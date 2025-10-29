Tennis: Alcaraz verliert gegen Norrie und scheidet in Paris aus

Enric Gardiner Madrid Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Carlos Alcaraz spielte am Dienstag beim Paris Masters 1000 wahrscheinlich das schlechteste Match des Jahres. Der Spanier, frustriert von den Bedingungen auf dem Platz und von den vielen Fehlern, die er machte, verlor gegen Cameron Norrie (6:4, 3:6, 6:4) und kann die Nummer eins verlieren, wenn Jannik Sinner am nächsten Sonntag den Titel gewinnt.

Alcaraz' Wiedersehen mit der Stadt, in der er im Juni mit dem Sieg in Roland Garros das beste Comeback seiner Karriere feierte, hätte nicht bitterer ausfallen können. Es war seine schwächste Leistung in dieser Saison, vergleichbar mit seiner Niederlage gegen David Goffin in Miami. Zudem beendete er eine Serie von neun Finalteilnahmen in Folge. Es ist das zweite Mal, dass er bei seinem Debüt ein Turnier verloren hat, genau wie in Miami.

Alcaraz war schlicht und ergreifend furchtbar. Er gewann den ersten Satz in Schüben und mit gewissen Unterbrechungen, die Norrie nicht auszunutzen wusste, aber sobald Norrie mit seiner unakademischen und weichen Rückhand ins Spiel kam, begann das unberechenbare Spiel des Spaniers, der mit den Bedingungen des Pariser Platzes, der jetzt, da er von Bercy in den Pavillon von La Defense verlegt wurde, langsamer denn je ist, überhaupt nicht zufrieden war, in Schüben zu explodieren.

«Das ist schlimmer als Monte Carlo», sagte er zu Juan Carlos Ferrero, nachdem er den zweiten Satz verloren hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alcaraz die Zahl der Vorhandfehler von Norrie verdreifacht und ihn mit seiner Rückhand verdoppelt. Es war ein dramatisches Match. «Ich kann den Ball nicht fühlen, ich kann hier nicht spielen. Das ist wie auf Sand zu spielen», fügte der Spanier hinzu, während Ferrero versuchte, ihm Mut zu machen. «Konzentriere dich auf das, was du gut kannst», woraufhin Alcaraz lachte und antwortete: «Wenn ich alles falsch mache.

Er war frustriert und bewegte sich auf einem Drahtseil, von dem er früher oder später herunterfallen würde. Im dritten und letzten Satz wehrte Alcaraz einen Breakball in seinem zweiten Aufschlagspiel ab, zwei im dritten und im vierten gab er seinen Aufschlag ab.

Norrie, der weder der Solideste noch der Stärkste ist, ließ dem Murcianer mit zwei Breakbällen, die er nicht ausnutzen konnte und die ihn schließlich auf die Matte schickten, eine Lücke für die Rückkehr. Sein Spiel war schrecklich. Er machte 54 unerzwungene Fehler, 29 mit der Vorhand, 25 mit der Rückhand und zwei Doppelfehler, während Norrie nur 25 machte, also weniger als die Hälfte.

Konten für die Rangliste

Es ist die früheste Niederlage des Spaniers seit Miami und seine erste auf der Tour, wenn man den Laver Cup nicht mitzählt. Außerdem kann Sinner in dieser Woche davon träumen, wieder die Nummer eins der Weltrangliste zu werden. Dazu muss der Italiener den Titel gewinnen. Das würde allerdings nur eine Woche dauern, bis die 1.500 Punkte, die er für den Sieg bei den ATP Finals in Turin 2024 verteidigt, abgezogen werden.

Der Spanier ist immer noch auf sich selbst angewiesen, um das Jahr als Bester zu beenden, und unabhängig davon, wie Sinner in der französischen Hauptstadt abschneidet, ist ihm der Spitzenplatz in der Rangliste sicher, wenn er drei Spiele in Turin gewinnt.

Alcaraz hat in diesem Jahr nur noch zwei Turniere vor sich: den bereits erwähnten Masters Cup, der am 9. November beginnt, und den Davis Cup, der am 18. November in Bologna startet.

Paris wird ein weiteres Jahr lang einer von Alcaraz' fehlenden Masters-1000-Titeln sein, neben Shanghai und Kanada. Sein bestes Ergebnis hier war ein Viertelfinaleinzug im Jahr 2022.