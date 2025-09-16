Aemet sagt Temperaturanstieg in Andalusien in dieser Woche auf bis zu 40 Grad voraus

Almudena Nogués Sevilla Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Der September hat seine Halbzeit erreicht und der Sommer verabschiedet sich nun offiziell. Aber die Hitze nicht. Eine sehr warme Luftmasse wird diese Woche die meteorologische Führung übernehmen und ihre Spuren auf den Thermometern hinterlassen. Für Andalusien sagt der staatliche Wetterdienst Aemet Höchstwerte von bis zu 40 Grad in Córdoba und Sevilla voraus. Dicht dahinter folgen Granada und Jaén, wo das Quecksilber bei 38 Grad liegen wird.

Das auf Wettervorhersagen spezialisierte Portal Meteored erklärte, dass der Dienstag in der südlichen Hälfte des Landes ein sehr warmer Tag werden wird, «mit Höchsttemperaturen, die sich im Tiefdruckgebiet des Guadalquivir 40 Grad Celsius nähern».

Aemet wies darauf hin, dass diese atmosphärische Konstellation, die während einer Hitzewelle sehr häufig vorkommt, zu einer stabilen Atmosphäre, meist klarem Himmel und einem spürbaren Temperaturanstieg führt.

«Von Dienstag bis Samstag wird eine sehr warme Luftmasse beginnen, Spanien zu beeinflussen», sagre Málagas Wetterexperte José Luis Escudero in seinem SUR-Blog 'Tormentas y Rayos'. Die staatliche Agentur Aemet stimmt in ihrer Vorhersage im sozialen Netzwerk X zu: «Die prognostizierten Temperaturen werden in den kommenden Tagen höher sein als alle Aufzeichnungen des Referenzzeitraums 1991-2020 für diese Daten.️ Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Luftmasse über Spanien außerordentlich warm sein wird», heißt es weiter.

In der Region Andalusien werden am Donnerstag die höchsten Höchsttemperaturen gemessen, die mancherorts 39 und 40 Grad Celsius erreichen, wie in den Provinzen Jaén, Granada, Córdoba und Sevilla. Ab Freitag werden die Temperaturen sinken, aber immer noch deutlich über dem Durchschnitt liegen.