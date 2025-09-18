Ausschuss soll in Andalusien Amputationen bei Kindern und Jugendlichen koordinieren - ein Pionierprojekt

Ana Barreales Sevilla Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Amputationen bei Kindern und Jugendlichen sind selten, aber sie haben enorme Auswirkungen mit physischen, psychischen und auch wirtschaftlichen Folgen für die Patienten und ihre Familien. Ab dem nächsten Jahr wird es in Andalusien einen interdisziplinären Ausschuss geben, der diese Interventionen zwischen den verschiedenen medizinischen Fachrichtungen, die an einer Amputation beteiligt sind, koordiniert. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen nach dem Eingriff zu verbessern. Die bislang in Spanien einzigartige Initiative ist auch ein neues Kapitel im Kampf der Familie von Sarah Almagro, der 2018 aufgrund einer Meningokokken-Meningitis Füße und Hände amputiert werden mussten. Die junge Frau aus Málaga hat sich durchgekämpft, macht heute anderen auch mit ihren medaillengekrönten Erfolgen als Parasurferin Mut.

«Sarah war viermal im Operationssaal für Reamputationen, die hätten vermieden werden können»

Die Familie Almagro fordert seit 2018, dass der gesamte Prozess im Zusammenhang mit Amputationen koordiniert werden müsse, damit «niemand das durchmachen muss, was wir aufgrund von mangelnder Koordination und Unwissenheit durchgemacht haben. Sarah war viermal im Operationssaal wegen Amputationen, die hätten vermieden werden können, wenn es von Anfang an richtig gemacht worden wäre», erklärt ihr Vater, Ismael Almagro.

Der neue interdisziplinäre Ausschuss wird ähnlich wie bei Transplantationen die Maßnahmen aller beteiligten Fachrichtungen vor und nach jeder Amputation leiten und koordinieren, um das spätere Leben der Amputierten zu verbessern und ihre Anpassung an die Prothesen zu erleichtern. «Die Tatsache, dass ein Amputierter wieder arbeiten kann, entlastet die Verwaltung und ermöglicht es dem Patienten, einen Teil seines früheren Lebens zurückzugewinnen», fügt Almagro hinzu.

Ziel sei es, «die plastischen Chirurgen, die sich um die Ausformung des Stumpfes kümmern, die Traumatologen, die die Funktionalität und die Vorbeugung von Gelenkbeschwerden untersuchen, die Gefäßchirurgen, die für die perfekte Bewässerung der Restmuskulatur sorgen, die Rehabilitatoren, die die Richtlinien für die funktionelle Wiederherstellung vorgeben, die Orthopädietechniker, die über die am besten geeignete Prothese für jede Person und ihre Lebensweise beraten, die Physiotherapeuten, die die Übungen für die funktionelle Wiederherstellung anleiten, und die Psychologen, die bei einem so schwierigen Therapieprozess helfen», zu koordinieren, erklärt Almagro.

Das Gesundheitsministerium der andalusischen Regionalregierung bestätigt, dass «die Einrichtung eines autonomen Ausschusses für Amputationen bei Kindern und Jugendlichen zur Bewertung der Fälle und Überweisung an Referenzeinrichtungen je nach Komplexität» kurz bevorstehe. Der Ausschuss werde im nächsten Jahr seine Arbeit aufnehmen.

Dies ist nicht der erste Kampf der Familie von Sarah Almagro, um sicherzustellen, dass niemand in eine Situation gerät, wie sie sie erlebt hat. Sie erreichte zunächst, dass der tetravalente Impfstoff in den Impfplan aufgenommen wurde, der ihre Tochter vor Meningitis geschützt hätte. Dank ihrer Bemühungen und der Entscheidung der andalusischen Regionalregierung sind Andalusiens Kinder nun gegen diese Art von Meningitis geimpft. Kurz darauf gelang es der Familie, das öffentliche Gesundheitssystem dazu zu bewegen, die Fuß- und Handprothesen zu finanzieren, die Sarah ein unabhängiges Leben ermöglichen. Zuvor hatte sie ihre Prothesen selbst bezahlen müssen, da die finanzierten Prothesen eher ästhetisch als funktional waren.