Ein Richter in Granada verurteilt Ryanair wegen der Gebühren für Handgepäck

Carlos Morán Granada Freitag, 17. Oktober 2025

Pablo Bustinduy, Minister für soziale Rechte, Verbraucherschutz und Agenda 2030, und Michael O'Leary, Eigentümer der Fluggesellschaft Ryanair, liegen unter anderem wegen der Entscheidung des irischen Unternehmens, seinen Kunden Gebühren für Handgepäck zu berechnen, im Streit. Diese Praxis wird von der spanischen Regierung als illegal angesehen.

Die Krise erreichte 2024 ihren Höhepunkt, als die von Bustinduy geleitete Behörde beschloss, mehreren Fluggesellschaften, die von den Passagieren für das Mitführen von Handgepäck in der Kabine Strafgebühren verlangten, Geldstrafen in Millionenhöhe aufzuerlegen. Ryanair erhielt die höchste Strafe: satte 107 Millionen Euro.

Michael O'Leary, der Bustinduy einmal als „verrückten Kommunisten“ bezeichnet hat, hat sich die Gunst der Europäischen Kommission gesichert, die gerade die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Spanien wegen der finanziellen Sanktionen gegen Luftfahrtunternehmen angekündigt hat.

In diesen Kampf der Giganten hat sich nun ein Mann aus Granada eingeschaltet, der aus der Ortschaft Guadahortuna stammt, aber in Polen lebt, und es geschafft, Ryanair in die Knie zu zwingen. Eine neue Neuauflage der biblischen Geschichte vom Kampf zwischen David und dem Riesen Goliath. Nur, dass Goliath (Ryanair) gar nicht erst erschienen ist und in Abwesenheit verurteilt wurde.

August 2024

José Antonio, so heißt der Bürger, der gegen Ryanair geklagt hat, hat erreicht, dass das Handelsgericht Nr. 2 von Granada die Fluggesellschaft dazu verurteilt hat, ihm die 66 Euro zuzüglich der entsprechenden Zinsen zurückzuerstatten, die sie ihm für das Mitführen eines Handgepäcks im Flugzeug berechnet hat. Dies geschah am 9. August 2024, als der Kläger in das Flugzeug steigen wollte, das ihn von Polen nach Málaga bringen sollte.

Nach seiner Rückkehr ging er vor Gericht, um gegen Ryanair zu klagen, und legte die Bordkarte und die Gebühr für das Handgepäck als Beweismittel vor. Der einzigartige Rechtsstreit war damit eröffnet.

Europäischer Gerichtshof

Nun gut, er wird die 66 Euro (zuzüglich Zinsen) zurückerhalten. In einem Urteil, gegen das keine Berufung eingelegt werden kann, überprüfte das Gericht, das den Fall verhandelt hat, sowohl nationale als auch internationale Vorschriften und kommt zu dem Schluss, dass diese „die Preise für Gepäck“ nicht regeln, wie es in der Urteilsbegründung heißt.

Darüber hinaus das Gericht auf eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH), wonach ein nicht aufgegebenes Gepäckstück «ein unverzichtbarer Bestandteil der Luftbeförderung ist und die Fluggesellschaft daher verpflichtet ist, es zu befördern, ohne irgendeinen Zuschlag verlangen zu können».

Das Gericht von Granada fügt hinzu, dass der EuGH erklärt hat, dass «es als Handgepäck anzusehen ist, sofern es angemessenen Anforderungen in Bezug auf Gewicht und Abmessungen entspricht und die geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt», gibt das Gericht von Granada die europäische Doktrin wieder.

In dem Urteil heißt es, dass José Ángel all diese Voraussetzungen erfüllt hat und das Unternehmen «nicht berechtigt» war, ihm den Koffer in Rechnung zu stellen, den er bei sich trug, als er zum Flugzeug ging, um seinen Sitzplatz einzunehmen.

Ryanair muss zusätzlich zu den 66 Euro für die unrechtmäßige Gebühr auch die Kosten des Verfahrens tragen.