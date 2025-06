Unicaja macht das Unmögliche möglich und schaltet Barcelona aus

Juan Calderón Málaga Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Unicaja hat an diesem Sonntag eine historische Schuld mit sich selbst beglichen. Nie zuvor hatten sie Barcelona in den Playoffs der Endesa-Liga ausgeschaltet, und sie taten es auf eine Art und Weise, die die Fans des Teams aus Málaga nie vergessen werden: Viele erinnern sich noch daran, wie der Fluch gegen die Katalanen in jenem Finale 1995 begann. Es war ein verrücktes Spiel, wahrscheinlich das schlechteste für die Mannschaft in dieser Serie, aber es ist unmöglich, an dieser unnachgiebigen Unicaja zu zweifeln, die niemals aufgibt, die immer kämpft und die dank ihres Teamgeistes immer ein Element in ihrer Mannschaft findet, das sich auf entscheidende Weise zeigt.

Diesmal war es Tyson Pérez, der Unicaja vor dem Ausscheiden bewahrte, denn in Wirklichkeit waren sie bereits ausgeschieden. Eine Minute vor Schluss lagen sie mit sieben Punkten zurück. Ein Fehler Barcelonas, der den Spielern zusätzliches Leben einhauchte, wurde ihnen zum Verhängnis. In der Nachspielzeit war der Mut von Perry, dem Anführer dieser Mannschaft, von entscheidender Bedeutung, aber es war Melvin Ejim, der das Spiel mit zwei Freiwürfen fünf Sekunden vor Schluss besiegelte. Taylor sorgte auf der Tribüne für Aufregung, als er den Wurf von Satoransky, der seiner Mannschaft den Sieg beschert hätte, mit einem monumentalen Block verhinderte. Es schien unmöglich, aber Unicaja hatte gewonnen (97:95).

Für Unicaja war klar, dass die unglaubliche Energie, die sie am Freitag im Palau an den Tag legten, sie zum Sieg führen würde, und ihre ersten Aktionen waren überragend. Carter, Perry und Ejim leiteten die erste Welle der Heimmanschaft ein, auf die Barcelona mit Aktionen reagierte, um seine theoretische körperliche Überlegenheit auszunutzen. Unicaja litt darunter, dass es den Abpraller nicht kontrollieren konnte und zusehen musste, wie der Gegner aus zweiten Chancen traf (11:14). Die Mannschaft aus Málaga erholte sich davon, indem sie weiterhin aggressiv agierte. Carter und Taylor waren nun im Eins-gegen-Eins überragend und Kalinoski krönte eine tolle Partie mit einem Dreier (20:14, 8. Min.). Sturzes Einsatz war mit zwei Fouls innerhalb von drei Sekunden erfolglos. Wenn er auch keinen Weltrekord aufstellte, so war er doch nahe daran, dies zu tun. Ohne seinen einzigen klaren Innenverteidiger musste Barcelona auf eine kleine Fünferkette zurückgreifen, in der Balcerowski zu scheitern begann (24:18, 10. Min.).

Der polnische Zentrumsspieler von Unicaja setzte sich ab, bis Peñarroya keine andere Wahl hatte, als den Franzosen trotz seines Foulproblems erneut einzusetzen. Aber es war nicht der 2,22-Meter-Hüne, der das Ungleichgewicht in seinem Team herstellte. Es war Punter. Der Amerikaner kämpfte allein gegen die gesamte Unicaja und hatte dabei unglaubliche Minuten des Erfolgs. Weder Díaz noch Carter schafften es, ihn zu stoppen, so dass Barcelona zwei Minuten vor der Halbzeit nach einem 4:16-Lauf, bei dem der amerikanische Shooting Guard seine technischen Möglichkeiten ausspielte, in Führung ging. Barcelona hatte ein Quintett gefunden, das Unicaja klar überlegen war. Ein Dreier von Díaz und ein toller Korb von Taylor stoppten die Flucht der Gäste (43:42).

