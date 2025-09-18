Sur Deutsche

Málagas Spieler können das späte Gegentor nicht fassen. AGENCIA LOF
Schock in der letzten Minute für den FC Málaga beim Auswärtsspiel in Huesca

FABIAN PAKULAT

MÁLAGA.

Donnerstag, 18. September 2025

Der FC Málaga hat am Wochenende in der Segunda División eine schmerzhafte Auswärtsniederlage erlitten. Gegen SD Huesca verlor das Team von Trainer Sergio Pellicer mit 0:1, obwohl die Andalusier über weite Strecken des Spiels die besseren Chancen hatten. Bereits in der Anfangsphase scheiterte Lobete mit einem Lattentreffer, weitere gute Gelegenheiten von Chupe und Muñoz blieben ungenutzt.

Erschwert wurde die Aufgabe durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle – gleich acht Spieler standen Pellicer nicht zur Verfügung, was besonders die Defensive zu Umbauten zwang. Im zweiten Durchgang kam Neuzugang Darko Brasanac ins Spiel, um das Mittelfeld zu stabilisieren. Málaga blieb gefährlich, vergab jedoch auch in der 92. Minute durch Larrubia die mögliche Führung.

Bittere Strafe

Die Strafe folgte kurz darauf: In der 94. Minute nutzte Huesca einen schnellen Konter, Liberto traf zum entscheidenden 1:0. Für Málaga war es eine unglückliche Niederlage, die zeigt, wie teuer ausgelassene Chancen in dieser Liga sein können. Trotz guter Ansätze bleibt das Team damit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

