Das Team aus Sevilla beim Feiern seines vierten Tores. Reuters
Fußball

Lewandowski verschießt Elfer: Barça verliert Tabellenführung

Ist das schon die erste Ergebniskrise? Der FC Barcelona verliert nach dem Topspiel in der Champions League auch eine Auswärtspartie in der heimischen Liga - mit Auswirkungen auf die Tabelle

DPA

Sevilla

Montag, 6. Oktober 2025

Der FC Barcelona hat durch die erste Niederlage die Tabellenführung in der spanischen Primera División an Dauerrivale Real Madrid verloren. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick verlor am 8. Spieltag beim FC Sevilla verdient mit 1:4 (0:2). Real mit dem Ex-Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso hatte am Samstag mit 3:1 gegen den FC Villarreal gewonnen und liegt nun zwei Punkte vor den Katalanen.

Stürmerstar Robert Lewandowski vergab rund eine Viertelstunde vor Ende einen Foulelfmeter zum möglichen 2:2-Ausgleich für den Titelverteidiger. Den Führungstreffer für Sevilla hatte ausgerechnet Alexis Sánchez (13. Minute) per Foulelfmeter geschossen. Der 36 Jahre alte Chilene stand von 2011 bis 2014 bei Barcelona unter Vertrag. Isaac (37.) erhöhte auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Marcus Rashford (45.+7) der Anschlusstreffer für Barça.

José Angel Carmona (90.) traf zum 3:1. In einer hektischen Nachspielzeit wurde zunächst eine Rote Karte für Sevilla-Profi Peque Fernández (90.+3) nach Videobeweis in eine Gelbe Karte geändert. Dann traf Akor Adams (90.+6) zum Endstand.

Für Barça war es vier Tage nach dem 1:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain die zweite Pflichtspielniederlage in Folge. Schmerzlich vermisst wurde Offensivstar Lamine Yamal, der aufgrund von Leistenproblemen auch der spanischen Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen fehlen wird.

