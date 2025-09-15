Spaniens historisches Comeback im Davis Cup

Pedro Luis Alonso Marbella Montag, 15. September 2025 Teilen

Wunder gibt es, und im Davis Cup erst recht. Das Turnier, in dem Spanien 227 Qualifikationsrunden gespielt hat und in 47 davon nach den ersten beiden Spielen mit 0:2 zurücklag und den Spieß nicht mehr umdrehen konnte.. Nun, dieses Kunststück gelang an diesem Wochenende im Tennisclub Puente Romano, in Marbella, in der zweiten Runde der Qualifikation, dem Vorspiel zum Finale der besdten 8 in Bologna (vom 18. bis 23. November), dem Austragungsort, der Málaga nach drei aufeinander folgenden Jahren in Málaga in der Sporthalle Martin Carpena ablöst.

Niemand hätte nach der Niederlage von Jaume Munar, der spanischen Nummer eins, gegen Elmer Moller, die dänische Nummer zwei, einen Euro auf Spanien gesetzt. Erst rrecht nicht nach dem frühen Rückstand im Doppel am Sonntag in einem Match, das mit einem 1:6 von Munar und Pedro Martinez gegen August Holmgren und Johannes Ingildsen begann.

Beim Stand von 4:3 im zweiten Satz gab es einen Wendepunkt in der Serie, als die Spanier mit 40:0 in Rückstand gerieten und nach einem fast unglaublichen Reflexvolley von Munar, nach dem er in die Umkleidekabine rannte und seinen Schläger am Boden liegen ließ, das erste Break schafften.

Spanien gewann aschließlich die folgenden Sätze mit 6:4 und 6:3 durch. Auf dem Platz herrschte eine magische Atmosphäre, und die 'Los mihitas' (eine lokale Blaskapelle) sorgten für Unterhaltung. Der Kapitän, David Ferrer, entschied sich für Pedro Martínez für das komplizierteste Spiel der Serie, um gegen Holger Rune (11. der Welt) zu kämpfen, weil der Valencianer sehr gut aufgeschlagen hatte und diese Entscheidung war der Schlüssel zum späteren Triumph.

Martinez absolvierte das beste Match seiner Karriere, und es wird ihn sicherlich mehr prägen als das Finale beim ATP 250 in Santiago de Chile, der einzige Titel seiner Karriere. Er legte einen fulminanten 6:1-Start hin, bei dem er viel Reife und Intelligenz zeigte. Er war bereit, wie ein Wilder zu rennen, variierte die Höhe der Bälle und brachte Rune mit seinem Rückhand-Slice zum Schwitzen. Der Spieler aus Gentofte litt unter jedem Aufschlagspiel und machte zu viele unerzwungene Fehler.

Im zweiten Satz versuchte der dänische Spieler, der als klarer Favorit galt, ernst zu machen, obwohl er im einzigen vorherigen Match (dieses Jahr in der Halle in Rotterdam) bereits gegen den Spanier verloren hatte. Das Break im dritten Spiel hätte ein entscheidender Schritt sein können. Im Zorn warf Rune zwei Bälle vom Platz, erhielt aber nur eine Verwarnung, und von da an verlangsamte sich das Spiel in einem Kampf auf und neben dem Platz.

Die Hierarchie setzte sich durch, aber ein langes Break war sehr gut für den Spanier, der das Match zu seinen Gunsten ausbaute, ohne seinen Aufschlag bis zum 3:3 im dritten Satz zu verlieren. Dann schien ein Break von Rune endgültig zu sein, aber er begann Krämpfe zu spüren (er war erschöpfter als sein Rivale, der von einem früheren Spiel kam) und beim Versuch, zu einem Drop Shot zu kommen, schien er bereits gebrochen, gerade nachdem er einen Matchball (und das Unentschieden) abgewehrt hatte.

Rune konnte nicht gut aufschlagen, da er bei der Landung unter den Sprüngen litt, und plötzlich es stand 5:5. Vielleicht fehlten Martinez die Nerven, die körperliche Schwäche seines Gegners auszunutzen, was zu einem Tie-Break führte, der in seiner Entwicklung bereits sehr ungleich war.

«Den zweiten Satz zu verlieren, war ein harter Schlag. Den dritten Satz habe ich mit Krämpfen gespielt. Es war kompliziert, aber wenn man irgendwo alles liegen lassen muss, dann hier, und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung», sagte der Spieler aus Alzira. «Ich habe versucht, mein Leben dem Tennis zu widmen, und ich bin bereit für solche Momente. Den fünften Punkt für uns zu spielen ist ein Sieg», sagte er nach dem quälenden 6:1, 4:6, 7:6 (3) in drei Stunden und 16 Minuten.

Pablo Carreño und Elmer Moller spielten das fünfte Spiel, wie es im Drehbuch seit Freitag vorgesehen war, denn die Kapitäne hielten ihre Ankündigungen ein, und das Auftreten des Spielers aus Gijón war der Schlüssel, um den letzten Punkt zu holen und das Comeback perfekt zu machen. Es war nicht einfach, die Erwartung nicht zu scheitern war gross, auch weil zuvor Pedro Martínez fast sechs Stunden lang auf dem Platz für Spanien gekämpft hatte.

Moller war auch weniger furchterregend und selbstbewusst als am Samstag. Damals trat er mit der Gewissheit einer 1:0-Führung für Dänemark an, doch dieses Mal stand er unter Druck, und das zeigte sich. Carreño gewann den ersten Satz mit 6:2, wie Munar am Vortag, aber ohne einen einzigen Breakball zu vergeben und ohne danach auseinanderzufallen, als der junge Däne am meisten Druck ausübte.

Carreño wehrte zwei Breakbälle ab und wartete mit einem 0:40-Break zum 4:2 (am Ende 6:2, 6:3) auf seinen Moment. Am Sonntag um 19.23 Uhr, im letzten der sieben sieben Begegnungen, stand Spanien schñließlich zusammen mit dem Gastgeber, Italien, Frankreich, Argentinien, Belgien, Österreich, Deutschland und der Tschechischen Republik im Final 8, das ganz anders besetzt ist als in den Vorjahren. Die Frage ist nun, ob Alcaraz, Davidovich oder Granollers in Bologna spielen werden, wenn sie nominioert sind, oder die Helden von Marbella.