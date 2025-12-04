FC Málaga scheitert erneut an einem Gegner aus der unteren Liga

Daryl Finch Talavera de la Reina Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Der vielversprechende Start des FC Málaga unter Juan Francisco Funes wurde am Mittwochabend jäh gestoppt, als die Mannschaft des neuen Trainers erneut gegen einen Gegner aus der unteren Liga aus der Copa del Rey ausschied.

Wie so oft in den letzten Jahren reiste die Mannschaft nach Talavera de la Reina mit einer starken Rotation und acht Spielern aus der Akademie in der Startaufstellung.

Die Gäste kontrollierten die erste Halbzeit und hatten die klareren Chancen. Chupete und Haitam zwangen Torhüter Jaime González zum Eingreifen.

Talavera, das in der Primera RFEF gegen den Abstieg kämpft und vor kurzem den Trainer gewechselt hat, ging früh durch Nahuel Arroyo in Führung, stand aber kurz vor der Pause immer tiefer.

Die Katastrophe schlägt zu

Nach der Pause änderte sich das Spiel. In der 56. Minute setzte sich Valen Gómez auf der rechten Seite durch, und ein missglückter Kopfball von Málagas Javi Montero landete bei seinem Namensvetter Sergio, der mit einem flachen Volleyschuss das 1:0 erzielte.

Die Heimmannschaft warf nun alles nach vorne, und in der 64. Minute erzielte derselbe Spieler den zweiten Treffer aus kurzer Distanz in einem überfüllten Kasten.

Málaga tat sich schwer und kam erst in der 88. Minute zum Torerfolg, als Adrián Niño einen weiten Ball am langen Pfosten zum 2:1 verwandelte. Doch der späte Druck war nicht genug.

Mehr als 4.000 Fans im El Prado sahen, wie Talavera Málaga ausschaltete und Erinnerungen an Mannschaften wie Escobedo, Mirandés, Numancia, Majadahonda, Lorca, Ciudad de Murcia, Gimnàstic und Ceuta wach wurden, die die Mannschaft von der Costa del Sol aus dem Pokal warfen.

Der Fokus von Funes' Mannschaft liegt nun wieder auf der Liga.