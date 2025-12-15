Unicaja reagiert rechtzeitig und schlägt kämpferische Mannschaft aus Burgos

Juan Calderón Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Wenn es an der Zeit ist, um die Ziele zu kämpfen, wird sich Unicaja an Spiele wie das von letzter Woche in Lleida oder das vom Samstag gegen San Pablo Burgos (99:91) erinnern, das sie mit viel Mühe und Geschick gewonnen haben. Es waren keine glanzvollen Siege, aber sie waren wichtig. Es war ein Vertrauensbeweis gegen das Schlusslicht der ACB-Liga, auch wenn es nicht wie die schlechteste Mannschaft des Wettbewerbs aussah. Es war ein Martyrium, denn in Wirklichkeit lag die Mannschaft von Ibon Navarro 32 Minuten lang im Rückstand. Aber sie konnten sich durchsetzen und die Hindernisse überwinden, die Burgos ihnen entgegenstellte. Duarte zeichnete sich schließlich durch eine großartige Leistung aus, und eine hervorragende kollektive Leistung in den letzten fünf Minuten des Spiels machte den Sieg perfekt. Der Sieg bringt Unicaja dem Pokal näher und ermöglicht es dem Team, nach den Neuzugängen Rubit und Audige, die ihr Debüt in der Carpena-Halle gaben, die Umstellung des Kaders voranzutreiben.

Burgos war sich über die Vorgehensweise gegen Unicaja im Klaren. Es wäre Selbstmord gewesen, mit den Malagueños aufzulaufen oder ein Eins-gegen-Eins zu spielen, also versuchten sie, das Spiel von Anfang an zu betäuben. Fisacs Ansatz war erfolgreich. Zunächst stellte er eine Zonenverteidigung auf, die das Team von Ibon Navarro zeitweise vor Probleme stellte, da es nicht auf den Innenverteidiger Balcerowski zählen konnte, der gleich zu Beginn des Spiels zweimal gefoult wurde. Ohne den Polen zerstörte Ethan Happ die Zone von Unicaja, indem er zunächst Barcelowski foulte und dann sechs Punkte in Folge erzielte. Der Amerikaner stand eine Saison lang an der Seitenlinie, bis er von Valencia nach Burgos wechselte. Er hat jede Menge Qualität, war nicht umsonst vor zwei Spielzeiten einer der besten ACB-Pivots und zeigte dies gleich zu Beginn des Spiels. Burgos fühlte sich in der eigenen Zone wohl und Unicaja fühlte sich unwohl. Rubit kam, mit guten Minuten und Punkten, aber er war nicht die Lösung, denn die Intensität von Samuels verunsicherte die Verteidigung von Malaga. Burgos ging mit 13:21 in Führung und Ibon Navarro musste das Spiel unterbrechen. Glücklicherweise verringerten zwei Treffer von Duarte den Rückstand am Ende eines ewigen ersten Viertels, das fast eine halbe Stunde dauerte.

Der Dominikaner war «heiß» und sah den Korb weiterhin wie einen Pool, bis er sein Team mit Drei-Punkte-Würfen in Führung brachte (25:24, 12. Min.). Das Spiel schien nun eine andere Dimension anzunehmen, zumindest konnte Unicaja den Korb besser treffen. Doch die Defensivschwächen waren unübersehbar. Sie bekamen den Rebound nicht unter Kontrolle und konnten daher nicht laufen. Die Rückkehr von Happ verschärfte die Probleme der Malagueños, die wieder einmal einem Gegner hinterherliefen, der ebenfalls Dreier traf. Burgos war mit der zweitschlechtesten Dreierquote der Liga in die Partie gegangen und hatte in acht Minuten des zweiten Viertels bereits vier Dreier für Unicaja versenkt. Diese Kombination aus Jacksons Dreiern und Happs Inside-Punkten ermöglichte es den Gästen, das Spiel zu dominieren (35:43, 18. Min.). Glücklicherweise gelang es Unicaja, mit drei guten Abwehraktionen vor der Pause den Rückstand zu verkürzen, nachdem sie in der ersten Halbzeit unangenehm auffielen und immer einem Rückstand hinterherliefen.

Die beste Nachricht für Unicaja nach der Pause war, dass Duarte immer noch Feuer und Flamme war. Er setzte seine Dominanz mit drei Dreiern in Folge gleich zu Beginn des dritten Viertels fort (19 Punkte). Málagas Verteidigung blieb jedoch fehlerhaft, wobei das Schlimmste zwei schlimme Turnover waren, die Burgos leichte Körbe ermöglichten. Alles, was die Mannschaft von Ibon Navarro im Angriff machte, verlor sie in der Verteidigung (52:57, 24. Min.). Der Trainer von Unicaja sah das falsch und unterbrach das Spiel, aber es gab keine klare Reaktion, denn die Zone der Gäste hatte zwei Auswirkungen: Zweifel bei der Heimmannschaft und Vertrauen bei Burgos. Die Dreier von Dani Díez sorgten für ein Raunen auf den Tribünen (61:70), und das Spiel begann eine Phase, in der es mehr um Herz als um Spiel ging, zumindest auf Seiten von Unicaja. In dieser Phase tauchte Perry für ein paar flüchtige Aktionen auf, um den Vorsprung von Burgos zu verringern (68:74, 30. Min.).

Jacksons sechster Dreier konnte die Reaktion der Unicaja-Spieler nicht stoppen, die nun von einem überragenden Díaz mit einem 10:0-Lauf angeführt wurden, der in einem Steal und einem Dunk von Duarte gipfelte (78:74). Diese vier Punkte waren der größte Vorsprung von Unicaja in diesem Spiel, was einen Eindruck von der Schwierigkeit des Spiels vermittelte. Diese Aufholjagd reichte nicht aus, und Burgos ging wieder in Führung, diesmal durch Corbalán als Stilett. Obwohl die Mannschaft aus Málaga ihren Rhythmus nicht durchsetzen konnte, wurde das Spiel allmählich schneller, was sich zu ihren Gunsten auswirkte. Perry verstand dies, und jedes Mal, wenn er den Ball bekam, drang er mit vollem Tempo ein. Zwei weitere Details waren entscheidend. Das erste war Duartes Cleverness, den Ball zum richtigen Zeitpunkt zu spielen oder abzugeben, und die großartige Arbeit von Sulejmanovic. Der Bosnier minimierte den Schaden für Happ und erzielte in den letzten drei Minuten sieben Punkte. Die Konsequenz von Unicaja setzte sich schließlich gegen einen Gegner durch, bei dem es nicht danach aussah.