von seinem Amt als Verwalter des FC Málaga zurückzutreten, da er versteht, dass er nicht für die Verbrechen verantwortlich ist, derer er im Moment beschuldigt wird, nämlich strafbare Zahlungsunfähigkeit und untreue Verwaltung. Die übrigen Beschuldigten, die nach der Aufdeckung dieser Affäre verhaftet wurden, wurden ebenfalls wegen Geldwäsche angeklagt. Dieselben Quellen versichern, dass Muñoz nicht in der Lage war, seine Arbeit als Assistent in diesem Verfahren zu unterzeichnen, obwohl man davon ausgeht, dass die Ermittlungen gegen ihn geführt wurden, weil er nicht auf bestimmte Praktiken aufmerksam gemacht wurde, die stattfinden könnten.

Die übrigen Teilnehmer an der Kontrolle des Wettbewerbs im Konglomerat von Vera (drei große Unternehmen) wurden seinerzeit verhaftet, während gegen Muñoz nun ermittelt wird. Der Verwalter ist der Ansicht, dass die Situation klar ist, und hält seine Verwicklung für die ihm nahestehenden Personen für surreal und sieht sie als echtes Risiko in solch komplexen Fällen mit Unregelmäßigkeiten an. Sie bestätigen auch, dass er darum gebeten hat, vor dem Richter auszusagen (er hat dies unmittelbar vor der Polizei getan).

Die gerichtliche Entscheidung, dass gegen Muñoz ermittelt wurde, erschien vor etwas mehr als einem Monat und seine Konten wurden daraufhin gesperrt. Der Verwalter des Clubs aus Málaga ging damals freiwillig zur Polizei, um seinen Standpunkt zu einem Verfahren zu erläutern, das sechs Jahre lang, also bis 2023, andauerte. Das Unternehmen Draba, das in direkter Beziehung zu Vera steht, wurde durch die Fusion von nicht weniger als 17 anderen Unternehmen gegründet.

Was seine Arbeit in Málaga betrifft, so plant Muñoz, wie bereits erwähnt, seine Tätigkeit fortzusetzen, was auch der Richterin bekannt ist, die den FC Málaga überwachen lässt. Seine Mitarbeiter versichern, dass er die Einstellung des Verfahrens beantragen wird, da er sich nicht für verantwortlich hält, obwohl der zuständige Richter darüber entscheiden wird, wann er seine Aussage macht.