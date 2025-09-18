Unicaja schlägt ein gutes Alahli beim Intercontinental-Debüt (61-73)

Juan Calderón Singapur Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Unicaja hat bei seinem Debüt beim Intercontinental-Cup Nerven und Zweifel überwunden und seine Qualität unter Beweis gestellt, indem es das libysche Team Alahli in Singapur mit 61:73 besiegte. Es war nicht das beste Spiel der Mannschaft aus Málaga, aber es war das, was man von einer Gruppe mit vielen neuen Spielern, die sich erst noch einspielen müssen, erwartet hatte. Daher waren die herausragenden Spieler diejenigen, die noch aus der letzten Saison dabei waren, wie Kalinoski und Tyson Pérez. Sie wurden von Emir Sulejmanovic und James Webb gut unterstützt, während Castañeda und Duarte noch lernen müssen, wie ihr neues Team spielt. Am kommenden Freitag trifft Unicaja mit Utsonomiya Brex auf einen - zumi

Die körperliche Aktivität von Alahli machte es Unicaja zu Beginn des Spiels sehr schwer. Die libyschen Spieler, oder besser gesagt, ihre Ausländer, waren der Athletik von Unicaja ebenbürtig, was zu einem Ausgleich führte. Das Spiel war bis zur Mitte des Viertels ausgeglichen, als Balcerowski und Sulejmanovic inmitten des Kampfes um die Rebounds einige einfache Körbe erzielen konnten. Doch Unicaja tat sich schwer, zu punkten, denn in den ersten zehn Minuten gelangen ihnen nur vier Körbe, und das bei einer schlechten Trefferquote (4/13). Glücklicherweise schlug sich die körperliche Aktivität des Gegners in persönlichen Fouls nieder, so dass sie alle sechs Freiwürfe verwandelten (10-16).

Dieses korbarme Szenario spiegelte das langsame Tempo des Spiels wider. Für Alahli war klar, dass sie Unicaja, das noch einige Automatismen aus der letzten Saison zu überwinden hat, nicht davonziehen lassen durften. Trotz des 10:20-Rückstands zu Beginn des zweiten Viertels erholte sich die libysche Mannschaft, sobald sie ihre Ausländer (Almeida, Boyssi und Romero) zurückerhielt, und verkürzte den Vorsprung von Málaga bald (20:22, 14. Minute). Sobald Unicaja in der Lage war, zu laufen, erwiesen sie sich als überlegen und nutzten die schlechte Bilanz des Gegners, um ihren Vorsprung auszubauen. Auch Duarte war mit fünf Punkten in Folge in Erscheinung getreten, wurde aber eng bewacht und leistete sich einige Fehlwürfe, die eine größere Führung zur Halbzeit verhinderten (28-34).

Aus der Umkleidekabine kam Unicaja mit einer stabileren Defensive Spielern, die sich durchsetzen konnten. Webb und Tyson Pérez trafen, doch den Unterschied machten die Dreipunktwürfe aus, vor allem durch Kalinoski, der während des gesamten Spiels am konsequentesten war. Drei Treffer von der 6,75-Linie ermöglichten es Unicaja, einen deutlichen Vorsprung auf der Anzeigetafel zu erzielen (34:51, min. 28). Sulejmanovic setzte diese gute Arbeit mit seiner Körperlichkeit in Korbnähe fort.

Alahli verbrauchte seine letzten Kugeln damit, Almeida und Romero viel Kontinuität zu geben und blieb bis zu den letzten fünf Minuten im Spiel, als ein neuer Auftritt von Kalinoski, perfekt von der Dreipunktelinie, das Spiel entschied. Ibon Navarro nutzte die Gelegenheit, um Duarte mit einer positiven Dynamik zurück auf den Platz zu bringen, doch der Dominikaner ist noch dabei, sich von seinen Gefühlen zu erholen und die Spielweise seiner Mannschaft kennen zu lernen. Webb und Sulejmanovic sicherten Unicaja den ersten Sieg in der Intercontinental-Meisterschaft in einem anspruchsvollen ersten Test.