FC Málaga meldet sich mit einem goldenen Triumph gegen Albacete zurück (3-1)

Antonio Góngora Albacete Montag, 15. Dezember 2025

Test bestanden. In der Nachspielzeit machte Málaga schließlich keinen Fehler mehr und sicherte sich den zweiten Auswärtssieg der Saison, nachdem man in einer Partie, die nach Rikis Treffer sehr schwierig geworden war. In einer großartigen zweiten Halbzeit fanden die Mannen von Juan Francisco Funes zu ihrem Gefühl, ihrer Tiefe und ihrer Genauigkeit zurück, um das Ergebnis zu drehen und einen goldenen Sieg zu erringen. Die Blau-Weißen, die diesmal in Schwarz gekleidet waren, waren Albacete weit überlegen und konnten in der Nachspielzeit durch einen von Chupete verwandelten Foulelfmeter an Aarón das Ergebnis erhöhen.

Nach der Pause überrannte der FC Málaga Albacete völlig und erzielte zwei frühe Tore durch Larrubia und Dani Lorenzo. Doch danach drängten die Gäste weiter auf weitere Chancen und warteten auf die letzten Minuten, die bei anderen Gelegenheiten schon zum Verhängnis wurden. Doch dieses Mal kam die Strafe zu Beginn der Nachspielzeit durch den erwähnten Elfmeter. Auf diese Weise machte Málaga einen Schritt nach vorne, der seine Position im Mittelfeld der Tabelle endgültig stabilisieren könnte.

Mit Ausnahme des Pokalspiels. Juan Francisco Funes' Málaga und der Trainer selbst bleiben in den vier Spielen der neuen Phase ungeschlagen. Die Mannschaft hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, während die Play-off-Plätze vier Punkte entfernt sind, wobei die Halbzeit der Saison noch nicht erreicht ist. Das Ziel, den Blick nach oben zu richten, bleibt intakt, denn die gute Formkurve hält an.

Funes behielt seine ursprüngliche Idee bei und nahm nur einen Wechsel vor, nämlich Jauregi für Niño. Letzterer hatte zu Beginn der Woche einige körperliche Probleme und es bestand die Möglichkeit, dass er nicht in der Lage sein würde, dieses Spiel zu beginnen. Ansonsten blieb die Mannschaft im vierten Spiel in Folge unverändert. Keine weiteren Änderungen. Der neue Trainer setzte weiterhin auf die gleichen Spieler, in der Hoffnung, dass einige der Reservespieler in der Startelf stehen könnten. Und das Spiel begann mit einer gewissen Ausgeglichenheit, ohne dass es zu gefährlichen Strafraumszenen kam, abgesehen von einer ersten gefährlichen Aktion der Gäste.

Doch nach zehn Minuten verwandelte Málaga einen Angriff, eine Ecke, in die beste Gelegenheit für die Hausherren: Es fehlte an Verständnis, um das einstudierte Spiel zu entwickeln, und der Verlust zwang Herrero zu einer spektakulären Rettungstat, als Puertas ganz allein war und einen Konter abschloss. Der Rückstand für die Funes-Mannschaft war katastrophal und zeigte erneut die Anfälligkeit in der Abwehr. Kurz darauf musste auch der Torhüter der Blau-Weißen eingreifen, um ein Tor zu verhindern. Die Chancen häuften sich für die Hausherren, während die Gäste vor allem in der eigenen Hälfte viel Ballbesitz hatten.

Málagas Gefühlslage war nicht gut, da sie das Tor des Gegners nicht mehr klar erreichen konnten. Und in dieser Reihe von Fehlpässen oder Pech tauchten die Geister wieder auf: Bei einer Standardsituation konnte Riki abschließen, der Ball prallte von Galilea ab und ging ins Tor von Herrero, der nichts machen konnte. Eine weitere Katastrophe. In der Schlussphase mussten die Blau-Weißen erneut gegen den Strom schwimmen. Jauregi hatte nach dem Gegentreffer eine Kopfballchance, die aber zu hoch angesetzt war. Der Wiederanpfiff sah kompliziert aus, und man musste reagieren, aber in einem anderen Szenario, mit einem neuen Plan.

Es war wichtig, die Zähne zusammenzubeißen, und genau das tat Málaga. Sie mussten früh ein Tor erzielen, und das taten sie zu Beginn der zweiten Halbzeit: Joaquín verunsicherte die gegnerische Abwehr mit einer Aktion, bei der er mehrere Finten machte und mit einem Schuss drohte, und brachte den Ball schließlich zu Larrubia, der das Tor erzielte. Der Ausgleichstreffer ermöglichte es ihnen, ihren ursprünglichen Plan, wieder ins Spiel zu finden, zu verwirklichen. Die Dominanz der Blau-Weißen mündete in Torchancen. Die Torhüter der Gäste waren jedoch auf dem Posten und ermöglichten es den Spielern von Funes, das Spiel sieben Minuten später durch eine Einzelaktion von Dani Lorenzo zu drehen. Der Nationalspieler überwand den Torhüter mit einer Flanke.

Málaga war eine andere Mannschaft, mit Tempo, Intensität und Tiefe. Und sie hätten durch Larrubia und auch Dotor ein weiteres Tor erzielen können, obwohl Albacete nach und nach reagierte und begann, das Tor von Herrero zu belagern. Die Blau-Weißen (in Schwarz) gingen erneut mit einem Vorsprung in die Schlussphase des Spiels und fürchteten vor allem in der Nachspielzeit um den Klassenerhalt. Funes nahm einige Änderungen vor, um die Mannschaft aufzufrischen, ohne den Angriff aufzugeben.

Und bevor die gefürchtete Nachspielzeit kam, entschied der Schiedsrichter in der 90. Minute auf einen Elfmeter für Aarón Ochoa, den Chupete sofort verwandelte und damit den Sieg besiegelte. Die große Überlegenheit in der zweiten Halbzeit ermöglichte es Málaga, das Ergebnis zu drehen und die drei Punkte fair zu gewinnen.