Aber der Trend des Spiels änderte sich nicht. Das gefährliche Gegenteil war der Fall. Barcelona startete mit einem 0:7-Rückstand in die zweite Halbzeit, wobei Punter noch immer «heiß» war. Um mehr Zweifel aufkommen zu lassen, stellte Unicaja eine Zonenverteidigung auf, die die Nervosität der Einheimischen durch schlechte Entscheidungen und erzwungene Dreipunktewürfe noch verstärkte. Ibon Navarro musste das Spiel in der 26. Minute bei einem Rückstand von sieben Zählern (49:56) unterbrechen, was vielleicht der schlimmste Moment des Unentschiedens war, da im dritten Viertel nur ein Korb gefallen war. Unicaja verlor den Überblick über das Spiel, bekam die Nervosität auf den Rängen zu spüren und achtete mehr auf die Schiedsrichter. Barcelona nutzte dies aus und baute den Vorsprung in den letzten Spielminuten immer weiter aus, so dass es mit einer 55:64-Führung in das letzte Viertel ging. Die Krise war groß, aber das Beste für das Team von Ibon Navarro war, dass noch lange Minute vor ihm lag.

Zwei gute Aktionen von Kravish zu Beginn des entscheidenden Viertels reaktivierten Unicaja, das etwas mehr brauchte, um zurück zu kommen und zu gewinnen. Carter fehlte und Osetkowski war seit dem ersten Viertel nicht mehr gesehen worden. Perry kam in einer ungünstigen Situation zurück und lag sechs Minuten vor Schluss mit zehn Punkten zurück (65:75). Taylor und Ejim versuchten es, aber der Korbwechsel lohnte sich nicht mehr und die Uhr tickte.... Jede Aktion der Mannschaft aus Málaga zeigte Nerven und nur der Point Guard aus Florida hatte Ideen und den Mut, es zu versuchen, aber er allein konnte das Spiel nicht gewinnen, auch weil das nicht die DNA dieser Mannschaft ist. Jeder Korb von Perry wurde von Punter, dem Besten des Spiels, beantwortet, und das war unmöglich. Das Spiel konnte nur noch von Barcelona verloren werden, das eine Minute vor Schluss mit 77:84 in Führung lag. Dann geschah das Unmögliche. Da die «Stars» fehlten, trat Tyson Pérez als Held auf und erzielte fünf Punkte in Folge, zuerst einen Dreier und dann einen Steal, der in einem Dunk gipfelte. Es waren noch 42 Sekunden zu spielen und Unicaja lag nur noch zwei Punkte zurück (82:84). Barcelona verschenkte den nächsten Ballbesitz durch einen Fehlwurf von Abrines, und dann gelang Perry der Ausgleich. Der letzte Wurf von Punter ging nicht rein und die Verlängerung schien unmöglich...

Barcelona machte den Fehler, Unicaja ein Extraleben zu schenken, und das war ihr Grab. Das Perry-Perez-Duo spielte weiter auf, und ein 6:0-Lauf befeuerte die Hoffnungen im vollbesetzten Carpena.Sportpalast (90:84, 43. Minute). Aber Barcelona war noch nicht tot. Die Mannschaft aus Málaga machte die gleichen Fehler wie im ersten Spiel, mit einigen absurden Fouls bei Dreipunktwürfen von Punter, der mehrere Freiwürfe verwandelte. Die Spannung war groß. Carter erzielte 35 Sekunden vor Schluss einen Dreier zum 95:94 und Punter glich das Spiel von der Linie aus. Im letzten Spielzug des Spiels schnappte sich Ejim einen Offensivrebound und wurde gefoult. Es waren noch fünf Sekunden zu spielen, und der Kanadier schüttelte seine Hand nicht, doch den Schlusspunkt setzte Taylor mit einem unglaublichen Block bei Satoranskys letztem Dreipunktewurf. Unicaja stand im Halbfinale.