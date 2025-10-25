Frauenfußball: Spanien besiegt Schweden und glänzt im Rosaleda-Stadion von Málaga

Marina Rivas Málaga Samstag, 25. Oktober 2025 Teilen

Gekleidet wie in den besten Nächten. Ganz in Rot und sogar mit DJs, die die Stimmung anheizen. So empfing La Rosaleda gestern den amtierenden Weltmeister, der zum zweiten Mal in das Stadion kam, das ihm bereits 2023 Glück brachte. Und wie ein perfektes Déjà-vu kehrte Spanien zurück, um die gleiche Mannschaft wie damals zu schlagen, nämlich Schweden (Platz 3 der FIFA-Rangliste). Diesmal mit weniger Schmerzen, von Anfang an dominanter, aber mit der gleichen Persönlichkeit, die bei der historischen Weltmeisterschaft 2023 die ganze Welt in Staunen versetzte. Ein Spanien mit Sinn für Humor, entschlossen und mit einer Menge zu beweisen (4:0).

Sonia Bermúdez, die neue Cheftrainerin, hätte sich keinen besseren Einstand wünschen können. Sie wurde dazu berufen, den internen Umbruch zu leiten, aber vor allem die Erfolgsdynamik der letzten Jahre beizubehalten. Zumindest für den Moment ist man dem nächsten Titel einen Schritt näher gekommen, und mit diesem soliden Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Nations League gegen Schweden wird das Rückspiel am Montag in Göteborg erträglicher.

Nachdem die anfängliche Nervosität und das ungenaue Passspiel überwunden waren, gelang Spanien das frühe Tor. Ein «Leckerbissen» von Alexia Putellas, die ein Foul von Angeldahl an Caldentey ausnutzte, um einen direkten Freistoß perfekt auszuführen, den sie mit dem linken Fuß in die rechte obere Ecke schlenzte. Nach diesem Tor schien die Intensität der Nationalmannschaft ein wenig nachzulassen, aber da Schweden nicht in der Lage war, vorne für Gefahr zu sorgen, suchte Spanien weiterhin den Weg nach vorne. Salma Paralluelo, die im Strafraum allein gelassen wurde, wurde zu Fall gebracht, und es wurde ein Elfmeter für ein Foul gefordert. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits.

20.929 So viele Zuschauer kamen am Freitag ins Rosaleda-Stadion. Somit wurde die Zuschauerzahl für das Spiel Spanien-Schweden 2023 (15.896) übertroffen. Der aktuelle Rekord wird von La Cartuja (32.657) gehalten.

Dieser Moment war ein Vorher und Nachher. Wenige Augenblicke später bat Paralluelo selbst um ihre Auswechslung, da sie sich bei der oben erwähnten Aktion unwohl fühlte. Sonia Bermúdez entschied sich daraufhin für Claudia Pina, die Torschützenkönigin der Primera Division. Und wie recht sie damit hatte. Pina gab der Mannschaft den nötigen Schwung, den sie fünf Minuten nach ihrer Einwechslung unter Beweis stellte. In der 32. Minute nutzte die Barça-Spielerin ein Zuspiel von Ona Batlle, löste das Chaos am Sechzehnmeterraum auf und schob den Ball mit einer Meisterleistung am langen Pfosten ein. Nur drei Minuten später (35') gelang Alexia der dritte und zweite Treffer. Vicky Lopez, die eine tolle erste Halbzeit gespielt hatte, schlug eine tolle Flanke von der rechten Seite, die von Pina an die Latte gelenkt wurde. Die clevere Alexia nutzte den Abpraller und verschaffte Spanien die nötige Sicherheit gegen eine schwedische Mannschaft, die nicht nur in der eigenen Hälfte feststeckte und einem Ball hinterherlief, sondern auch keine Gefahr für das Tor von Cata Coll darstellte.

Alexia wird zur zweitbesten Torschützin in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft

Es war nicht nur ein besonderes Tor für Alexia, sondern auch für die Nationalmannschaft, denn mit diesem Treffer wird die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin Putellas zur zweitbesten Torschützin in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft (39) und überholt damit die historische Vero Boquete (38), obwohl sie noch weit von Jennis 57 Treffern entfernt ist.

Spanien nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit keine Änderungen vor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dominierten die Schweden das Spiel, drückten hoch und suchten nach mehr Vertikalität und Ballbesitz, wobei sie ihr physisches Potenzial unter Beweis stellten. In den ersten 20 Minuten waren sie offensiver als in der gesamten ersten Halbzeit. Spanien hingegen verlangsamte sein Angriffstempo. Dies führte zu zwei Auswechslungen: Alexia, die unter stehenden Ovationen das Spielfeld verließ, wurde für Alba Redondo eingewechselt, und Vicky für Eva Navarro (67. Minute), um dem Angriff mehr Frische zu verleihen und sich nicht nur auf die Verteidigung zu konzentrieren. Zur gleichen Zeit begann Jenni Hermoso mit dem Aufwärmen, und es dauerte nicht lange, bis sie an der Seitenlinie für Furore sorgte. Die Fans riefen ihren Namen, und sie erwiderte den Gruß lachend und aufgeregt. La Rosaleda wollte ihr Comeback erleben.

Und das tat sie auch, mit großer Intensität. Die Menge tobte, als Jenni Hermoso in der 88. Minute für Caldentey eingewechselt wurde, und sie bekam die Unterstützung des leidenschaftlichen Publikums von Malaga. In der Schlussphase des Spiels dominierte Spanien erneut das Spiel und zeigte sein Kombinationsspiel, aber auch mehrere gefährliche Chancen, wie den spektakulären Schuss von Irene Paredes, den Freistoß von Pina, der am kurzen Pfosten das Tor streifte, oder den Torschuss der dreimaligen Gewinnerin des Goldenen Balls, Aitana Bonmatí, die Málaga vor dem Spiel den Pokal geschenkt hatte. Und dank der Hartnäckigkeit der Schwedinnen, die körperlich und moralisch am Boden lagen, gelang das vierte und entscheidende Tor. Pina erzielte es zum Abschluss eines herausragenden Spiels, das ihr den Titel «MVP» einbrachte. Ein Tor in der Nachspielzeit, das sie elegant am langen Pfosten versenkte.

Was für ein großartiger Abend für La Rosaleda, sie hat alles gegeben, sie hatte Spaß beim Winken und bei den Gesängen für die Spielerinnen, aber vor allem hat sie gezeigt, dass dank ihnen, den engagierten, talentierten und kämpferischen Frauen, eine bessere Zukunft für den Frauenfußball möglich ist. «Danke, dass ihr die Vorbilder seid, die wir brauchen», stand auf einem Transparent im Stadion. Eine bessere Beschreibung ist nicht möglich.