Erstklassige Málaga-Fans verleihen ihrem Club schon vor der Saison Flügel

Die Fans stehen am Montag vor dem Ticketschalter in La Rosaleda Schlange.

Antonio Góngora Dienstag, 5. August 2025

Niemand zweifelt an den Fans von Málaga. Sie waren schon immer erstklassig, mit beispielhaftem Verhalten sowohl in ihrer Einstellung als auch in ihrer Entwicklung. Die Anhänger der Blau-Weißen bieten bei jeder Gelegenheit das Niveau, das die Stadt und die Provinz haben sollten, und zeigen immer Ehrgeiz und vor allem Engagement. Das zeigt sich bei den Spielen während des Wettbewerbs, aber auch in diesem Sommer. Die Warteschlangen an den Kassen oder im Club-Shop reißen nicht ab, wenn ein wichtiges Ereignis stattfindet. Am Montag warteten Dutzende von Malaguistas darauf, Karten für das Spiel am Samstag um 20.30 Uhr gegen Betis Sevilla im Pokal der Costa del Sol zu kaufen.

Obwohl alle Formalitäten jetzt hauptsächlich online abgewickelt werden, ist die Anwesenheit von Dauerkarteninhabern in der Nähe der Kartenverkaufsstellen oder des offiziellen Shops eine Konstante. Die «Malagamania» wird von Woche zu Woche größer. Fast jede Initiative des Vereins wird zu einem durchschlagenden Erfolg. Die Mitglieder reagieren darauf, diejenigen, die dem Verein am nächsten stehen, und auch diejenigen, die normalerweise nicht zu den Heimspielen kommen oder einfach keinen Platz in La Rosaleda als Dauerkarteninhaber oder sogar für einige der attraktivsten oder wichtigsten Spiele bekommen können.

Abgesehen von den Warteschlangen, die sich fast täglich vor dem Stadion bilden, gibt es viele Fakten, die die breite und bedingungslose Unterstützung der Malaguistas für ihre Mannschaft belegen. Am Samstag gegen Betis wird das Martiricos-Stadion nahezu voll sein. Mit den an Dauerkarteninhaber verkauften und den von den übrigen Fans gekauften Karten liegt die Zahl derzeit bei über 16.500. Und das mitten in den Ferien und Anfang August.

DIE FIGUR 16.500 Verkaufte Tickets So viele Eintrittskarten wurden bisher für das Spiel Málaga-Betis im Costa del Sol Pokal verkauft. Dazu kommen die 5.000 für Betis-Fans reservierten Tickets.

Zu den in Málaga verkauften Karten kommen noch die 5.000 für die Béticos reservierten hinzu, so dass am Samstag mehr als 20.000 Zuschauer im Stadion sein werden. Eine ungewöhnliche Zahl für das Turnier an der Costa del Sol, auch wenn es dieses Mal etwas Besonderes sein wird, da unter anderem Isco und Manuel Pellegrini, zwei Idole der Fans, zurückkehren werden. Dieses Freundschaftsspiel wird anspruchsvoll sein, kann aber auch zum Teil als Tribut an die Malagueños und Malaguistas der Bético-Mannschaft im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Beginn der Ligakampagne am folgenden Wochenende dienen.

Ganz wichtig ist jedoch die Kampagne der Dauerkarteninhaber. Die Lawine von Anträgen nimmt zu, und der Verein war gezwungen, zwei Wartelisten zu führen: zunächst die vom letzten Jahr, mit mehr als 13.000 Anträgen, und eine neue, die noch bis diesen Mittwoch geöffnet sein wird. Was die erste betrifft, so rufen die Mitarbeiter von Málaga bereits die Glücklichen an, um ihre Karten zu kaufen, während die zweite mit einer Verlosung von etwas mehr als hundert verbleibenden Karten endet.

Es scheint klar zu sein, dass das Stadion La Rosaleda vor einiger Zeit zu klein geworden ist und dass es auch weiterhin keine Lösungen gibt, vor allem nachdem das Projekt der Fußballweltmeisterschaft aufgegeben wurde (die Institutionen sagen jetzt, nachdem sie dieses globale Ereignis abgesagt haben, dass sie ein neues Stadion ohne Benennung von Fristen bauen werden). Málaga hat für die nächste Saison eine Obergrenze von 26.550 Dauerkarteninhabern festgelegt, die gleiche wie in der letzten Saison, und lässt etwa 3.500 Freikarten übrig, die einzeln für jedes Spiel verkauft werden.

Die Fans lassen nicht locker, sie wollen eine große Mannschaft und ein Stadion, das an die Stadt und die Provinz angepasst ist. Die sportliche Anforderung darin besteht, so schnell wie möglich die Elite, den Aufstieg in die erste Liga zu erreichen. Málaga wird immer noch von einem Verwalter geführt und hat keinen aktiven Eigentümer, der investieren und Risiken eingehen kann, was die Chancen auf Wachstum und Erfolg verringert. Es ist nicht bekannt, wann und in welche Richtung sich diese Situation ändern könnte, denn nicht alle Veränderungen wären für die Blau-Weißen positiv.

Und es gibt noch einen weiteren Grundpfeiler der Unterstützung für Málaga, der sich auf die Vermarktung seiner Produkte, insbesondere seiner Kleidung, bezieht. Etwa 6.000 Einheiten des neuen Trikots wurden bereits verkauft, dazu kommen Tausende von anderen Kleidungsstücken. Auch in diesem Bereich steigen die Umsätze und Einnahmen des Vereins, wobei sowohl im offiziellen Geschäft in La Rosaleda als auch in dem kürzlich in der Calle Larios eröffneten neuen Geschäft beachtliche Zahlen erzielt werden.

Die Fans wollen mehr, sie suchen nach einem Sprung nach vorne, um Málaga endgültig zu einem großen Team zu machen, das von einem großen Publikum unterstützt wird.