Schiedsrichter und Barça brachten Unicaja Málaga zum Schmelzen

Juan Calderón Málaga Montag, 20. Oktober 2025

Erste Niederlage in dieser Saison: Barcelona ging als Sieger im Sportpalast Martín Carpena in Málaga hervor, nach einem Spiel auf hohem Niveau und mit hoher Intensität, das in einem letzten Viertel entschieden wurde, in dem die Entscheidungen der Schiedsrichter ausschlaggebend waren (77-83). Unicaja zeigte eine gute Leistung, auch wenn ihnen manchmal die körperliche Härte fehlte, um mit einem Gegner Schritt zu halten, der mit Shengelia seinen besten Spieler hatte. Trotz des minutenlangen Rückstands kämpfte das Team aus Málaga weiter, bis zu jenem umstrittenen Ende, in dem die Freiwürfe zu Gunsten von Barça entschieden wurden (keiner für die Heimmannschaft, 15 für die Gäste). Unicaja hat wieder einmal eine gute Mannschaftsleistung gezeigt, aber es fehlte die individuelle Qualität, die sie nie ganz gefunden haben. Es tut in den Augen weh, wenn man die 5/33 Dreipunktewürfe der Unicaja-Mannschaft sieht.

Das Spiel begann mit einem schönen Kampf der Titanen zwischen Tyson Pérez und Shengelia, zwei Spielern mit ähnlichen Eigenschaften. Ersterer in einem Moment des Glanzes in seiner Karriere und letzterer, ein alter Hase in der Euroleague. Vielseitigkeit, Kampf um Rebounds und Intensität kennzeichneten die Aktionen der beiden in einem großartigen Eins-gegen-Eins-Spiel. Spielentscheidend war jedoch, zumindest im ersten Viertel, die enorme Dreipunktwurfquote Barcelonas, das mit drei Körben aus der Distanz nach vier Minuten mit 6:14 in Führung ging. Die Verteidigung von Unicaja ließ die nötige Spannung vermissen und ließ den Gegner zu bequem spielen. Zudem erleichterte die schlechte Trefferquote von Unicaja Barcelona das Spiel. Der erste Dreier der Mannschaft aus Málaga fiel nach 18 Minuten und markierte den Beginn einer Reaktion, bis der erste Akt mit 18:22 endete.

Die Umstellung von Unicaja in der Verteidigung war offensichtlich und ermöglichte es ihnen auch, sich im Angriff zu verbessern, wo es eine klare Prämisse gab: Brizuela anzugreifen. Duarte und Djedovic taten dies, letzterer mit mehr Erfolg. Mit der Verteidigung des eigenen Rands und der Wiedergewinnung der Kontrolle über das Rebounding lag das Spiel nun in den Händen von Unicaja, die das Comeback mit einem Dreier von Barreiro krönten (27:26, 15. Minute). Duarte geriet in einen sinnlosen Zweikampf mit Punter, unter dem er und sein Team zu leiden hatten. Der Dominikaner musste mit zwei Fouls in Folge auf die Bank und Unicaja sah seinen guten Rhythmus unterbrochen. Barcelona zog den Kopf aus der Schlinge, um mit seinen Innenspielern durchzuatmen, und kontrollierte von da an das Spiel mit einem 6:15-Lauf bis zur Halbzeit. Hernangómez und erneut Shengelia dominierten mit ihrer Körperlichkeit (34-39, 20. Min.).

Die Aufstellung nach der Pause ähnelte der zu Beginn des Spiels auf gefährliche Weise. Barcelona spielte fast mühelos, bekam zu viele einfache Körbe und fand seine Schlüsselspieler, um zu punkten. Gegen ein Team, in dem Punter, Clyburn und Shengelia ihr Bestes geben, ist es schwierig zu bestehen, und so lag Unicaja kurz nach Wiederanpfiff mit zehn Punkten zurück (37:47). Trotz einiger vereinzelter Lichtblicke lebte das Spiel der Mannschaft von Ibon Navarro mehr von den Fehlern des Gegners als von dem, was sie selbst zu leisten vermochte. Einige Angriffe, bei denen alle Spieler stehen blieben, endeten mit Fehlentscheidungen, insbesondere von Duarte, der von seinem Trainer zurechtgewiesen werden musste. Beim Stand von 46:55 musste Ibon Navarro das Spiel unterbrechen, um nach Lösungen zu suchen. Inmitten des Durcheinanders kamen die Ideen von Djedovic, der wieder einmal prägnant war und jederzeit wusste, was zu tun war. Der Bosnier brachte Unicaja zurück ins Spiel, ohne jedoch das Comeback zu schaffen (57-62).

Die Mannschaft aus Málaga brauchte nach dem, was sie gesehen hatte, etwas mehr, um die Dynamik zu verändern. Ihr Trainer entschied sich für eine physischere Aufstellung mit Balcerowski (später Kravish), Sulejmanovic, Djedovic, Barreiro und Díaz. Von da an fand Unicaja einen Weg, einen Gegner zu verletzen, der unter der Intensität der Heimmannschaft und ihrer Kontrolle über das Rebounding litt. Besondere Erwähnung verdient das bosnische Duo von Unicaja, das sein Team kurz darauf zurück ins Spiel brachte und das Comeback ermöglichte (69:68, 36. Min.). Unicaja musste einen großen körperlichen Aufwand betreiben, was zu ständigen Fouls führte, die Barcelona zur Verzweiflung des Heimpublikums am Leben hielten, da der Rivale in Überzahl spielte. Drei Minuten vor Schluss waren neun der 12 Punkte, die das Team erzielt hatte, durch Freiwürfe erzielt worden? So war es sehr schwierig. Unicaja verlor nicht den Glauben und weigerte sich zu verlieren. Zwei blitzsaubere Aktionen von Perry brachten 1:30 Minuten vor Schluss noch einmal Leben in die Bude (77:78), aber mehr war nicht drin, auch weil die Schiedsrichter das, was ein tolles Ende hätte werden können, vereitelten. Das Übliche...