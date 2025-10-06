Unicaja Málaga reift in Bilbao und erringt einen überwältigenden Sieg

Juan Calderón Málaga Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Der erste Sieg ist bereits unter Dach und Fach. Unicaja feierte sein Debüt in der Endesa-Liga mit einem überzeugenden Sieg gegen Surne Bilbao. Die Mannschaft aus Málaga setzte sich mit einigen Höhen und Tiefen, vor allem in der ersten Halbzeit, durch, war aber insgesamt solider (86:68).

Das Beste ist, dass Unicaja einen großen und überzeugenden Sieg errungen hat, ohne seinen bestes Basketball zu spielen, was zeigt, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Balcerowski ragte heraus (17 Punkte und vier Rebounds), Duarte spielte sehr gut für die Mannschaft und Castañeda, der am meisten vermisste Spieler, hat noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten.

Ich beginne mit Zweifeln

Unicaja tat sich zu Beginn schwer mit der Spielweise des Gegners, der die Zone dicht machte und die Gäste daran hinderte, ins Spiel zu kommen. Die Defensivfehler des Teams von Ibon Navarro ermöglichten es Bilbao zudem, in der Anfangsphase Druck zu machen. Der Spielstand von 6:12 nach vier Minuten spiegelte die Überlegenheit der Gäste wider, die auf einen Schlag ihre gesamte Mannschaft umgestellt hatten, was man selten sieht. Mit der Hereinnahme von Alberto Díaz arbeitete Unicaja in jedem Angriff mehr und nutzte die unschätzbaren Vorteile, die Kalinoski bei fast jeder Aktion generiert. Mit je einem Dreier konnten sie den Vorsprung des Gegners verringern, obwohl zu viele Ballverluste im ersten Viertel (6) verhinderten, dass sich das bessere Spiel von Unicaja auf der Anzeigetafel niederschlug (15:18).

Die Malagueños fühlten sich besser und das zweite Viertel begann mit einem Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Angriffe und schnelle Körbe in einem Szenario, in dem sich Unicaja sehr wohl fühlt. Surne Bilbao konnte das Tempo nicht mitgehen und musste sich allmählich dem Druck der Einheimischen beugen, bei denen Balcerowski, Pérez und Perry hervorstachen. Unicajas Teilerfolg war überwältigend. Vom 25:27 ging es bis zum 39:27 mit einer Welle von Dreiern und Gegenstößen, die in einem unerwarteten Dreier des polnischen Centers gipfelte, der unter stehenden Ovationen der Fans und als Topscorer seines Teams auf die Bank ging. Dank dieses Ausbruchs konnte Unicaja mit einer guten Dynamik und mehreren Spielern mit positiven Gefühlen in die Pause gehen (46:34, ab 20. Minute).

All die guten Dinge, die die Mannschaft im dritten Viertel getan hatte, wurden in der Umkleidekabine gelassen, denn die Leistung nach der Pause war wirklich schlecht. Unicaja zeigte sich von Beginn an passiv, was Bilbao ausnutzte, um wieder ins Spiel zu kommen (48:43). Ibon Navarro musste eine Auszeit nehmen, um sein Team neu zu formieren. Der auffälligste Spieler in diesen Momenten war Duarte, der die Wachsamkeit der baskischen Verteidigung ausnutzte, um seine Mitspieler in Szene zu setzen und drei gute Assists für Djedovic und Balcerowski zu liefern. Mit dem dominikanischen Spieler, der für die Mannschaft auflief, konnte Unicaja den Druck von Bilbao, das dank der Punkte von Petrasek noch im Spiel war, etwas abbauen. Die Verpflichtung eines physischeren Quintetts schloss den Weg zum Korb für Ponsarnaus Team und Unicaja erreichte das entscheidende Viertel mit mehr Kontrolle über das Spiel (66:57).

Die Konstanz von Unicaja entschied allmählich das Spiel, da seine Rotation solider war als die des Gegners. Im letzten Viertel kam Sulejmanovic ins Spiel und kämpfte gegen sein ehemaliges Team um jeden Offensivrebound. Der Bosnier erzielte innerhalb von drei Minuten fünf Punkte in Folge und holte vier Rebounds, um die Führung seines Teams auf 75:61 auszubauen. Der Vorsprung hätte noch größer sein können, doch die Spieler von Ibon Navarro vergaben fünf Freiwürfe, was ihnen bereits im Super Cup passiert war. Es waren noch fünf Minuten zu spielen, aber die Gefühlslage beider Teams ließ nicht vermuten, dass Surne Bilbao, das sich schwer tat, zu punkten, noch einmal zurückkommen könnte. Die Mannschaft von Ponsarnau hatte es eilig, was zu Fehlern und schlechten Entscheidungen führte, die den Weg für Unicaja zum Sieg ebneten. Als das Spiel entschieden war, nutzte Ibon Navarro die Gelegenheit, Castañeda, der noch in den Kinderschuhen steckt, Einsatzminuten zu geben, die er nicht nutzte.