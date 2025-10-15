FC Málaga vor der Herausforderung, seine Reaktion zu konsolidieren

Antonio Góngora Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Der FC Málaga reagierte mit Stil und beendete mit einem großartigen Spiel gegen Deportivo (3:0) eine Krise, die die Stabilität der Mannschaft bedrohte. Mit einer taktisch klugen und fleißigen Leistung hat man sich im Mittelfeld der Tabelle platziert und damit allen Spekulationen ein Ende gesetzt. Auch wenn in der negativen Phase noch einige Wunden offen sind, wartet die Mannschaft darauf, in den nächsten Tagen das Blatt zu wenden. Alles hängt davon ab, dass die Mannschaft den Umschwung gegenüber dem letzten Spiel konsolidiert, doch dazu muss die Mannschaft von Sergio Pellicer die Konstanz des Saisonbeginns wiederfinden.

Was sind die Schlüssel, um die Krise zu überwinden? Zweifellos geht es bei der Startaufstellung immer darum, Punkte zu holen, aber es gibt auch andere Aspekte, die eng mit der Mannschaft und dem Kader verbunden sind und die ebenfalls entscheidend zur Leistung beitragen. Pellicer hat, wie wir sehen konnten, bereits eine Formel und einen Block unter den ihm zur Verfügung stehenden Spielern gefunden, die es ihm ermöglichten, das Spiel am vergangenen Sonntag von Anfang bis Ende zu kontrollieren. Einige Spieler sind aufgestiegen und haben sich in einigen Fällen ihren Platz verdient. Aber der Trainer hat bereits damit begonnen, verletzte oder aus anderen Gründen (Sperren oder Länderspiele) abwesende Spieler wieder in sein Team aufzunehmen.

Gegen Deportivo ist Joaquín Muñoz, der die gegnerische Abwehr in der ersten Phase des Spiels in Angst und Schrecken versetzte, wieder dabei, und auch Niño und Puga stehen kurz vor der Rückkehr, obwohl sie noch nicht einmal mit der Gruppe trainieren. Aber auch Galilea ist wieder dabei und Montero wird für das Spiel gegen Leganés wieder zur Verfügung stehen, nachdem er eine Sperre von einem Spiel abgesessen hat. Und am Dienstagnachmittag trainierten sowohl Izan Merino als auch Aarón Ochoa nach ihrer Rückkehr von einem Länderspiel mit ihren Mannschaftskameraden. Sie werden dem Trainer, der die Mannschaft in einigen Spielen fast im Kasten hatte, mehr Möglichkeiten bieten. Die negative Seite ist in Gabilondos körperlichen Problemen zu finden.

In Leganés (Sonntag ab 14 Uhr) ist Pellicer wieder an der Reihe, die Männer zu integrieren, die ihm zur Verfügung stehen werden. Diese Kontinuität in der Leistung ist die erste der Herausforderungen, denen sich das Team ab Sonntag stellen muss. Das wird der Schlüssel sein, um die Pechsträhne endgültig zu beenden und von nun an eine neue und positive Ära zu beginnen, während man auf den Besuch von Andorra in La Rosaleda (in der folgenden Woche) und das Spiel in der Copa del Rey wartet, das die erste K.o.-Runde des Wettbewerbs sein wird, genau wie in der letzten Saison gegen Estepona (am Donnerstag, den 30. Oktober, ein einziges Auswärtsspiel, ab 21 Uhr).

Was die außersportliche Seite betrifft, so sollte die Unzufriedenheit von Pellicer intern gelöst werden. Der Trainer sagte, dass alle Zweifel an seiner Person ausgeräumt werden sollten. Er deutete an, dass er nach den vier Niederlagen in Folge, die dem Sieg gegen «Dépor» vorausgingen, ein wenig mehr Unterstützung vermisst. Mit dem klaren Sieg am Sonntag dürften aber alle Zweifel ausgeräumt sein. Auf jeden Fall laufen Trainer bei negativen Ergebnissen immer Gefahr, ihren Job zu verlieren, auch wenn diese Entscheidung ungerecht ist. In diesem Fall würden der Verein und die sportliche Leitung mehr als nur die Ergebnisse analysieren, was die Möglichkeit einer Entlassung erschweren würde.