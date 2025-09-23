Ab dem kommenden Jahr können Andalusier die Tierarztkosten für ihre Haustiere absetzen

Héctor Barbotta Sevilla Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Der Haushalt der Junta de Andalucía für das kommende Jahr, der derzeit erstellt wird, wird ein neues Paket von Steuersenkungen enthalten, das siebte, seit Juanma Moreno Präsident der andalusischen Regierung ist. Moreno selbst hat versichert, dass die in den mehr als sechs Jahren seiner Amtszeit im Palast von San Telmo beschlossenen Steuersenkungen keineswegs zu einem Rückgang der Einnahmen geführt haben, sondern ab 2019 einen Anstieg von rund 18.000 Millionen Euro ermöglichen und die andalusischen Steuerzahler um eine Milliarde Euro entlasten. Dieses neue Paket bedeutet eine zusätzliche Steuerersparnis von 55 Millionen Euro.

Die andalusische Regierung hat noch nicht bekannt gegeben, welche Steuern im Rahmen des neuen Pakets gesenkt werden, aber der Präsident hat eine dieser Maßnahmen angekündigt, von der rund 180.000 Andalusier profitieren werden. «Wir wollen es den Andalusiern mit niedrigeren Steuern leicht machen. Wir sind auf diesem Weg gut vorangekommen, und wir sind entschlossen, diesen Weg weiterzugehen», sagte er.

Dabei wies er darauf hin, dass Familien, die sich ein Haustier anschaffen, im ersten Jahr 30 Prozent der Tierarztkosten bis zu einem Höchstbetrag von 100 Euro absetzen können. Wenn das Tier aus einem Tierheim adoptiert wird, kann sein Besitzer drei Jahre lang von der Absetzung profitieren, und wenn es sich um ein Pflegetier handelt, wie im Fall von Blindenhunden, kann die Absetzung während des gesamten Lebens des Tieres angewendet werden.

Zu dieser letztgenannten Maßnahme gehören neben Blindenführhunden auch Hunde, die Unterzuckerungen oder epileptische Anfälle erkennen, sowie Hunde, die Frauen helfen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind. In diesen Fällen kann die Ermäßigung mit sofortiger Wirkung angewandt werden, d. h. es muss sich nicht unbedingt um Haustiere handeln, die gerade adoptiert oder erworben wurden.

Neuartige Maßnahme

«Andalusien will ein Pionier sein. Und mit dieser wichtigen Maßnahme, die neu und besonders ist, sind wir es», sagte Moreno, «Haustiere sind in der Tat ein weiteres Mitglied unserer Familien, die uns Zuneigung geben und nicht nur Zuneigung von uns brauchen, sondern auch eine Reihe von Aufmerksamkeiten». Dem andalusischen Präsidenten zufolge hat seine Regierung mit dieser Maßnahme versucht, sensibel auf die Menschen einzugehen, die mit Tieren leben, und auf diejenigen, die sie für ihr tägliches Leben brauchen.

Die Auswirkungen dieser Maßnahme werden auf 12 Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

Dem Präsidenten der Junta zufolge ist Andalusien nach den von ihm seit 2019 vorangetriebenen Steuersenkungen die zweite autonome Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Regelung, in der die Bürger weniger Steuern zahlen als in ganz Spanien.

Seiner Meinung nach haben diese Steuerreformen zusammen mit anderen Maßnahmen wie der Verwaltungsvereinfachung zu einem Anstieg der Zahl der Einkommenssteuerpflichtigen in Andalusien geführt, die seit 2018 um 22 % gestiegen ist, sowie zu einem Anstieg der Einnahmen, die um weitere 50 % gestiegen sind.