Andalusien erwartet in diesem Sommer mehr Touristen und höhere Ausgaben

Pilar Martínez Cádiz Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Mehr Tourismuseinnahmen, mehr Touristen, mehr Übernachtungen und mehr Arbeitsplätze. So lauten die Erwartungen des andalusischen Tourismussektors für den Sommer von Juli bis September, die der andalusische Regionalminister für Tourismus, Arturo Bernal, am heutigen Montag in Cádiz bekannt gegeben hat. Nachdem er einen «ausgezeichneten Sommer für den Tourismus» vorausgesagt hatte, ging er auf die Daten ein, die diese Aussage untermauern und die Strategie festigen, bei den Einnahmen stärker zu wachsen als bei den Touristenzahlen. Bernal erklärte, dass man mit Einnahmen in Höhe von 9.000 Millionen Euro rechne, 3,1 % mehr als im Sommer 2024, und dass man 12,8 Millionen Reisende erwarte, die andalusische Reiseziele besuchen würden, was ein Wachstum von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr bedeute. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass «wir unseren Anteil am inländischen Markt mit insgesamt 8,5 Millionen Touristen, also 0,5 % mehr, beibehalten und die Zahl der ausländischen Besucher um 5 % auf 4,3 Millionen steigern werden».

Diese Zahlen haben auch die Schaffung von Arbeitsplätzen angekurbelt, die im optimistischsten Szenario auf 501.000 Beschäftigte geschätzt werden, das wären 6,4 % mehr als im Jahr 2024. «Der Tourismus bringt Andalusien immer gute Nachrichten und dank unseres Engagements für ein nachhaltiges Modell erzielen wir gute Ergebnisse, die wir in Form von Einkommen und Beschäftigung messen», erklärte Bernal.

501.000 Arbeitsplätze soll der Tourismus in diesem Sommer in Andalusien schaffen.

Darüber hinaus stellte der Minister neue Indikatoren vor, wie den Index, der die Konzentration der Touristen während des Jahres misst, der innerhalb von vier Jahren von 0,27 auf 0,12 gesenkt werden konnte, wobei Null das beste Ergebnis ist. «Unser Konzentrationsindex war Ende 2024 dreimal niedriger als der der Balearen. Es gelingt uns, die Touristen über das ganze Jahr zu verteilen und die Aufnahmekapazitäten der Gemeinden besser zu verwalten», fügte er hinzu und erklärte, dass «diese Zahlen Meilensteine sind, die Andalusien in den Kontext eines nachhaltigen Reiseziels stellen, das bei Einkommen und Beschäftigung schneller wächst als bei den Besucherankünften».

Auch bei den Hotelübernachtungen sehen die Prognosen gut aus: 20,7 Millionen Übernachtungen, das sind 2,7 % mehr als im Jahr 2024, also 600.000 mehr. Bei der Aufschlüsselung nach Provinzen zeigt die Statistik, dass Málaga zwar weiterhin der Motor des andalusischen Tourismus ist, aber nach Huelva mit einem Anstieg von 1,6 % bei den Hotelübernachtungen und mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen das geringste Wachstum verzeichnen wird. Bernal betonte, dass ein allgemeines Wachstum in den acht Provinzen erwartet wird und hob die gute Zahlen der Provinzen im Landesinneren hervor. «Córdoba und Jaén werden ein Wachstum über dem andalusischen Durchschnitt verzeichnen. Es gelingt uns, die touristischen Aktivitäten im Sommer über die Küste hinaus auszudehnen, so dass mehr Gebiete von den touristischen Aktivitäten profitieren können», betonte er.

Der Schlüssel zu diesen guten Erwartungen ist die Verbesserung der Flugverbindungen. Der Minister wies darauf hin, dass die andalusischen Flughäfen in diesem Sommer voraussichtlich mit mehr als 35.600 Flügen, d.h. 5,5 % mehr, schließen werden, die 6,3 Millionen Plätze anbieten werden. Diese Zahlen bedeuten einen Anstieg von 5,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. «In diesem Zusammenhang sticht die Zunahme der Plätze aus dem Vereinigten Königreich um 11,4 % hervor. Die Erholung dieses Marktes ist bereits eine Tatsache, und unsere Strategie der Luftverkehrsanbindung trägt Früchte», betonte er.