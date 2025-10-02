Sur Deutsche

Starspielerin Bonmatí kommt in den Rosengarten. EFE
Women's Nations League

Spanien trifft in Málaga auf Schweden – Tickets ab sechs Euro online erhältlich

FABIAN PAKULAT

MÁLAGA.

Donnerstag, 2. Oktober 2025

Am 24. Oktober steigt im Stadion La Rosaleda in Málaga das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Women's Nations League zwischen Spanien und Schweden. Anpfiff ist um 20 Uhr, der Ticketverkauf läuft bereits über das Portal des spanischen Fußballverbands (tickets.rfef.es). Die Eintrittspreise beginnen bei sechs Euro.

Das Spiel markiert einen Neubeginn für die spanische Nationalmannschaft: Erstmals wird Sonia Bermúdez als Cheftrainerin an der Seitenlinie stehen, nachdem sie Montse Tomé abgelöst hat. Im Kader steht auch Superstar Aitana Bonmatí, dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin. Spanien geht als Titelverteidiger ins Rennen, nachdem das Team 2024 die Nations League gewonnen hatte.

Für die Spielerinnen ist die Partie in Málaga besonders bedeutend: Schon im Dezember 2023 triumphierte Spanien im selben Stadion mit 5:3 gegen Schweden – ein Schlüsselerfolg auf dem Weg ins Finale. Das Rückspiel findet vier Tage später, am 28. Oktober, in Schweden statt.

