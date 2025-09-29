Schwacher FC Málaga ermöglicht Sieg von Burgos (2:1)

Pedro Luis Alonso Málaga Montag, 29. September 2025 Teilen

Málaga wird immer schlechter und schlechter. Seitdem der Sommerduft verflogen ist, sind sie mit drei Niederlagen in Folge und einem Punkt aus zwölf Spielen tief gesunken. Nicht einmal zu Beginn des Spiels, nach nur zehn Minuten, haben sie ein Tor geschossen. Ein seltsames Szenario, in dem Burgos unglaubliche Ergebnisse erzielt. An diesem Sonntag brillierten es mit drei Torschüssen und zwei Toren. Das reichte gegen einen schwachen Gegner, der durch eine Reihe von Ausfällen belastet war, die heute keine Profimannschaft verkraften kann, und die dazu führten, dass man das Spiel mit einer Notelf (mit Gabilondo, Dorrio, Haitam, Murillo oder Jauregi) oder besser gesagt mit einer Zehn beendete, als Galilea in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen wurde.

Abgesehen davon ist Málaga hoffnungslos unterlegen, sehr wettbewerbsunfähig. Die beiden Gegentore sind ein gutes Beispiel dafür, dass man auf Sicht spielt, und im Angriff muss man bei dieser Mannschaft auswärts jeden Schuss als Meilenstein feiern. Ihr Druck ohne Ball ist ebenfalls inkonsequent und sie fangen an, Spiel für Spiel dafür zu bezahlen, mit einem Spielplan, der immer schwieriger aussieht, auch weil es gleichzeitig immer mehr Gründe gibt, zu zweifeln.

Große Fehler bei den Toren von Appin und Miguel für die Hausherren belohnten Burgos mit drei Torschüssen zu sehr

Die Flügelspieler Dorrio und Haitam, die seit über einem Jahr nicht mehr gespielt hatten, gaben in der zweiten Halbzeit ihr Debüt als Testspieler

Málaga begann mit nur drei Änderungen in seiner Elf. In einem anderen Kontext wären die letzten beiden Niederlagen mehr als genug gewesen, aber da acht Spieler fehlten, waren die einzigen Änderungen Dani Sánchez (anstelle von Víctor García), Lobete (für den verletzten Adrián Niño, auf dem linken Flügel) und Rafa, mit der Absicht, dass Dani Lorenzo weiter hinten spielt und mehr an der Entstehung des Angriffsspiels beteiligt ist.

Málagas Start war nicht schlecht, wurde aber bald nach dem Gegentreffer getrübt, der der Mannschaft nicht gut zu bekommen schien, so traumatisch wie es für den Gegner sein kann, nach zehn Minuten in Rückstand zu geraten. Das Tor, das erste seit 260 Minuten, hatte es in sich, denn es war das Ergebnis einer geschlossenen Leistung der Mannschaft , die bis in den gegnerischen Strafraum vordrang, wobei Chupete Cantero bedrängte. Eine solche Zermürbung wird kurz- bis mittelfristig fast immer belohnt. Dani Lorenzo erholte sich im Dreiviertelraum, machte die Mauer mit Lobete und ging an Aitor Córdoba vorbei, um einen tödlichen Diagonalball zu schießen, sein erstes Tor seit zehn Monaten.

Doch Málaga zog sich zurück. Ohne viel Zeit am Ball wurden sie bei Einzelaktionen anfälliger, und Burgos konnte aus dem Nichts den Ausgleich erzielen. Die Effizienz im Strafraum war im bisherigen Spielverlauf am höchsten. Nach einer Freistoßflanke von David Gonzalez tauchte Appin, der beste Spieler der Gastgeber, hinter Chupete auf und traf mit einem fulminanten Volleyschuss. Eine halbe Stunde, zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore.

Der stämmige französische Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison lange verletzt ausfiel, war ein Albtraum für Málaga. Er verursachte eine gelbe Karte für Rafa und war von seiner Position hinter Fer Niño aus an fast jeder Aktion beteiligt. Die Mannschaft von Pellicer verlor den Faden. Sie hatten immer weniger Ballbesitz, Chupete war sehr einsam, Larrubia verschwand und im Mittelfeld gab es keinerlei Ballbehandlung, eine Sünde, die sich in den letzten Tagen mit wechselnden Vorschlägen in der Aufstellung wiederholte.

Miguel hätte nach einem Eckball fast ein Tor erzielt, wurde aber von Galilea bezwungen, und zuvor hatte David González einen Fernschuss abgegeben. Pellicer war auch besorgt über eine absurde gelbe Karte für Murillo, die von Fer Niño an der Seitenlinie in einer belanglosen Aktion gezeigt wurde. Da der Trainer vor der Halbzeit Anweisungen an Gabilondo gab, wurde erwartet, dass er ins Spiel kommt, aber die Überraschung war, dass Dani Sánchez vom Platz ging und der Mann aus La Mancha nun auf die linke Seite rückte. Auch Larrubia wurde eingewechselt, während Lobete auf der rechten Seite zum Einsatz kam.

Wie schon in der ersten Halbzeit kam Málaga nach dem Wechsel konzentrierter aus der Kabine und hatte nach einem Fehlpass von Morante eine große Chance für Rafa, den Torjäger der Mannschaft schlechthin. Die Mannschaft litt weniger, aber das Spiel folgte nun eindeutig dem Drehbuch. Das Spiel wurde mit Waffengewalt geführt, mit ständigen Unterbrechungen wegen Fouls und dem Roulette der Wechsel, und in diesem Szenario sah die Mannschaft von Martiricos zwar einen Punkt besser aus, war aber dem Geschehen ausgesetzt.

Es sah zwar genauso grausam aus wie in Huesca, aber es war die Strafe für die schwache Offensivleistung. Nach einem Torschuss von Larrubia in der 73. Minute, der einzigen Möglichkeit für die Mannschaft, kam die Flanke von David González (doppelter Assist bei den Toren) und der Abschluss von Miguel, den Dorrio nicht verfolgte, noch hatte Gabilondo ein Auge auf seinen Rücken. Nach dem 2:1, wenige Minuten vor Schluss und dem Debüt von Haitam, gab es keinerlei Reaktion mehr.