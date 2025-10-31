Barbesitzer in Granada wegen Betrugs an einem 94-Jährigen Kunden inhaftiert

Europa Press Granada Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat einen 57-jährigen Mann in Granada als Täter eines fortgesetzten Betrugs an einem 94-jährigen Mann verhaftet, der regelmäßig zum Frühstück in das Lokal des Barbesitzers ging. Der Mann, der bereits im Gefängnis sitzt, hatte mehr als 22.000 Euro von seiner Kreditkarte abgebucht.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Barbesitzer erklärt, dass die Bezahlung mit Kreditkarte auf der Terrasse nicht möglich sei, da er dort keinen Netzempfang habe, und man müsse die Abrechnung im Lokal vornehmen. Der ältere Mann war sich nicht bewusst, dass seine Karte nicht nur für das, was er konsumiert hatte, belastet worden war, sondern im Laufe von zwei Jahren mehrfach ohne sein Wissen von der Karte abgebucht worden war.

Die Polizei hat zu der als «Frühstück» bezeichneten Operation angegeben, dass die Vorfälle zwischen Juni 2023 und Juni 2025 stattfanden und dass das Opfer, ein 94-jähriger Mann, normalerweise in die Cafeteria in der Nähe seines Hauses ging, um dort zu frühstücken, und anschließend mit seiner Kreditkarte bezahlte. Der Cafébesitzer kam in den Besitz der Kreditkarte, mit der Begründung, es gäbe auf der Terrasse keinen Netzempfang.

Sobald der Mann sich mit der Karte des älteren Herrn in seinem Lokal befand, nahm er verschiedene Bankabbuchungen über Beträge von manchmal bis zu 450 Euro vor, zusätzlich zu den Abbuchungen für die von ihm tatsächlich konsumierte Bewirtung.

In den zwei Jahren, in denen die Karte unberechtigt belastet wurde, gab es eine steigende Tendenz von den ersten 30 Euro bis zu den letzten, die immer höhere Beträge erreichten.

Die Nationalpolizei führte Ermittlungen zu den Transaktionen durch, deren Beträge deutlich über dem Preis eines typischen Getränks lagen. Sie schätzt den Gesamtschaden der ergaunerten Summe auf über 22.000 Euro.

Der Täter, ein 57-Jähriger, wurde von der Polizei verhaftet, und die Justizbehörde ordnete eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten an.