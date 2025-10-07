Dschihadist aus Algeciras, der den Küster tötete, handelte wie ein «Gespenst», das seine «Beute» festhält

Mateo Balín Algeciras Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Der Nationale Gerichtshof verhandelt seit Montag über den mutmaßlichen Dschihadisten, der angeklagt ist, im Januar 2023 in Algeciras den Küster Diego Valencia ermordet zu haben. Der marokkanische Staatsbürger Yassine Kanjaa, dem eine 50-jährige Haftstrafe droht und der sich derzeit in einem psychiatrischen Gefängnis befindet, hörte von der Anklagebank aus gleichgültig den Aussagen der ersten Zeugen der mündlichen Verhandlung zu.

Ein Priester, der Zeuge des tödlichen Angriffs war, sagte vor Gericht, er habe Kanjaa «extrem ruhig» gesehen, bevor er in der Kirche mit seiner Machete angriff. «Er war wie ein Gespenst», beschrieb er. «Er war sehr schnell, er hatte eine enorme Geschwindigkeit, er erwischte ihn auf den Fersen», sagte er.

Das Gesicht des Küsters war «völlig weiß», so der Priester, der bemerkte, dass der mutmaßliche Dschihadist, der mit einer «dunklen Djellaba» bekleidet war, auf das Opfer «fixiert» war, «wie ein Beutegeier, wenn er bereits ein Ziel vor Augen hat». Und das, obwohl «er die Möglichkeit gehabt hätte, alles zu zerstören», da sich noch andere Personen in der Kirche befanden und in einem benachbarten Raum «etwa 20 Kinder» waren, deren Eltern draußen auf sie warteten.

«Das Geschrei war in der Kirche zu hören, und als ich die Überraschung erlebte, fand ich Diego in meinem Rücken und den Angeklagten, der völlig ruhig dastand», sagte er, nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass in diesem Moment die Messe gerade zu Ende war und er seinen Habit ablegte. Er erinnerte sich daran, dass der Angeklagte «völlig ruhig» war. «Er war nicht aufgeregt oder wollte angreifen, alles war sehr ruhig. Was ich später sah, war, dass Diego sehr unruhig war, und dann griff er ihn an und stach ihm in den Rücken» im Innenhof der Kirche und fügte hinzu, dass er sich «genau» daran erinnert, wie die Machete aussah, mit ihrem «elektrisch blauen Griff», und dass er hinauslief, um die Polizei zu alarmieren.

«Die letzten Worte, die ich von Diego hörte, waren 'was ist das oder was machst du da'. Ich glaube nicht, dass er das Ausmaß dessen, was mit ihm geschehen würde, erkannt hat», sagte er. Der Zeuge sagte, er habe danach einen posttraumatischen Schock erlitten und beschrieb, dass er einen Monat lang nur zur Messe nach draußen ging und sich dann «im Haus» einschloss. «Danach hatten die Leute eine gewisse Angst vor ihm», sagte er.

Andere Zeugen stimmten zu, dass der mutmaßliche Dschihadist auf den Messner fixiert war. Einige sagten, sie glaubten, dass er ihn bemerkte, weil er ihn für einen Priester hielt, und dass er ihn «auf der Plaza Alta» mit «mehreren Schlägen» erledigte. «Nachdem er es getan hatte, war er so ruhig, wie jemand, der mit einem Hund Gassi geht, er ist nicht weggelaufen oder so», sagte einer von ihnen, und ein Polizist sagte, er habe ihn auf den Knien beten sehen, bevor er verhaftet wurde.

Psychotische Störung

Die Staatsanwaltschaft fordert für Kanjaa, der sich unter der Kapuze eines Sweatshirts versteckt hat, eine Haftstrafe von 25 Jahren wegen terroristischen Mordes in einem Fall, 15 Jahren wegen versuchten terroristischen Mordes in einem anderen Fall und zehn Jahren wegen terroristischer Körperverletzung in einem weiteren Fall.

Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass Kanjaa einen psychotischen Zustand aufwies, der zu Wahnvorstellungen und wahrscheinlich schizophrenen Zügen führte. «Zum Zeitpunkt der Ereignisse wies er eine akute psychotische Dekompensation mit einem erheblichen Grad an affektiver und verhaltensbezogener Beteiligung auf, die seine Willens- und intellektuellen Fähigkeiten stark beeinträchtigte», so der Staatsanwalt, der jedoch klarstellte, dass «seine Willens- und intellektuellen Fähigkeiten durch seine Krankheit nicht völlig aufgehoben waren», weshalb er «die Entlastung von psychischer Anomalie oder Veränderung als unvollständig» ansieht.

Die Partei Vox, die als Nebenklägerin auftritt und eine dauerhafte revidierbare Haftstrafe für Kanjaa fordert, sprach sich dafür aus, dass «sobald er die gesetzlich vorgeschriebenen zwei Drittel der Strafe verbüßt hat, er in sein Land abgeschoben werden kann», Dabei handelt es sich um Marokko, wie die juristische Koordinatorin der Partei, Marta Castro, den Medien gegenüber nach der ersten Sitzung erklärte.