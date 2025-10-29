Frauenfußball: Spanien erreicht mit Bravour das Finale der Nations League

José Manuel Andrés Madrid Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Spanien hat seine Hausaufgaben in Schweden gemacht. Ohne die Brillanz des Hinspiels, aber mit Solvenz und Geschicklichkeit hielt das Team von Sonia Bermúdez nicht nur den Vier-Tore-Vorsprung, mit dem es in Göteborg ankam, sondern besiegte die skandinavische Mannschaft, die sich im Vergleich zum Hinspiel verbessert hatte, durch ein weiteres Tor von Alexia Putellas. Auf diese Weise besiegelten sie ihr Ticket für das Finale der Nations League, einem Turnier, in dem sie den 2024 gewonnenen Titel verteidigen wollen, mit einer Demonstration, dass sie einem namhaften Rivalen derzeit um Längen voraus sind.

La Roja zeigte im Gamla Ullevi-Stadion keine Anzeichen von Entspannung, wie die Startaufstellung von Sonia Bermúdez zeigte, mit der obligatorischen Auswechslung der verletzten Salma Paralluelo für Málagas Stürmerin Claudia Pina und nur einer Änderung aufgrund einer technischen Entscheidung, bei der Eva Navarro die junge Vicky López auf der rechten Angriffsseite ersetzte.

Die Schweden von Tony Gustavsson, die durch die Niederlage im Hinspiel geschockt waren, ließen Schwergewichte wie Ilestedt, Angeldahl, Blackstenius und Rolfö auf der Bank sitzen, um zumindest die schlechte Leistung in La Rosaleda zu kompensieren.

Die Mannschaft von Sonia Bermudez kam schnell in Ballbesitz, die Verteidigungslinie stand weit vorne, praktisch in der gegnerischen Hälfte. Mit Geduld und der für sie typischen guten Ballbehandlung verteidigten die Weltmeisterinnen ihren enormen Vorsprung bei Ballbesitz, wie sie es am besten können.

Die erste Chance ergab sich aus einer guten Flanke von Claudia Pina von der linken Seite, die Irene Paredes an den langen Pfosten flankte, wo Mariona den Ball knapp verfehlte. Es war die erste Chance, aber nicht die beste, denn Paredes, die in der Luft immer stark ist, verpasste einen Kopfball nach einem maßvollen Freistoß von Mapi León, die mit ihrem Linksschuss immer ein Garant ist, nur knapp.

Das Duell, das erwartungsgemäß viel ausgeglichener verlief als in Málaga, bot der spanischen Mannschaft trotz des großen Vorsprungs keine nennenswerten Chancen. Ein Fernschuss und ein harmloser Abschluss von Schröder waren die Höhepunkte des skandinavischen Angriffs in einer ersten Halbzeit, in der Spanien in Wahrheit nicht viel Flüssigkeit in die Ballzirkulation brachte. Und Tatsache ist, dass die Nationalmannschaft mit dem bemerkenswerten Druck Schwedens nicht zurechtkam, da Schlüsselspielerinnen wie Aitana oder Alexia, um die sich der Spielaufbau eigentlich drehen sollte, kaum in Erscheinung traten.

Angesichts des torlosen Unentschiedens, der nur noch 45 Minuten zu spielen waren und des Vier-Tore-Vorsprungs schien es der ideale Zeitpunkt zu sein, um nach Alternativen zu suchen, und Sonia Bermúdez stellte ihren rechten Flügel komplett um und brachte Jana Fernández und Cristina Martín-Prieto ins Spiel, die beide im Hinspiel nicht gespielt hatten. Die Stürmerin von Benfica war bald mittendrin im Geschehen, ihr abgefälschter Fallrückzieher wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Der beste Epilog

Die interessante spanische Anfangsphase hatte jedoch wenig Kontinuität, und das Spiel verlief ähnlich dynamisch wie in der ersten Halbzeit. Spanien wusste, dass es das Ticket für das Finale in der Tasche hatte, und Schweden glaubte nicht an ein Wunder, auch wenn Gustavsson Blackstenius und Rolfö mit frischen Beinen für die Schlussphase des Spiels aufbot.

Das nordische Arsenal bot einige Möglichkeiten, die jedoch nicht ausreichten, um die Qualifikation Spaniens zu gefährden, denn Cata Coll rettete eine gute Chance von Blackstenius, die nach einem guten Lauf im Eins-gegen-Eins mit der Barça-Torhüterin stand, aber beim Abschluss mit dem linken Fuß nicht sehr genau war.

La Roja verteidigte ihr Tor nicht nur problemlos, sondern schenkte sich mit Alexia Putellas drittem Treffer in der Qualifikation sogar noch einen weiteren Sieg. Kurz vor Ende der Partie setzte sich Claudia Pina auf der rechten Seite durch und flankte in die Mitte des Strafraums, wo die zweifache Ballon d'Or-Stürmerin den Ball mit einer raffinierten Finte in einen für Torhüterin Falk unmöglichen Winkel schlenzte und dabei auch noch die Latte traf.

Es gab kein besseres Nachspiel zu einem tadellosen Halbfinale. Spanien hat mit einer guten Leistung eine neue Ära eingeläutet und ist wieder nur einen Schritt vom Titel entfernt - eine Dynamik, an die man sich in letzter Zeit gewöhnt hat.