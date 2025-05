Nationalpark Sierra de las Nieves wird auf Sierra Bermeja und das Genal-Tal ausgeweitet

Julio J. Portabales Sierra de las Nieves Samstag, 24. Mai 2025 | Actualizado 08:51h. Compartir

Am Montag wurde es angekündigt, zwei Tage später im Regierungsrat verabschiedet: Der Nationalpark Sierra de las Nieves bekommt einen neuen Masterplan für Nutzung und Verwaltung, kurz PRUG, in dessen Rahmen mit der Sierra Bermeja und dem Genal-Tal auch neue Gebiete integriert werden sollen. Vorgeschlagen worden war dies von der Abteilung für Nachhaltigkeit und Umwelt der andalusischen Landesregierung.

Nach Angaben der Junta werden neben den Hauptgebieten auch besondere Schutzgebiete berücksichtigt wie die Sierra Blanquilla, die Sierra Bermeja y Real, Sierra Blanca, Sierras del Alcaparaín y Aguas, das Río Genal-Tal und mehrere Flüsse von hohem ökologischem Wert wie Río Verde, Guadaiza, Guadalevín, Fuengirola oder Río Real, um nur einige zu nennen.

Laut Landesregierung werden in dem neuen Plan auch Nutzungsbestimmungen, Artenschutz, ökologische Konnektivität und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen erfasst sein. Das Gleiche gilt für andere grundlegende Aspekte wie etwa die Vereinbarkeit von Land-, Vieh-, Forst- und Jagdwirtschaft mit dem Naturschutz.

Der PRUG ist das wichtigste Instrument für die ordentliche Planung und Verwaltung von Natur- und Vogelschutzgebieten. Er wird auch direkte Auswirkungen auf das Biosphärenreservat haben, das mit den Grundsätzen des UNESCO-Programms «Der Mensch und die Biosphäre» vereinbar sein muss.

Plan von 2018 zunächst weiter in Kraft

Zurzeit befindet sich der neue Plan noch in der Anfangsphase. Sobald er alle Stellen durchlaufen hat, wird die endgültige Verabschiedung anstehen. In der Zwischenzeit bleiben die aktuellen Schutzmaßnahmen, die 2018 genehmigt wurden, in Kraft und garantieren «die Kontinuität der Schutzmaßnahmen im gesamten Gebiet», so die Junta.

Im Zuge der Ausarbeitung des Plans werden auch die Öffentlichkeit informiert sowie soziale und ökologische Organisationen konsultiert, womit Transparenz und Beteiligung gewährleistet sein sollen.

Nach Abschluss aller Verfahren wird der neue Plan dem Regierungsrat zur Erörterung und Genehmigung vorgelegt.