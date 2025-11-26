Sportler aus Málaga hat Weltmeisterschafts-Silbermedaille im Rudern gewonnen

Marina Rivas Málaga Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Es gibt Menschen, die einfach außergewöhnlich sind, Menschen, die keine Angst vor Veränderungen haben und die, wenn sie sich auf etwas konzentrieren, alles geben, um es zu erreichen, koste es, was es wolle. Er ist einer von ihnen. Ein Mann aus Málaga, der vor einigen Tagen mit dem Gewinn einer absoluten Weltmeisterschafts-Silbermedaille im Rudern für Schlagzeilen sorgte. Für viele wäre diese Leistung der Höhepunkt seiner Karriere, aber für ihn war es nur eine weitere Herausforderung, die er von seiner Liste der Ziele streichen konnte. Sein Name ist Pablo Hermoso, er ist 28 Jahre alt und nein, er widmet sich nicht ausschließlich dem Sport. Tatsächlich hat er erst vor einem Jahr wieder damit begonnen, nachdem er sich zehn Jahre lang seine Karriereträume erfüllt und im Ausland trainiert hat, wo er mit weltbekannten Unternehmen und Prominenten zusammenarbeitete.

Hermoso war immer ein hervorragender Schüler. Er hatte keine Schwierigkeiten zu studieren, er war leidenschaftlich bei der Sache; sein Geist ging immer einen Schritt weiter und stellte sich eine glänzende Zukunft vor, die er auch erreichte. Aber nicht nur das, er war in seinen Anfängen auch ein Sportler von großem Format. Im Alter von 14 Jahren entdeckte er im Real Club Mediterráneo den Rudersport für sich und schaffte es in nur wenigen Monaten in die spanische Nationalmannschaft, wurde Sechster in der Juniorenweltrangliste und sogar Vierter in der Weltrangliste im Doppelzweier im Alter von 14 Jahren. Seine Priorität lag jedoch immer in der akademischen Welt. Er besuchte die High School in Englisch und Spanisch an der Saint George School in Málaga und hatte ein klares Ziel: das Imperial College in London, eines der berühmtesten Ingenieurzentren der Welt.

Im Alter von 18 Jahren begann er ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, das er als Klassenbester abschloss. Dieser Erfolg öffnete ihm viele Türen. Eine davon war besonders herausragend. «Nach meinem Abschluss war ich Ingenieur in der Formel 1. Ich arbeitete im Mercedes-Team und entwarf einige der Autokomponenten. Das ist eine spannende, aufregende und stressige Welt. Wir hatten den zusätzlichen Druck, dass Mercedes in jenen Jahren gewonnen hat. Wir waren mit Hamilton und Bottas (2017-19) unterwegs. In diesen beiden Saisons gewannen wir sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteursweltmeisterschaft. Diese Zeit war unglaublich. Es war erfreulich, Elemente, die ich entworfen hatte, in den Autos zu sehen», erinnert er sich, immer noch emotional. Ein weiterer Traum, den er als Ingenieur und Motorsportfan von seiner Liste streichen konnte.

Seine Arbeitsidentität ging jedoch darüber hinaus: «Ich hatte andere Anliegen. Ich interessierte mich leidenschaftlich für die Welt der künstlichen Intelligenz und wollte mehr darüber erfahren, weil ich wusste, dass sie einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben würde. Es bot sich mir eine großartige Gelegenheit, in die Vereinigten Staaten zu gehen, um dort zu forschen», sagt er. Und so überquerte er den großen Teich und ging an eine andere renommierte Universität in Sachen Technologie: Caltech, wo er an der Entwicklung von KI-Elementen zur Beschleunigung des Designs von technischen Komponenten forschte.

Danach kehrte er nach London zurück, um seinen neuen Job als leitender Ingenieur bei Amazon Web Services anzutreten, wo er unter anderem als externer Berater für die Formel 1 tätig ist. Nach einiger Zeit im Vereinigten Königreich kehrte er jedoch nach Hause zurück. Im Jahr 2024 kehrte er nach Málaga zurück, um dort aus der Ferne zu arbeiten, und hier beschloss er, einen Dorn loszuwerden, der ihm seit einem Jahrzehnt im Nacken saß: das Rudern. «Ich habe immer weiter Sport getrieben, weil ich auch sehr wettbewerbsorientiert bin. Außerdem habe ich in diesen zehn Jahren Marathons, Ultramarathons, Triathlons, Iron Man... absolviert. Aber als ich Málaga verließ, als ich im Rudern sehr erfolgreich war, hatte ich immer diese latente Unruhe, weil ich wusste, wie weit ich hätte gehen können.

Rückkehr zum Rudern

So hat er vor etwa einem Jahr wieder mit dem Training begonnen, um sich eine neue Chance zu geben. «Ich setzte mir das Ziel, mich endgültig auf diesen Sport zu konzentrieren und zu versuchen, in die spanische Nationalmannschaft zu kommen und es mit dem Beach-Sprint zu versuchen», sagt er. Und wie so viele andere Ziele in seinem Leben hat er auch dieses durch Ausdauer und harte Arbeit erreicht. Er verteidigte die spanische Nationalmannschaft bei der letzten Beach-Sprint-Weltmeisterschaft in der Türkei und gewann die einzige absolute Medaille für Málaga, die Silbermedaille im gemischten Vierer mit Steuermann.

Vergrößern SUR

Seine Rückkehr zum Rudersport hat ihn emotional bewegt und ihn dazu gebracht, sich neue sportliche Ziele zu setzen. Aber er bleibt mit den Füßen auf dem Boden und lernt, sich hohe Ziele zu setzen, ohne seine anspruchsvollen beruflichen Ziele zu vernachlässigen. «Ich bin mir bewusst, dass das Niveau im Beach-Sprint sehr hoch ist, und es ist mein erstes Jahr. Ich verstehe, dass es Ruderer gibt, die sich schon länger darauf konzentrieren. Die Olympischen Spiele sind ein Traum, ebenso wie der Weltmeistertitel, aber wenn ich eines gelernt habe, dann ist es, dass man sich seine Ziele aufteilen muss.

Und er räumt ein, dass die Arbeit immer die eigentliche Priorität sein wird, vor allem, wenn er am 1. Dezember bei einem der weltweit führenden KI-Unternehmen, dem US-amerikanischen Unternehmen Nvidia, anfangen wird zu arbeiten. Hermoso sagt: «Nein, ich widme mich nicht ausschließlich dieser Aufgabe wie andere Kollegen, ich habe meinen Job. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich dieses Jahr erreicht habe. Das ist alles, womit ich im Moment zufrieden bin. Ich sehe den Erfolg nicht in der Medaille, sondern in dem Weg, der mich so weit gebracht hat.